El Festival Otoño Musical Soriano incluye a la solista Midori

Martes, 24 Junio 2025 16:55

El Festival Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Castilla y León (FOMS) presenta su 33ª edición con solistas de talla nacional e internacional, la presencia de importantes formaciones orquestales y una apuesta reforzada por la inclusión del talento joven.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, el director del Festival, José Manuel Aceña, y la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, han participado en la presentación de un certamen que han calificado de “excelencia”.

El alcalde ha destacado el nivel y la colaboración institucional de la cita con un presupuesto que ronda los 500.000 euros.

Por su parte, el consejero ha insistido en ese perfil cultural de Soria y la elaboración de un cartel de máximo nivel para una cita que el año pasado superó los 12.000 espectadores.

José Manuel Aceña también se ha referido a los nombres propios de Antonio Machado que tendrá protagonismo en el programa coincidiendo con su efeméride y de Odón Alonso en su centenario y alma mater infinita de la cita musical.

Las entradas serán de nuevo accesibles entre 10 euros y 20 y se incluyen muchas actividades para conseguir esa “democratización de la cultura”.

La violinista Midori, el oboísta Ramón Ortega Quero junto con los Solistas de Zagreb, el Cuarteto Casals, la Orquesta Nacional de España dirigida por Nuno Coelho, el acordeonista Iñaki Alberdi o el quinteto liderado por Paquito D’Rivera son algunos de los protagonistas de esta edición, que durante tres semanas inundará la capital soriana con una oferta musical variada y para todos los públicos.

El repertorio sinfónico-coral, la música de cámara, el flamenco o el jazz son algunas de sus piedras angulares. Un año más, el FOMS incluye un espacio para las formaciones jóvenes, como la Joven Orquesta Sinfónica de Soria o los conjuntos recientemente galardonados en los circuitos FestClásica, el Pergamo Ensemble y el Helix Trio y, en esta edición, refuerza su compromiso con el repertorio contemporáneo con un encargo al compositor Jesús Torres sobre la poesía de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.

Además, el Otoño Musical Soriano sigue firme en su compromiso con algunas de sus citas habituales, como el XX Maratón Musical Soriano, la última gran iniciativa de su alma mater Odón Alonso, o el compromiso por llevar la programación más allá de lo clásico con formaciones como el ensemble vocal alemán Die Singphoniker y los espectáculos de Toom Pak con instrumentos reciclados además de acercar géneros como la ópera y la zarzuela a todos los públicos gracias a La Carroza del Real.

Repertorio sinfónico-coral como piedra angular

El jueves 4 de septiembre, a las 20:00h, la Euskadiko Orkestra (Orquesta Sinfónica de Euskadi) y el coro femenino Vocalia Taldea inaugurarán el FOMS en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria.

Bajo la dirección del director hispanoamericano François López-Ferrer y con las sopranos solistas Elena Sancho y Marifé Nogales interpretarán la música incidental que Felix Mendelssohn compuso para la obra de Shakespeare: Sueño de una noche de verano.

En la segunda jornada del festival, el viernes 5 de septiembre, a las 20:00h, escucharemos a los Solistas de Zagreb dirigidos por Sreten Kristic junto al oboísta español de gran proyección internacional Ramón Ortega Quero.

Esta orquesta de cámara croata auspiciada por la radiotelevisión nacional del país presenta un original programa con una primera parte protagonizada por conocidos conciertos barrocos para oboe solista y una segunda en la que los aires italianos de Hugo Wolf, Giacomo Puccini y Ottorino Respighi nos trasladarán a los inicios del siglo XX.

El primer fin de semana del festival cerrará con el tradicional concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, el domingo 7 de septiembre, a las 12:30h, en el Palacio de la Audiencia.

El apoyo a las jóvenes generaciones de músicos sorianos es ya una apuesta consolidada en la trayectoria del festival y, en esta ocasión, contará asimismo con la presencia un destacado solista soriano, Ignacio de Nicolás, flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y con el también soriano Adrián Hernández, como director.

La presencia de la Orquesta Nacional de España en la tarde del jueves 11 de septiembre, a las 20:00h, homenajeará a Odón Alonso en el centenario de su nacimiento. El programa de este concierto, con obras de Turina, Strauss y el concierto para piano Nostálgico de Carmelo Bernaola, será dirigido por el portugués Nuno Coelho y contará con la presencia del pianista español afincado en Londres Antonio Oyarzabal como solista, siendo el mismo programa que Odón Alonso dirigió al frente de la misma orquesta, la Nacional de España, en Soria en enero de 1995. Previo al concierto, se analizará la trayectoria de Odón Alonso al frente de la formación nacional en una mesa redonda que contará con la presencia de Fernando Pérez Ruano, estudioso de la figura del maestro, Félix Palomero, director técnico de la Orquesta Nacional de España y Jose Manuel Aceña, director del FOMS

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá sus dos habituales citas dentro de la programación del FOMS. La primera de ellas estará protagonizada por la presencia de la reconocida violinista japonesa Midori, quien interpretará el Concierto para violín de Jean Sibelius en la tarde del sábado 13 de septiembre, a las 20:00h, en el Palacio de la Audiencia.

El director chino nacido en Macao Lio Kuokman se pondrá al frente de la orquesta de nuestra comunidad para culminar la primera aparición de la OSCyL en la presente edición con la interpretación de los Cuadros de una exposición de Músorgski en la orquestación de Ravel.

La segunda cita de la OSCyL refuerza por su parte el compromiso del festival con la creación contemporánea al acoger el estreno en Europa de Dnozot, concierto para violonchelo de la compositora mexicana Gabriela Ortiz y obra de encargo de la OSCyL, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, el Carnegie Hall, la Orquesta Philharmonia y la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo.

La cita tendrá lugar el viernes 19 de septiembre, a las 20:00h. El programa, de marcado carácter americano, con obras de Ginastera y Bernstein flanqueando el estreno de Ortiz, estará dirigido por el chileno Paolo Bortolameolli, actual director titular de la Filarmónica de Santiago de Chile, y será el chelista Johannes Moser el encargado de estrenar Dnozot.

Música de cámara, recitales vocales y música antigua como recuperación patrimonial

Un año más, la 33ª edición del Otoño Soriano trae a escena formatos y formaciones variadas.

El sábado 6 de septiembre, a las 12:00h, los ganadores del XII Concurso Internacional de Canto “Un Futuro DEARTE” de Medinaceli se subirán al escenario del Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia para homenajear al poeta Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento.

El programa de este recital recupera el Álbum de Leonor, obra de encargo de la segunda edición del festival sobre textos de Machado a seis compositores españoles (Turina, Bernaola, Borges, Cano, Prieto y Prada) y se cierra con el estreno de la obra de encargo de la presente edición del festival a Jesús Torres. Torres ha escrito la obra Cantares de Machado estructurada en once breves canciones que siguen el texto de once de los Proverbios y cantares pertenecientes a Campos de Castilla, reforzando así el fuerte vínculo que ha forjado el festival desde su primera edición con los poetas que cantaron a Soria.

Siguiendo la tradición de grupos vocales como los alemanes Comedian Harmonists, populares en los años veinte y treinta, o de los King’s Singers ya conocidos por el público soriano, el sábado 6 de septiembre, a las 20:00h, se presentan en el escenario del Palacio de la Audiencia Die Singphoniker, un ensemble vocal masculino fundado en Múnich en los años ochenta y cuyo repertorio abarca desde melodías gregorianas a canciones tradicionales y arreglos de obras contemporáneas. Su repertorio para esta ocasión cuenta con arreglos en close harmony de populares oberturas de Rossini y Lieder de Schubert hasta populares canciones de Billy Joel o Cole Porter.

Dos días más tarde, el martes 9 de septiembre a las 20:00h, el Aula Magna Tirso de Molina abrirá sus puertas para recibir a Belén Baquero y el Pergamo Ensemble, galardonados con el Sello FestClásica para este 2025. Con un proyecto titulado “La memoria en donde ardía”, este conjunto de interpretación historicista propone un programa en el que la recuperación del patrimonio musical hispano del siglo XVIII es protagonista. En él se entrelazan los registros sacro y profano de compositores fundamentales para la corte española y para el género de la zarzuela barroca en las décadas centrales del XVIII: Antonio Literes, José de Torres y José de Nebra.

En la misma semana, el viernes 12, a las 20:00h, y de nuevo en el Aula Magna Tirso de Molina, tendremos ocasión de escuchar al Cuarteto Casals, uno de los cuartetos españoles con mayor proyección internacional. Su programa acoge grandes hitos de la producción cuartetística, con el español Juan Crisóstomo Arriaga abriendo una primera parte que culminará el Cuarteto n.º 6 de Shostakóvich antes de cerrar la velada con grandes obras beethovenianas.

La riqueza y fortaleza de los ensembles de cámara españoles continúa con el joven Helix Trío, recientemente galardonado con el Sello Ensemble Emergente de FestClásica y que en su propuesta “Diálogos entre siglos” nos propone obras de Turina, Shostakóvich y Schubert para ejemplificar tres momentos clave en la consolidación del género del trío con piano. La cita, el martes 16 de septiembre, a las 20:00h, en el Aula Magna Tirso de Molina.

En la última semana de la presente edición, el martes 23 de septiembre, a las 20:00h, el acordeonista Iñaki Alberdi cerrará la serie de conciertos que tienen el Aula Magna Tirso de Molina como escenario con una propuesta personal titulada “Uran-Zu” en la que rinde homenaje al acordeón como instrumento de identidad cultural vasca.

Un puente entre la música tradicional y la clásica, este instrumento recorre el paisaje sonoro del río Bidasoa con melodías tradicionales arregladas por el propio Alberdi y obras de figuras clave para el imaginario musical vasco como Francisco Escudero, Félix Ibarrondo y Juan Crisóstomo Arriaga.

Una apuesta por todos los públicos

Un año más, la programación del Otoño Musical Soriano reserva un espacio privilegiado para expandir sus horizontes y llegar a los nuevos públicos del hoy y del mañana, con una oferta musical diversa, sostenible y enriquecedora.

Como clausura, el viernes 26 de septiembre, a las 20:00h, el flamenco renovado de Yerai Cortés y su espectáculo “Guitarra coral” sube al escenario del Palacio de la Audiencia. Este joven guitarrista flamenco ha trabajado con músicos de diversos estilos y ha participado en proyectos innovadores, destacando su colaboración con C. Tangana para explorar las fronteras de la música flamenca.

En la semana anterior, el jueves 18, a las 20:00h, y también en el Palacio de la Audiencia, regresa al festival el Paquito D’Rivera Quintet, un ejemplo de la flexibilidad de los géneros musicales para adaptarse a las diferentes realidades culturales.

Este ensemble conformado por artistas de primer nivel y liderados por el clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera son un referente mundial del jazz latino.

Por otro lado, la 33ª edición del FOMS no olvida sus citas habituales para el público familiar. Por quinto año consecutivo, el festival llevará la música al Monte Valonsadero, dentro de su proyecto Valonsadero Suena, el próximo sábado 13 de septiembre a las 12:30h.

En esta ocasión, será el ya consolidado grupo Toom Pak quien se traslade al Monte Valonsadero con un proyecto ideado para este espacio natural dentro de su línea argumental que promueve la integración y la sostenibilidad medioambiental reutilizando y reciclando los más diversos materiales para hacer música.

Este interés del festival por alinearse con los valores de sostenibilidad se complementa con otras dos participaciones de Toom Pak en el marco de la presente edición del festival: como espectáculo para escolares en las mañanas de los días 24 y 25 de septiembre, y con un espectáculo familiar, dirigido a todos los públicos en la tarde del jueves 25 de septiembre, a las 20:00h.

Se presentarán los ya populares espectáculos “Reciclart School” y “Reciclart 2.0”, respectivamente

Finalmente, vuelve el Maratón Musical Soriano, en su XX edición, el sábado 20 de septiembre. Esta plataforma de promoción para el talento juvenil y local vuelve para llevar, de manera gratuita, la música a los rincones más diversos de la capital soriana fomentando la participación activa del público en las actividades del festival. Se convoca de nuevo el concurso en esta XX edición en la que se entregarán seis premios de 500 € a las agrupaciones o solistas más votados por el público asistente a los conciertos. El plazo de inscripción para esta edición del Maratón Musical Soriano está abierto hasta el miércoles 20 de agosto en la web festivalotonomusical.soria.es, y las localizaciones y horarios específicos, así como las condiciones para participar como jurado en el concurso, se especificarán en el folleto publicado para la ocasión.

Como colofón de este día tan apreciado por el público del festival, regresa La Carroza del Real a la Plaza Mayor para mostrarnos, en esta ocasión, un recital lírico con populares arias de ópera y zarzuela.

Esta apuesta del Teatro Real nace como escenario itinerante para poder acercar el repertorio lírico a los rincones más insospechados de la geografía española desde su posición de teatro de ópera de referencia a nivel nacional.

Pero la 33ª edición del festival no acaba aquí. Además de la ya mencionada mesa redonda previa al concierto de la Orquesta Nacional de España, el fin de fiesta del festival continúa tras el concierto de clausura. Una Big Band Party en el Casino Amistad Numancia reunirá a los fieles seguidores del festival gracias a la Big Band Burgos.

Más Otoño

Y ya en el mes de octubre, en los días 14, 15 y 16, a las 20:00h y en el Palacio de la Audiencia y el Conservatorio Oreste Camarca, la Joven Orquesta Nacional de España regresa a la capital soriana dentro de su proyecto “Cámara Joven”, en el que ofrecerá tres conciertos con programas diversos en una apuesta novedosa por dar cabida a formaciones camerísticas poco comunes, como cuartetos de tuba o sextetos de percusión, acompañando a formaciones orquestales de cámara.

Un proyecto liderado por profesores de reconocido prestigio que refuerza el compromiso de la formación por formar a las nuevas generaciones de músicos españoles.

En su firme propósito de acercar la música a todos los sectores de la sociedad, los precios de las entradas oscilarán entre los 10 euros y 20 euros, con descuentos del 50 por ciento para Aulas de la 3ª edad, Carnet Joven y niños menores de 14 años y del 10 por ciento para empadronados en Soria, además de ofrecer conciertos gratuitos.

La venta de abonos, a 175 € para todos los conciertos del festival se realizará durante el martes 29 de julio y la venta de entradas comenzará el viernes 1 de agosto, quedando abierta la venta por internet hasta la finalización del festival.

Jueves 4; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

INAUGURACIÓN

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI / EUSKADIKO ORKESTRA

VOCALIA TALDEA

Sueño de una noche de verano

Elena Sancho, soprano

Marifé Nogales, soprano

François López-Ferrer, director

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sueño de una noche de verano, op. 61

Viernes 5; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

SOLISTAS DE ZAGREB

RAMÓN ORTEGA QUERO, oboe

Sreten Kristic, director concertino

Ramón Ortega Quero, oboe solista

I

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Concierto para oboe en Re menor, op. 9 nº 2

Pietro Locatelli (1695-1764)

Concerto grosso en Do menor, op. 1 nº 2

Benedetto Marcello (1686-1739)

Concierto para oboe en Re menor, S D935

II

Hugo Wolf (1860-1903)

Serenata italiana

Giacomo Puccini (1858-1924)

Crisantemi, SC 65

Ottorino Respighi (1879-1936)

Suite nº 3, P 172 (de Danzas y aires antiguos)

Sábado 6; 12:30 horas

Círculo Amistad Numancia

CONCIERTO HOMENAJE A ANTONIO MACHADO EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

Estreno del encargo del FOMS a Jesús Torres

Ganadores del XII Concurso Internacional de Canto “Un Futuro DEARTE” de Medinaceli

Álbum de Leonor (Obra encargo del II FOMS. Seis canciones sobre textos de Antonio Machado de J. L. Turina, C. Bernaola, J. Borges, F. Cano, C. Prieto y A. Prada)

Jesús Torres (1965)

Cantares de Machado (Obra de estreno encargo del XXXIII FOMS)

20:00 horas

Palacio de la Audiencia

DIE SINGPHONIKER

Johannes Euler, contratenor

Daniel Schreiber, primer tenor

Henning Jensen, segundo tenor

Marlo Honselmann, bajo-barítono

Florian Drexel, bajo

Berno Scharpf, piano

I

Gioachino Rossini (1792-1868)

Obertura de Guillermo Tell (arreglo de Comedian Harmonists)

Josef Rheinberger (1839-1901)

Johannisnacht, op. 91

Thomas Weelkes (1576-1623)

Hark, all ye lovely saints above

Max Beckschäfer (1952)

I’ fe’ degli occhi porta (Frammenti e Stanze di Michelangelo)

Franz Schubert (1797-1828)

Sehnsucht, D 656

Im Gegenwärtigen Vergangenes, D 710

Paul Simon (1941)

Cecilia

Pharrell Williams (1963) y Ludwig Thomas (1957)

Happy

II

Gioachino Rossini

Obertura de Il Barbiere di Siviglia (arreglo de Comedian Harmonists)

Orlando di Lasso (1532-1594)

Bonjour, mon cœur, LV 167

Billy Joel (1949)

Honesty

Anónimo

Die Giesinger Mond (arreglo de Die Weißblaue Drehorgel)

Bart Howard (1915-2004)

Fly me to the moon

Cole Porter (1891-1964)

Night and day (arreglo de Comedian Harmonists)

Victor Young (1900-1956)

Stella by starlight

Friedrich Silcher (1789-1860)

Loreley

Georg Kreisler (1922-2011)

Please shoot your husband

Billy Joel

Movin’ out

Domingo 7; 12:30 horas

Palacio de la Audiencia

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE SORIA

Ignacio de Nicolás, flauta

Adrián Hernández, director

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Obertura (del ballet El tornillo, op. 27)

Sinfonía nº 9 en Mi bemol mayor, op. 70

Jacques Ibert (1890-1962)

Concierto para flauta

Maurice Ravel (1875-1937)

Bolero, M 81

Martes 9; 20:00 horas

Aula Magna Tirso de Molina

BELÉN VAQUERO Y PERGAMO ENSEMBLE

Circuito Sello FestClásica 2025

La memoria en donde ardía

Belén Vaquero, soprano

Pergamo Ensemble

Guadalupe del Moral, violín barroco

Daniel Ramírez, oboe barroco

Guillermo Turina, violonchelo barroco

Eva del Campo, clave

Antonio Literes (1673-1747)

Arieta “Fuego encendido” (de la ópera Los Elementos)

Cantada al Santísimo “Atalaya divina”

José de Torres (1670-1738)

Batalla de Torres (del Libro Que Contiene Onze Obras de Registros Partidos)

Cantada “Bosques Umbrosos”

José de Nebra (1702-1768)

Obertura (de la zarzuela Iphigenia en Tracia)

Aria al sagrado nombre de María “Grave en mi pecho”

Cantada al Santísimo “Cuando el maná llovía”

Jueves 11; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Concierto homenaje al Maestro Odón Alonso en el centenario de su nacimiento

Antonio Oyarzabal, piano

Nuno Coelho, director

I

Joaquín Turina (1882-1949 )

Danzas fantásticas, op. 22

Carmelo Bernaola (1929-2002)

Nostálgico, para piano y orquesta

II

Richard Strauss (1864-1949)

Suite de El caballero de la rosa, op. 59 (TrV 227d)

Programa del concierto dirigido por Odón Alonso al frente de la Orquesta Nacional de España el 28 de enero de 1995 en Soria.

Viernes 12; 20:00 horas

Aula Magna Tirso de Molina

CUARTETO CASALS

Abel Tomàs, violín

Vera Martínez Mehner, violín

Cristina Cordero, viola

Arnau Tomàs, violonchelo

I

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto nº 3 en Mi bemol mayor

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Cuarteto nº 6 en Sol mayor, op. 101

II

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto nº 13 en Si bemol mayor, op. 130

Grosse Fuge, op. 133

Sábado 13; 12:30 horas

Monte Valonsadero

“Valonsadero Suena”

TOOM PAK

; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

MIDORI

Midori, violín

Lio Kuokman, director

I

Jean Sibelius (1865-1957)

Concierto para violín en Re menor, op. 47

II

Modest Músorgski (1839-1881) – orq. Maurice Ravel (1875-1937)

Cuadros de una exposición, op. 35

Martes 16; 20:00 horas

Aula Magna Tirso de Molina

HELIX TRÍO

Circuito Ensemble Emergente 2025

Diálogos entre siglos

Jaume Angelès Fité, violín

Iago Domínguez Eiras, violonchelo

Paula Belzunegui Moreno, piano

I

Joaquín Turina (1882-1949)

Trío nº 2 en Si menor, op. 76

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Trío nº 1 en Do menor, op. 8

II

Franz Schubert (1797-1828)

Trío nº 2 en Mi bemol mayor, D 929

Jueves 18; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

Jazz Latino

PAQUITO D’RIVERA QUINTETO

Paquito D’Rivera, clarinete y saxofón

Pepe Rivero, piano

Reiner Elizarde “El Negrón”, contrabajo

Georvis Pico Milian, drums

Sebastián Valverde, vibráfono

Viernes 19; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

Estreno en Europa de “Dzonot” de Gabriela Ortiz

Johannes Moser, violonchelo

Paolo Bortolameolli, director

I

Alberto Ginastera (1916-1983)

Cuatro danzas del ballet Estancia, op. 8ª

Gabriela Ortiz (1964)

Concierto para violonchelo, “Dzonot”. Estreno en Europa (Obra de encargo de la OSCyL, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, el Carnegie Hall, la Orquesta Philharmonia y la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo).

II

Leonard Bernstein (1918-1990)

Danzas sinfónicas de West Side Story

Sábado 20; Diferentes localizaciones y horarios

XX Edición MARATÓN MUSICAL SORIANO

Con lecturas de poemas de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento

Plaza Mayor

LA CARROZA DEL REAL

Recital lírico de ópera y zarzuela

Martes 23; 20:00 horas

Aula Magna Tirso de Molina

RECITAL DE IÑAKI ALBERDI

Uran-Zu

Iñaki Alberdi, acordeón

Ari naizela [Que estoy haciendo] canción tradicional

Habanera del tamboril

Francisco Escudero (1912-2002)

Uranzu, fantasía sobre temas populares vascos del Bidasoa

Iriyarena [De lo bueyes], canción tradicional

Arropa zahar hoiekin [Con esas ropas viejas], tradicional

Pello Ziri Ziri, canción tradicional

*****

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Capricho

Félix Ibarrondo (1943)

Arinka-z [Arinkeando, del Arin Arin], danza tradicional vasca (adaptación de Iñaki Alberdi)

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Capricho

*****

Pasacalle de Valcarlos, tradicional

Galtzaundi, canción compuesta en Tolosa para Ramos Azkarate “Galtzaundi” (1831-1899)

Olentzaro, canción tradicional, versión de Lesaka (Navarra)

Francisco Escudero (1912-2002)

Fuenterrabia, rapsodia sobre temas populares vascos del Bidasoa

Lagünak [Amigos], canción tradicional

Miércoles 24 y Jueves 25

Palacio de la Audiencia

TOOM PAK

Reciclart School

Concierto para escolares

Espectáculo que fomenta y potencia el cuidado medioambiental con la percusión, el inglés y el humor

Jueves 25; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

TOOMPAK

Reciclart 2.0

Viernes 26; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

CLAUSURA

YERAI CORTÉS

Guitarra coral

Espectáculo flamenco

Elena Ollero, Macarena Campos, Nerea Domínguez, María Reyes, Salomé Ramírez y Marina Perea, palmas y coros

Yerai Cortés, guitarra

ACTIVIDADES PARALELAS

Jueves 11; 18:00 horas

Palacio de la Audiencia

EL MAESTRO ODÓN ALONSO Y LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Mesa redonda con la participación de Fernando Pérez Ruano, Félix Palomero y Jose Manuel Aceña

Viernes 26; 22:30 horas

Casino Amistad Numancia

BIG BAND PARTY

Cierre de la 33ª edición del Festival Otoño Musical Soriano

Big Band Burgos

MÁS OTOÑO

GIRA “CÁMARA JOVEN” DE LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

14 de octubre; 20:00 horas

Palacio de la Audiencia

I

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Serenata nº 10 en Si bemol mayor, K 361, “Gran Partita”

Alexandre Esperet (1987)

Ceci n’est pas une balle

II

José Manuel López López (1956)

Haikus del mar

Edgard Varèse (1883-1965)

Ionisation

Richard Strauss (1864-1949)

Metamorphosen, versión para septeto de cuerda

15 de octubre; 20:00 horas

Conservatorio “Oreste Camarca”

I

Charles Gounod (1818-1893)

Petite symphonie, CG 560

Nikos Skalkottas (1904-1949)

Octeto para cuerdas y vientos

II

John Stevens (1951)

Moondance, para cuarteto de tuba

Eduardo Nogueroles (1972)

Blues for all, para Cuarteto de tuba

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op. 20

16 de octubre; 20:00 horas

Conservatorio “Oreste Camarca”

I

Louis Spohr (1784-1859)

Noneto, op. 31

II

Maurice Ravel (1875-1937)

Introducción y Allgreo para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerda

Ígor Stravinski (1882-1971)

Historia del soldado