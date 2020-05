Un pequeño paso para recuperar la "nueva" normalidad

Lunes, 18 Mayo 2020 13:45

Como un pequeño paso en el camino hacia la "nueva" normalidad han calificado este lunes los alcaldes de Berlanga de Duero y Ólvega, Jesús Barcones y Elia Jiménez, respectivamente, la incorporación de sus zonas básicas de salud a la fase 1 de la desescalada.



Los dos alcaldes han coincidido en reclamar "máxima prudencia" a sus vecinos para seguir avanzando en las diferentes fases de la desescalada y que se ha reflejado hoy lunes, en la fase 1, en la apertura de algunas terrazas de hostelería, aunque otros establecimientos han preferido seguir cerrados a la espera de poder abrir el interior.

"No creo que hayamos notado grandes cambios", ha resumido Barcones, quien ha avanzado que el gran salto, en una localidad que tiene en el turismo a uno de sus pilares, se notará especialmente en verano, por lo que ha reclamado más recursos sanitarios para controlar la pandemia.

El alcalde de Berlanga de Duero ha confirmado que los restaurantes del municipio continúan cerrados, al igual que los hoteles, y sólo las terrazas de dos bares han decidido abrir para recibir a los primeros clientes después de más de dos meses de confinamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, también ha coincidido que el paso a la fase 1 de la zona básica de salud tampoco ha supuesto hoy grandes cambios respecto a la anterior, ya que, como en Berlanga de Duero, la mayoría de establecimientos hosteleros han decidido seguir cerrados.

"Mientras no se permita el acceso a la barra, en el interior, a los propietarios no les es rentable abrir", ha resaltado.

Los comercios han abierto este lunes, con cita previa, lo que ha permitido realizar las primeras compras a los vecinos.

Jiménez ha apuntado que se ha tenido que suspender durante esta semana la novena de la Virgen de Olmacedo, para evitar aglomeraciones, y se ha dejado la talla de la advocación en su ermita, cerrada para los devotos, una situación que ha contrariado especialmente a los mayores.

Por último ha reconocido que le hubiera gustado que la zona básica de salud de Ágreda, limítrofe a la de Ólvega, también hubiese pasado a la fase 1, debido a los flujos de trabajadores que hay entre las dos localidades -distan apenas 10 kilómetros-, pero ha señalado que las razones sanitarias son las que hay que priorizar.