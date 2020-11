Ciudadanos disecciona el estado del municipio

Lunes, 30 Noviembre 2020 17:53

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio, ha diseccionado la situación de la corporación en el debate sobre el estado del municipio. Puede leer su intervención a continuación.

EL ESTADO DEL MUNICIPIO SEGÚN CIUDADANOS

Este debate es una magnífica oportunidad para que expongamos ante la ciudadanía nuestra visión del Municipio, de la Institución democrática y representativa más cercana al ciudadano,

de la que formamos parte como concejales, que es el Ayuntamiento de Soria.

Lo hacemos en nombre de nuestras respectivas formaciones políticas, pero dentro de ellas, debemos servir con objetividad, los intereses generales de todos los ciudadanos de nuestra comunidad.

Es momento por lo tanto de manifestar nuestras diferencias en la manera de gobernar esta institución, de criticar las disfunciones para que se corrijan y de aportar, constructivamente,

para mejorar la convivencia ciudadana y elevar, en la medida de nuestras posibilidades, el nivel de vida de los sorianos.

La calidad de las instituciones públicas es fundamental para el éxito de las sociedades humanas. La soriana no es una excepción.

Por eso, la contribución de cada representante político, al nivel en el que actúe, es esencial para prestigiar y enriquecer la institución donde se participa.

Pero no todas las opciones representativas ni todos los talantes ni los comportamientos son iguales. Como no es lo mismo el gobierno que la oposición. Ni actuar con responsabilidad absoluta y por lo tanto exclusiva, que tener que criticar los errores o los eventuales abusos desde posiciones minoritarias. No es lo mismo tener acceso ilimitado a la información relevante y a los medios disponibles en la Administración Municipal que sufrir retrasos, opacidades y penuria de instrumentos.

Recientemente se habla de la existencia de ciertos problemas urbanísticos guardados en los armarios, y que ahora por arte de magia parecen desempolvarse. Problemas que por unos se

achacan al Partido Popular como responsable directo y por otros al Partido Socialista por dejadez, como estamos comprobando estos días en pleno, en alguna comisión informativa o en los medios de comunicación.

Con análoga ironía a la empleada por el alcalde debemos corregir su comentario del pleno anterior, donde se atribuyó la titularidad de la lavandería de los trapos sucios del Partido Popular,

para, sin desmentirlo, señalar que además al Grupo Socialista le corresponde la congelación por el tiempo necesario, de esos asuntos, que no interesan sean públicos ni a concejales, ni al

público en general. Tal vez algunos de estos provengan de etapas anteriores a su mandato, como hemos dicho con anterioridad, pero otros, tras más de trece años de permanencia ininterrumpida en el poder, serán de cosecha propia.

En Ciudadanos tenemos, entre otros principios, unos rasgos distintivos propios que nos diferencian del "rodillo" que constituye la práctica habitual de la "gobernanza" del Grupo Socialista en este municipio desde julio de 2007. Nuestros rasgos distintivos, que marcan la diferencia son: la transparencia, la defensa a ultranza del interés general, la ecuanimidad, la cooperación y la reflexión y estudio en profundidad de los asuntos que abordamos.

Si hemos de destacar una característica que identifique a estas alturas ese estilo de Gobernar del Grupo Socialista, que haya impregnado sus políticas y sus actuaciones y que sirva para definir esta etapa, esa característica destacable es la precariedad.

Precariedad, unas veces producto de la improvisación, tan habitual en ese estilo de gobierno. Otras ha sido el resultado sistemáticamente perseguido del acoso a cuantas estructuras administrativas podían suponer algún contrapeso al ejercicio del poder del Equipo de Gobierno Socialista

Que el Grupo Socialista haya abusado de sus mayorías en este Ayuntamiento durante los últimos trece años, lejos de proporcionar estabilidad, seguridad jurídica y objetividad a la Administración municipal, muy al contrario, le ha venido acarreando, paradójicamente, una precariedad sistémica nunca antes conocida. Por eso, en su acción de gobierno, impregnan gran parte de sus actuaciones, desde luego las más significativas y relevantes, de esas "cualidades" tan poco edificantes y el resultado desemboca en fórmulas y propuestas desequilibradas, sectarias, torpes, autoritarias y casi siempre insostenibles a medio plazo, por no decir insensatas.

El control a toda costa del sostenimiento del Equipo de Gobierno, requiere esfuerzos y maniobras que, por lo general, están reñidos con la objetividad, con la transparencia, con la equidad, por no mencionar a la libertad. Este control, para ser efectivo, necesita agentes y medios débiles y vulnerables que sean además sensibles al ejercicio del poder. O sea estructuras administrativas e instrumentos de acción debilitados y precarios, cuanto más mejor, que sean susceptibles de intentar su manipulación o presión.

Esta precariedad, tan útil para el absolutista como dirían los clásicos, es justamente lo opuesto a lo que hubiera sido lícito y lógico esperar de una mayoría de gobierno estable como la que

viene disfrutando el partido socialista en nuestro ayuntamiento. Pero lejos de reducirse, la precariedad institucional del ayuntamiento de Soria, va en aumento año tras año.

Es un proceso constante que se retroalimenta y se potencia a sí mismo. Cuanto más debilitadas están las estructuras administrativas básicas, más vulnerables resultan, son más manipulables y más fáciles de sustituir por gabinetes, asesores, externalizaciones, etc. Y si la fórmula espuria, puntualmente ensayada, funciona, se generaliza y se expande hasta rivalizar primero y suplantar después la estructura administrativa. Y si no hay reacción, porque no se investiga, no se difunde, no se critica, ni se denuncia, se produce una inevitable sensación de impunidad y de omnipotencia que alimenta el ego de sus beneficiarios hasta generarles un mito, el creerse infalibles y en posesión de la verdad absoluta y de la única forma de gobernar con eficacia y eficiencia.

Es un fenómeno de hiperliderazgo que ya padecemos en este ayuntamiento.

De manera que puede afirmarse sin temor a errar que la precariedad, conscientemente alimentada, acaba generando hiperliderazgo y sensación de impunidad, lo que atrae otros peligros

y consecuencias potencialmente catastróficas: errores, confusión, arbitrariedad, abuso de poder, opacidad, discriminación y un riesgo agudo de traspasar la débil línea que une esos abusos legales con incurrir en algo más grave: el incumplimiento de la ley en todos sus aspectos sustantivos.

Para que nadie dude del escenario en el se encuentra este ayuntamiento en la actualidad, tras trece años de liderazgo político ininterrumpido de Gobierno Socialista, voy a referirme a cuatro

áreas fundamentales y obligadas de la gestión municipal donde la precariedad sistémica inducida por este gobierno se percibe con claridad:

1.- Urbanismo:

El Plan General vigente, revisión de 2006, ha cumplido 14 años. Lo redactó el partido popular para sustituir al de 1994. Lo aprobó definitivamente la Junta de Castilla y León tanto entonces

como ahora con Presidente del P.P. No se entiende que este plan, a pesar de haber contado con los votos contrarios del P.S.O.E., durante los más de 13 años de mayoría en este ayuntamiento, siga en vigor, lo que denota que el Grupo Socialista carece de un modelo de ciudad.

No se han planteado revisarlo o sustituirlo.

Parece que el Grupo Socialista se ha encontrado a gusto con este plan durante todos estos años, aunque después de 26 modificaciones consentidas y la que se avecina en el Cerro de los Moros, que es la 27, más bien lo que parece es que se trata en realidad de un plan perfectamente modificable “a la carta”. Un plan dúctil, modificable en cada punto por cualquiera que tenga intereses patrimoniales concretos, capacidad y acceso a quien haya de resolver sobre “lo suyo”, esto es, la mayoría del gobierno en el Ayuntamiento, o sea el equipo de Gobierno Socialista.

Y aquí, en lo que toca a la intervención de esa parte de la administración municipal que, al menos nominalmente, ha de ocuparse de las distintas facetas urbanísticas es donde se percibe

la precariedad y el riesgo de incurrir en discriminaciones.

Si el informe de un jefe de servicio no le gusta a un promotor porque no es todo lo favorable que esperaba pues se cambia ¿el informe?, eso luego, de momento se aparta al jefe del servicio.

Si alguien le plantea al Ayuntamiento algún asunto de cierta complejidad que requiere estudio pues se externaliza la consulta o la defensa. Que un proyecto resulta complicado o sin serlo no

apetece redactarlo pues también se externaliza.

El urbanismo es terreno fértil para la prestidigitación y el equipo de gobierno pródigo en ocurrencias y en sacar conejos de la chistera. Ejemplos muy recientes son la puja por 37 fincas del

concurso de Martinsa-Fadesa, el empeño en adquirir innecesariamente y por puro capricho el edificio del Palacio de los Alcántara, o la reclamación millonaria de ciertos herederos para

desviar la atención de las contradicciones del Equipo de Gobierno en el Cerro de los Moros, propiciadas por la firma de innumerables convenios para la ocupación de terrenos en los proyectos de las márgenes del río Duero.

Es cierto que muchos de los problemas son heredados de la actuación nefasta de anteriores gobiernos populares, pero no es menos cierto, que ni el Grupo Popular ha sabido reconocer sus

errores y pedir perdón a la ciudadanía, ni el Grupo Socialista ha sido capaz no ya de solucionar los problemas heredados, sino de ni siquiera intentar iniciar indagar las vías de solución. Tras el clamor popular, con recogida de firmas y solamente ahora, es cuando parece que se intentan buscar soluciones, pero solamente por ese único motivo, no porque crean en ellas. Si hubieran creído en ellas, no hubieran aprobado por consenso PSOE-PP en el 2010 la modificación puntual del Cerro de los Moros.

No se nos puede pedir la colaboración y ocultarse información como la reclamación patrimonial de 2,8 millones de euros, recibida en Septiembre, y de la que no se nos informó en la Comisión informativa de Octubre. No se nos puede solicitar discreción sobre los temas tratados en comisión informativa, puesto que según el Sr. Secretario pudieran tener repercusiones negativas a los intereses municipales, y tener previamente a la comisión informativa convocados a los medios de comunicación, para una vez finalizada, dar cuenta de lo tratado en ella.

Nadie nos señalará desde el equipo de gobierno las infraestructuras obligadas sin realizar, los incumplimientos de determinados promotores a los que parece que todo se les consiente,

Sistemas generales sin ejecutar, el descontrol de las urbanizaciones, la inexistencia de inspecciones y lo más grave de todo: parece desde fuera que el rasero no es el mismo para todos.

De ahí que hablemos en esta materia de precariedad aunque lo suyo fuera hacerlo, con benevolencia, de discrecionalidad.

Como esta materia del urbanismo se gobierna desde este Ayuntamiento sin criterio, como no sea el del promotor “amiguete”, sin rumbo y sin ningún modelo de ciudad, el riesgo cada vez más serio es el de retornar a aquella etapa negra que vivió este municipio, pero especialmente el caso urbano de la capital, en los años sesenta, setenta, ochenta y la mitad de los noventa del siglo XX donde la trama urbana tradicional de una ciudad de origen medieval se desnaturalizó por completo para siempre y en donde la única ley urbanística que se aplicaba entre propietarios y promotores no era la del suelo de 1956 sino la de “sálvese el que pueda” y “a río revuelto, ganancia de pescadores”

De continuar así, sin criterio, sin capacidad real de gestión, sin interés por defender el patrimonio municipal, sin recursos adecuados de toda clase, este ayuntamiento y por lo tanto los

habitantes del municipio corren el riesgo de ser avasallados de nuevo en esta materia, porque, ante los enormes intereses económicos en juego, es como hacer frente a una jauría de lobos

con cuatro ovejas indefensas

Para finalizar, recordar el escaso apoyo del Equipo de Gobierno a la Industria, Pymes y Autónomos del municipio.

Respecto a la industria, se necesitan muchos más apoyos, y una captación directa de empresas que ocupen el polígono de Valcorba, pero para ello en primer lugar lo que debemos hacer es finalizar las obras e infraestructuras y recepcionarlo. Llevamos años escuchando su pronta finalización que nunca llega.





2.- Servicios:

Todos los ayuntamientos tienen la obligación insoslayable de prestar determinados servicios hacia los ciudadanos.

También pueden, si lo estiman conveniente y cuentan con los medios y la financiación precisa, implantar otros servicios o desarrollar otras actividades no esenciales ni obligatorias siempre que los primeros estén debidamente cubiertos.

Pues bien, este es precisamente el problema que tiene en estos momentos este ayuntamiento. Que presta un sinfín de “servicios” y de actividades no obligatorios, sin tener adecuadamente atendidos, organizados y resueltos algunos de sus servicios básicos u obligatorios.

Por eso hablamos también aquí de precariedad.

El primero de estos servicios mal atendidos es el de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.

Y no es que al ayuntamiento de Soria no se le haya advertido de que se encuentra fuera de la Ley, porque así lo ha hecho nada menos que el Consejo de Cuentas de Castilla y León en informe de Noviembre de 2018 donde dice textualmente “El Ayuntamiento de Soria presta el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en una situación de hecho de naturaleza extracontractual, al margen de la legalidad sin que se hayan adoptado medidas eficaces para realizar una nueva contratación, a pesar del tiempo transcurrido, incumpliendo de forma total la normativa reguladora de la contratación del sector público en vigor”, recomendando el propio Consejo de Cuentas lo siguiente “El Ayuntamiento de Soria deberá adoptar, de manera perentoria, las decisiones correspondientes en relación con la prestación de los servicios objeto del presente informe, evitando seguir en la situación de ilegalidad señalada, y

utilizando para ello las diferentes fórmulas a su alcance conforme al ordenamiento jurídico”.

Pero aquí entraron en juego las veleidades electoralistas del hiperliderazgo socialista local al promover una quimérica “remunicipalización”, y la maniobra populista prevaleció sobre la

Ley. Y así estamos aún, “esperando a Godot”, o como diría un católico, “hasta que San Juan baje el dedo”.

Pleno tras pleno, el grupo municipal de Ciudadanos pregunta por la situación del expediente, sin que se le de una solución al mismo, entendiendo con ello que se da un trato favorable, al

margen de la ley, al actual concesionario del servicio. Recordemos que el contrato finalizó en 2015, y sus dos prórrogas máximas, en el año 2017. Más de tres años de finalización del contrato y sus prórrogas.

Al menos ya se sabe de la inviabilidad económica, por ruinosa, de su “remunicipalización” pero lo que no se sabe es qué obstáculos o intereses tan poderosos impiden celebrar una nueva

licitación. Se desconoce si es por incapacidad o por impotencia, o si tal vez existan móviles ocultos o inconfesables que desconocemos.

Pudiera ser que se tratara tal vez de esos asuntos que se conservan congelados bajo llave durante décadas. A fin de cuentas el contrato de las basuras también lo suscribió su antecesora del

Partido popular, por lo que pudieran escudarse en que se trata de una cuestión heredada lesiva para los intereses municipales, de la que son incapaces de buscar una solución, con una nueva

contratación.

Lo mismo sucede con el servicio, externalizado a medias, del mantenimiento de los jardines y de las zonas verdes del municipio.

Hablar de Servicios, también es hablar de la agenda urbana 2030, de objetivos de desarrollos sostenibles. Ahora afortunadamente, comenzamos con el cambio de las luminarias de

la zona centro a tecnología LED, pero esperamos y necesitamos un mayor esfuerzo en el municipio. Por otro lado, no podemos olvidar como objetivo prioritario para el control del consumo de agua potable, el establecimiento de la tarifa ecológica, sin mínimos de consumo.

Pero aún tenemos un servicio para el que no hay memoria de que alguna vez se haya contratado nada y del que tampoco el Ayuntamiento puede jactarse de tener municipalizado, porque

simplemente lo tiene, desde siempre, simplemente abandonado. Me refiero a los inefables semáforos de esta ciudad. Ni están mínimamente sincronizados, ni cuentan con mantenimiento, ni

tienen lógica, ni sirven prácticamente para nada más que para desesperar a los conductores. Si le añadimos que algunos son trampas para peatones incautos y confiados, el panorama lo tienen servido.

No voy a extenderme con críticas a los servicios no obligatorios porque encima de no serlo y de costar un dineral o son inútiles, o están sobredimensionados.





3.-Recursos Humanos:

La precariedad aquí es paradigmática. La situación del personal al servicio del ayuntamiento de Soria, entendiendo que nos referimos a sus empleados, sean funcionarios o laborales, de

carrera o interinos, fijos o temporales, es precisamente el paradigma de la precariedad más absoluta.

Capítulo aparte es hablar del personal eventual al Servicio del Equipo de Gobierno o de los cargos con dedicación parcial/exclusiva. De cómo se han suprimido durante esta legislatura dos plazas de personal de confianza al servicio de los Grupos Políticos, con un coste aproximado de 19.000 euros, y en cambio se aumentan tres plazas al servicio de Grupo Socialista con un coste aproximado de 166.000 Euros.

La compensación es aumentar las subvenciones a los Grupos Políticos en un 550%, pero no solamente de los grupos que se quedan sin su personal de confianza, el Grupo Socialista,

aumentando sus personal de confianza pasa de unas asignaciones de 7.714,30 Euros a 45.000 Euros.

En Cargos con dedicación parcial exclusiva, hemos pasado de tres cargos a jornada completa, a cuatro a jornada completa más uno a media jornada, es decir, aumentamos de 3 a 4,5, un 50%.

Hablemos de precariedad. En trece años de mandato socialista prácticamente solamente se han celebrado oposiciones de funcionarios para policía local y bomberos, tal vez porque son

dos colectivos numerosos y con espíritu corporativo del que carece el resto, pero lo curioso es que en ambos cuerpos su jefatura respectiva también está precarizada desde hace años, sin cubrirse las plazas de jefaturas de ambos colectivos.

Esta de los Recursos Humanos es un área sensible donde confluyen intereses diversos. Desde el punto de vista político, el Grupo Socialista, manifiesta con sus acciones y dejaciones , su

empeño sistemático en librarse de contrapesos, límites y trabas y así desde 2007 viene desfuncionarizando y precarizando progresivamente el empleo en la Administración Municipal;

defendiendo la defensa más o menos efectiva de ciertos privilegios y disfunciones; y los intereses personales de aquellos particulares,

numerosos, con aspiraciones a una nómina municipal.

Es un panorama donde también se notan intereses electorales cada cuatro años, reclutamientos políticos y sindicales, tensiones corporativas, abusos y privilegios.

Pero sobre todo, propiciando la degradación progresiva, lo que impera es una desorganización asombrosa que, aunque se perciba atenuada desde el exterior de la Institución municipal, aterroriza y deprime cuando se conoce en su exacta dimensión.

Los trece años de mandato socialista en el Ayuntamiento de Soria han exacerbado algunos de los rasgos más disfuncionales que ya venían apareciendo con anterioridad; desestructuración o

desorganización estructural con la consiguiente fosilización de los instrumentos básicos de gestión (R.P.T, catálogo de funciones), laboralización y desequilibrio retributivo.

7.- Desorganización funcional. Confusión de tareas, de responsabilidades y rangos, eliminación de cadenas de mando, funcionamiento semi-asambleario en estructuras corporativas

teóricamente jerarquizadas.

8.- Desorganización agravada tras la implantación de la Administración digital.

9.- Déficit de personal cualificado en áreas sensibles.

10.- Desequilibrio retributivo injustificado.

11.- Marginación del personal que se considera incómodo o poco influenciable a las presiones del poder.

12.- Incremento injustificado del personal eventual de confianza política.



4.- Gestión económica:

La precariedad con la que se desenvuelve este ayuntamiento en el área financiera y de gestión económica es patente, como lo es también la manera en la que se llevan a cabo las actividades imprescindibles para el buen gobierno municipal desde el punto de vista de la correcta administración de los fondos y del patrimonio municipal.

Veámoslo con cierto detalle

Organización de los servicios: Destaca la confusión de funciones entre presupuestación, contabilidad, control en sus modalidades de control previo y fiscalización

Oficina presupuestaria: No existe. La inercia, el sobredimensionamiento de partidas y conceptos, en gastos e ingresos, las vinculaciones y otras lacras que aquejan al presupuesto de la entidad se repiten año tras año pese a las criticas sin que se corrijan.

Control: La Intervención municipal no tiene implantado ningún manual operativo, ni cuenta con instrucciones a los órganos gestores, ni tiene sistematizadas las modalidades de control, ni

garantizadas todas las fiscalizaciones preceptivas.

Así por ejemplo, nos encontramos la mayoría de expedientes de contratación, sin el preceptiva Retención de Crédito Previa, o al menos no consta en los documentos que se llevan a la Comisión de Vigilancia en la contratación.

Ejecución presupuestaria: Otro asunto en el que las críticas sistemáticas que se formulan con ocasión de la ejecución presupuestaria y sus modificaciones caen siempre en saco roto por

aplicación del “rodillo” de la mayoría.

Una crítica específica que hay que hacer en este punto es el abuso, cómodo, del recurso a la deuda, o sea a préstamos bancarios, y más el presente ejercicio sin límites de la regla de

gasto, cada vez que el ayuntamiento sufre alguna crisis de tesorería o surgen necesidades sobrevenidas.

Recordad que la no limitación de la regla del gasto, no significa que no se incrementen los porcentajes de la deuda, ni que no haya que pagar los intereses de la misma, intereses que pueden causar un serio problema, si se incrementaran los tipos de interés, actualmente en mínimos históricos.

Y por otro lado, este Grupo no comparte la ejecución presupuestaria en gastos tan poco necesarios como la adquisición del Palacio de los Alcántara, aproximadamente entre 4-6 millones

de Euros, o los 1.8 millones de adquisión de las fincas de Martinsa Fadesa, cuando por la Crisis Covid, necesitamos apoyar con mayor ímpetu a los sectores más desfavorecidos del municipio.

Recaudación: Este ayuntamiento tiene la gran suerte de contar con una población en general y unos contribuyentes en particular que son excelentes ciudadanos, celosos cumplidores, en

periodo voluntario, de sus obligaciones tributarias y económicas con su Ayuntamiento. Si no fuera así y las finanzas municipales dependieran de la efectividad recaudatoria en vía ejecutiva muchos meses habría serios problemas de tesorería para pago de los gastos inaplazables como nóminas.

Tras este apunte sobre la precariedad inducida y sus previsibles consecuencias parece justo proponer, para que no toda esta intervención resulte tan catastrofista, una serie de propuestas

concretas, perfectamente realizables a corto plazo, que tendrían la virtud de contribuir a frenar y comenzar a invertir este proceso sistemático de degradación institucional.



Propuestas

· Plan de reactivación económica dotado con 2.000.000€ para ayudas destinadas a colectivos afectados por el covid 19

· Plan específico de captación de empresas, especialmente para el polígono de Valcorba, potenciando el suelo industrial del mismo

· Revision P.G.O.U

· Contratos de servicios públicos, especialmente residuos sólidos urbanos y parques y jardines

· Elaborar un plan de respuesta ante posible rebrote de covid 19

· Inventario municipal, permanentemente actualizado, separando en concepto independiente en Patrimonio Público del Suelo, informatizado,

· Agilización de contratación, con mayor transparencia y procedimientos abiertos. En el supuesto de contratos menores, contar con ofertas de todas empresas del sector en la capital, y si no

fuera posible, ir rotando las mismas.

· Convocar una comision edusi para dar cuenta del grado de cumplimiento de cada proyecto

· Construcción de viviendas sociales, y creación si procede de la empresa municipal de la vivienda

· Implantación de las máximas bonificaciones en el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos (plusvalías), en sucesiones mortis causa entre padres-hijos, hijos-padres, es decir entre familiares directos de primer grado

· Crear una oficina de transparencia

· Crear una unidad de energía para fomentar la eficiencia energética, colaboración con parques tecnológicos para aumentar la formación de habilidades digitales y crear empleo enfocado a demanda futura.



Conclusiones:

Estamos en una época excepcional, por la pandemia que nos está tocando vivir en la que no podemos permitirnos lujos, ni gastos superfluos. Cada vez que creamos o reforzamos servicios no esenciales, estamos abocados a una subida de Tasas e Impuestos. Subida que en esta época muchos vecinos no pueden asumir, o la asumen con graves riesgos en sus economías

familiares.

Necesitamos menos inversiones faraónicas innecesarias, sobre todo en urbanismo, con diversas adquisiciones y de edificios y terrenos, y estar más cerca del ciudadano, con bajada de impuestos y tasas, es decir ajustar el presupuesto a las necesesidades más inmediatas de nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestras PYMES y nuestros autónomos, evitando en estos momentos gastos superfluos y siendo muy rigurosos con la ejecución presupuestaria.

Eslogan ; garantizar la vida, la dignidad ,la seguridad, el cuidado y la atención sociosanitaria de nuestros mayores en residentes de centros