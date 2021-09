El Ayuntamiento completa el fondo Covid

Jueves, 16 Septiembre 2021 17:25

El Ayuntamiento de Soria ha completado el fondo Covid 19 que ha beneficiado a 617 empresas y 1.043 trabajadores, por una cuantía global de 727.207 euros, según la liquidación dictaminada este jueves en la comisión de Hacienda de la corporación soriana.



El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha dado cuenta esta mañana de la liquidación del fondo covid que llevará mañana a Junta de Gobierno Local los últimos expedientes y que en un 80 por ciento se ha resuleto en los tres primeros meses de la convocatoria dentro del objetivo de dotar de agilidad a esta ayuda directa abierta al gasto o la inversión indistintamente.

La línea, además, se ha centrado en pymes y autónomos pero también ha llegado a 1.043 trabajadores afectados por ERTES.

Muñoz ha explicado que "es el mayor fondo movilizado en la historia de este Ayuntamiento y también quiero poner en valor el trabajo de todo el departamento en la revisión de esos expedientes".

La cifra total de los revisados ha sido de 719 que se han traducido en ayudas a 617 empresas, 1.043 trabajadores y un total de 727.207 euros. L

as solicitudes superaron las 800 y los no tramitados se deben a la no acreditación de la reducción de ingresos, domicilio fiscal o actividad fuera de Soria.

El concejal de Hacienda ha indicado que este fondo se incluyó en el plan de reactivación económica puesto en marcha para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales del covid y ha recordado que "hablamos de agilizar el pago a proveedores, bonificaciones y exenciones, volumen inversor, promoción de los sectores más afectados, dinamización y ayudas directas".

De esta forma, ha añadido que "en el mes de diciembre se pondrán en marcha, de nuevo, los Soria Bonos siendo también una herramienta que se ha demostrado muy efectiva y que ha sido demandada por los colectivos".

Por último, ha indicado que seguirán las medidas y ayudas como la línea de Iberaval con 150.000 euros, más del doble que hace dos años, la línea de microempresas, ya publicadas y con la primera convocatoria abierta con una partida de 80.000, o las de accesibilidad, modernización y eficiencia para pymes, que se presentarán antes de acabar el año y que movilizarán otros 50.000 euros.