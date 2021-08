Arranca segunda fase de la campaña de asfaltado 2021

Martes, 24 Agosto 2021 12:48

El Ayuntamiento de Soria ha iniciado este martes los trabajos de la segunda fase de la campaña de asfaltado del 2021 que afectarán a diversas zonas de la ciudad, por lo que ha rogado a los vecinos comprensión y ha agradecido su colaboración con las tareas.

Los tramos que se ejecutarán incluyen seis actuaciones marcadas por los Servicios Técnicos Municipales que no constituyen calles completas, si no tramos marcados en base a criterios estructurales.

La adjudicación de este contrato se realizó el pasado 26 de marzo a Construcciones Beltrán Moñux por 400.000 euros, con IVA incluido.

Igualmente se adjudicó por idéntico importe a la misma empresa el contrato de renovación de aceras.

Las calles, que han sido seleccionas por los técnicos municipales y Policía Local en colaboración con las asociaciones vecinales, suponen intervenciones en más de 30.000 metros cuadrados.

Zona intersección calle s Soldadesca-Fuente del Caño

Zona calle Las Casas entorno a la Plaza del Rosario

Zona calle Santa Apolonia

Zona calle Sanz Oliveros (aprox. entre calles Calixto Pereda-Condes de Gómara)

(aprox. entre calles Calixto Pereda-Condes de Gómara) Zona calle San Martín de Finojosa (aprox. entre calles Juan Sala de Pablo y Manuel Ruiz Zorrilla)

(aprox. entre calles Juan Sala de Pablo y Manuel Ruiz Zorrilla) Zona calle Mosquera de Barnuevo (aprox. entre Francisco López Gómara y glorieta del Espolón)

Durante el desarrollo de la actuación es posible que se pueda producir algún cambio debido a imprevistos surgidos en ejecución de obra. Alguna zona que se encuentra ocupada en la actualidad por veladores se quedará pendiente para una actuación posterior.

Colector Avenida de Valladolid

Por otro lado, ayer se inició el asfaltado de la Avenida de Valladolid, tras concluir la Sociedad Economía Mixta de Aguas de Soria los trabajos de sustitución del colector situado en esta zona, que da solución a los problemas de sobrecarga en el entorno de la rotonda de la Estación de Autobuses.

Esta actuación comenzó en mayo e incluye un nuevo colector con un diámetro de 1000mm cuyo trazado transcurre desde la rotonda de la fuente situada en la avenida Valladolid, hasta la confluencia con la calle Eduardo Saavedra y Avenida Constitución junto a la Estación de Autobuses.

Actualmente ese punto concentra todas las aguas de saneamiento procedentes de una amplia zona del Noroeste de la ciudad. Sin embargo, el desarrollo urbanístico de la zona de los Royales, hace necesario ejecutar un nuevo colector aguas abajo que permita dar salida al cuantioso volumen de aguas pluviales que se recoge en las zonas de nueva urbanización. Durante la obra, se han ejecutado los correspondientes pozos de registro desde donde se garantiza la inspección, conservación y mantenimiento del sistema.

Esta ha sido la primera actuación de envergadura relacionada con el saneamiento que se realiza en la ciudad, aunque se habían realizado otras mejoras anteriores de carácter menor dentro del ámbito del saneamiento en la ciudad debido a su elevada urgencia como en C/Geólogo Palacios, Calle Campo o San Martín de Finojosa. Una vez concluidas, era necesario iniciar la ejecución de obras contempladas en el medio plazo, dentro del plan de inversiones que forma parte del Plan Director de la empresa mixta.

Con la ejecución de este nuevo colector, desde el servicio de aguas y desde el consistorio se pretende impulsar la ejecución de todos aquellos proyectos que estén relacionados con las infraestructuras de saneamiento y que se encuentran alineadas con los objetivos de cumplimiento de la Agenda 2030; donde modernizar las infraestructuras existentes y garantizar la protección del entorno y del medio serán objetivos prioritarios de actuación durante la presente década.