Año en blanco en vivienda pública por dejadez municipal

Lunes, 07 Junio 2021 22:24

Podemos ha estimado que el último año ha sido en blanco cuando se habla de políticas de vivienda pública en Soria, debido a la dejadez del Gobierno municipal.

El derecho a una vivienda digna topa con la desidia municipal en muchas zonas de España, pero a Podemos le preocupa Soria, y las quejas sobre la Soria Vaciada no solo han de encontrar respuestas de fuera.

Mirar hacia otro lado no resuelve los problemas, según Podemos Soria quien sigue empeñado en proponer actuaciones para paliar el problema, y como ha asegurado Marisa Muñoz, portavoz de Podemos Soria en el Ayuntamiento de la capital, “nos duele señalar que se ha ninguneado el problema social de vivienda al no asumir algunas políticas propuestas formalmente por nuestro grupo en varias ocasiones. Nos duele por las personas con menos posibilidades económicas, especialmente jóvenes, nuevas familias y colectivos más desfavorecidos”.

Desde el gobierno municipal soriano se podrá asumir todo el protagonismo que se considere, y se podrán dar las prioridades a los temas que le sean más rentables, “pero el primer paso que sigue exigiendo Podemos es que se actúe ya. Que se creen ya la Oficina de Vivienda Municipal y la Bolsa Municipal de viviendas vacías de alquiler social, que se identifiquen ya los solares vacíos y edificios a recuperar en el Casco Histórico para construir vivienda pública, que se plantee ya un plan a medio plazo para ofrecer vivienda pública asequible a gente de otros lugares que quiera instalarse en Soria y para mantener a la gente joven local. Y si no son capaces, que dejen paso a personas con capacidad para actuar. Y si no quieren hacerlo, que lo digan claramente a la vecindad y expliquen los motivos para no hacerlo”.

Desde Podemos están dispuestos a estudiar cada idea, pero “lo que no queremos asumir es la parálisis ni que haya personas, hablamos de personas, que no tengan posibilidad de ejercer su derecho constitucional a la vivienda y a su futuro con dignidad con el apoyo municipal. Desde Podemos trabajamos para ofrecer alternativas de acceso a la vivienda pública, especialmente de alquiler social, pero no sólo, alternativas realizables a las que puedan sumarse todos los grupos municipales sin buscar mayor beneficio que dar mayor calidad de vida a nuestras vecinas y vecinos, lo que es nuestra prioridad, no la foto”, ha añadido Muñoz.

Este mismo año se han publicado diversos informes sobre los problemas directos e indirectos alrededor de la vivienda en Soria: las partidas que destina el propio Ayuntamiento local para ayudar a familias con pocos recursos, los datos de Cáritas en sus ayudas, que han tenido un fuerte incremento a consecuencia de la crisis social y económica que atravesamos, o el desmesurado precio de la vivienda de alquiler en Soria.

El portal inmobiliario Idealista publicaba, a modo de ejemplo, algunos datos de interés sobre la evolución del precio de la vivienda en alquiler en Soria.

Destaca que el incremento anual del precio de la vivienda de alquiler en la capital es del 10,8 por ciento, encontrándose en máximos históricos.

Una vivienda de 100 m2 supondría un alquiler de 670 euros mensuales (siendo el salario mínimo de 950 euros mensuales, lo que representa un 70,5% del salario).

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/castilla-y-leon/soria-provincia/soria/.