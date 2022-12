Dos ferias encabezan presupuestos participativos

Miércoles, 14 Diciembre 2022 13:30

Dos ferias, una de lana y otra navideña, han sido las propuestas más votadas por los vecinos en los presupuestos participativos de este año.

La concejala de Participación, Gloria Gonzalo, ha dado cuenta del resultado del proceso abierto para elegir las ideas ciudadanas que finalmente tendrán partida en los Presupuestos del Ayuntamiento para el año 2023.

Tras la presentación de 167 propuestas, de las que 26 pasaron a la fase final, se ha desarrollado un proceso de votación con 1748 votos que, además, han hecho que la cifra de personas registradas en esta plataforma se haya incrementado de forma destacada pasando de los 1600 usuarios y usuarias registradas a los 2190 actuales.

“Hemos conseguido que esta plataforma sea una buena herramienta de interacción y que se haya convertido en un espacio virtual de encuentro y participación”, ha indicado la responsable municipal que ha detallado los proyectos que han obtenido mayor respaldo comenzando por la Feria de Lanas con 314 apoyos online.

Todavía es prematuro hablar de fechas y formatos pero la idea es contar con las personas que registraron la iniciativa para darle forma a lo largo de 2023.

La segunda propuesta con más votos ha sido el mercado navideño que es además la que moviliza más cuantía con 50.000 euros para poder adquirir las casetas que den una imagen uniforme a este mercado.

Junto estas ideas, también se incluirán otras de menor cuantía que también tienen mucho que ver con esa Soria turística y comprometida con la Hoja de Ruta 2030.

Por ello, se incluye el concurso fotográfico para elegir el ‘mejor banco de Soria’, los cargadores solares en parques, el ‘selfie’ en San Saturio así como mercados urbanos en barrios y jornadas de divulgación de nuevas formas de convivencia como el ‘co-housing’ y la construcción de infraestructura que aproveche el agua de lluvia para el riego de parques. Todas ellas suman los 100.000 euros reservados para este programa.

PROPUESTAS COLGADAS EN LA WEB MÁS VOTADAS

FERIA DE LANA

Mi aportación para esta iniciativa, es que en Soria se organizara una feria de lanas, al igual que se han organizado la feria del traje regional, encaje de bolillos, etc. Actualmente en Soria no hay ningún comercio a excepción de los bazares donde poder adquirir lana, sólo acrílico que es lo que se encuentra en dichos bazares. Lo primero que llamaría el reclamo del resto de provincias castellanas ya que muchas de ellas se encuentran en la misma situación que nosotros, segundo Soria le podría dar un empujón a marcas que ha sido creadas para recuperar la lana merina castellana. Tenemos la mejor materia prima, pero no tenemos donde comprarla, cosas curiosas... Esta iniciativa, no solo beneficiaría a las personas que tejen, si no que aumentaría el turismo, ya que la gente que vengan de diferentes puntos del territorio nacional consumiría en Soria. Digamos que es un invertir en Soria, hacia un sector, y se verían beneficiados otros sectores.

MERCADO NAVIDEÑO

Creación de un mercado navideño (dos propuestas unidas)

La creación de un mercado navideño es una propuesta en la que los establecimientos de la ciudad pueden implicarse para ofrecer sus servicios al público de una forma distinta. Los puestos podrían incluir productos de todo tipo desde comida y bebida a productos navideños o atracciones. Sería un gran atractivo turístico para todas las edades.

La propuesta consiste en organizar un mercado de figuras, belenes, adornos o dulces navideños en la línea de los mercados europeos de este tipo o bien el que se localiza en la plaza mayor de Madrid, o el mercado de Santa Lluçia en Barcelona alrededor de la catedral. El modelo de casetas podría ser el mismo que se utiliza en el Espolón pero dedicado a productos típicos de estas fechas.

LA CAJA DE LEER O LA CAJA DE LIBROS y BIBLIOTECA CABINA

(dos propuestas unidas)

“Las cajas de libros, son pequeños espacios, colocados en espacios públicos, que nos invitan a la lectura: Porque se encuentran en un parquecito tranquilo por el que paseamos y nos podemos sentar en un banco a leer, Porque están por la estación de autobuses y vamos a viajar y así se nos hace el viaje más corto, Porque están en una placita en la que hay bancos y podemos sentarnos un rato a leer. Estos espacios tienen que estar en el exterior, accesibles al público y bien cerrados para que los libros no se estropeen. Pueden tener una pequeña explicación en un lado, deja los libros que ya has leído, coge un libro, es gratuito… para invitar a las personas a utilizarlos. La idea es reciclar: tanto los libros de cada persona como los materiales con los que se hagan las cajas de libros. Aparte de promover la creatividad y la lectura. Se podría proponer como concurso de ideas para que sean originales y se podría proponer para reciclar elementos ya existentes: cabinas de teléfono, viejos buzones de correos, la cabañita de madera que está por la Dehesa...Y que sean un poco acordes con los sitios dónde se coloquen. Por el parque de la Dehesa, quizás aprovechar esta cabaña de madera. Por otros parques: alguna caja de madera. Cerca de algún columpio: una caja más bajita y decorada para llamar la atención de niños/as

Por la estación de autobuses, o plazas más centrales: cabinas de teléfono, o viejo buzón o materiales almacenados y en desuso...

Cabinas

Me parece interesante la posibilidad de convertir alguna de las cabinas que aún existen en bibliotecas donde las personas puedan dejar y coger libros de manera libre. Si no puede ser en una de esas cabinas, me parece viable crear algo parecido.

RIEGO DE LLUVIA

Construcción de infraestructura que aproveche el agua de lluvia para el riego de parques

EL MEJOR BANCO DE SORIA

De manera involuntaria, un banco colocado en el municipio de Ortigueira se convirtió en un punto de peregrinación turístico masivo. Hoy, miles de personas acuden a tomar una foto desde el denominado "Banco con la vista más bella del mundo".

La idea es simplemente importar esta atracción. Para ello, solo habría que convocar un concurso de fotografía a tal efecto. La imagen que se seleccionara como la más espectacular, tomada desde ese banco, sería la ganadora y por extensión, ese asiento se catalogaría como El Mejor Banco de Soria.

Sobra decir que ese banco se convertiría en un punto inexcusable para todo aquel que visitara Soria.

El beneficio de esta actuación es incomparable en comparación con el gasto a realizar. Solamente comprendería como mayor inversión el premio concedido al vencedor del concurso.

CARGADORES SOLARES

Cargadores para móviles, que se carguen con el sol. Me imagino alguno en los parques, creo que es útil y ecológico.

SELFIE SAN SATURIO

La presencia en redes sociales es un elemento imprescindible hoy en la promoción turística. Por eso, esta propuesta se enmarca (literalmente) en este ámbito. La idea consiste en instalar un marco de cuadro en el entorno de la ermita de San Saturio con el objetivo de que los visitantes (o sorianos) puedan tomarse una foto dentro de ese marco con la imagen de San Saturio al fondo. Este marco puede estar construido bien en metal o madera. Las dimensiones ideales serían las que establece Instagram en su plataforma para la carga de fotos. Además, se colocaría un pequeño soporte delante para poder colocar el teléfono y así permitir poder realizar un 'selfie' sin la ayuda de una tercera persona que tuviera que tomar la foto. Solamente quedaría elegir un punto donde conseguir un encuadre perfecto para la cámara en ese entorno de San Saturio. El coste de esta actuación es mínimo y su potencial es indiscutible: garantizarte de forma muy sencilla la presencia de Soria en la red social más dinámica en la actualidad. En otros lugares ya lo han hecho y su éxito está asegurado: nadie se resiste a posar para tomarse una imagen arquetípica de su viaje, compartirla y presumir luego.

CREAR Y POTENCIAR ECONOMÍAS LOCALES EN MERCADOS URBANOS

Crear y potenciar economías locales a través de mercados urbanos en cada barrio. Potenciar modelos productivos y de consumo basados en la cercanía.

PROMOCIÓN DE COHOUSING

¿Qué pasaría si pudieras vivir rodead@ de personas afines? ¿Cómo sería organizarnos para vivir en una comunidad de viviendas en la que nos ayudemos un@s a otr@s?

El Cohousing es un tipo de comunidad cohesionada por su forma de entender la vida en común y formada por viviendas privadas y generosos servicios comunes. Este tipo de comunidades además suelen ser muy activas en el ámbito local.

La propuesta es que desde el Ayuntamiento de Soria se propicie este tema por ejemplo dotando de fondos a unas jornadas sobre cohousing en Soria para que la gente a la que le resuene el tema se junte. Y un posterior proceso para la gestión de un primer grupo promotor del primer cohousing en Soria