Triunfo de Rubén Sanz en San Esteban

Martes, 09 Septiembre 2025 20:00

El torero soriano Rubén Sanz ha salido esta tarde a hombros de la plaza de toros portátil de San Esteban de Gormaz, junto con el novillero Manuel Dominguez, que ha cortado tres orejas y un rabo.

Plaza de toros portátil de San Esteban de Gormaz. Festival taurino sin picadores. Plaza llena en tarde agradable. 4 erales de López Vicente para el matador de toros Rubén Sanz y el becerrista Manuel Domínguez.

Crónica taurina de Adolfo Sainz

El primero de la tarde era un animal pequeño y de poca fuerza pero con nobleza y que ha ido a más. El soriano con él ha estado muy bien en faena larga alternándose por ambas manos y destacando en ambas con series con mucha personalidad. Todas las tandas, unas 7 u 8, las remató con mucha torería tanto con trincheras, cambios de mano y pases de pecho. Rubén estuvo a gusto con él y lo cuidó para que no se cayera. Su labor que había sido brindada al público y al alcalde la remató con una estocada baja. Cortó dos orejas que paseó entre aclamaciones

El segundo ha sido más grande y fuerte que el anterior y ha tenido peor condición pues salía distraído de las suertes y le costaba humillar. Manuel Domínguez ha estado con él muy voluntarioso y animoso desde su recibo con el capote con una larga de rodillas y con una faena larga con gusto pero un tanto acelerada por momentos. Lo mejor de su actuación fue la estocada precisamente siendo la espada la que el otro día en Almazán manejó fatal. El público al que había brindado su actuación le recompensó con las dos orejas y el rabo.

El segundo novillo de Rubén fue un animal más grande y serio que el anterior que, sin embargo, tuvo peor condición. La faena del soriano fue meritoria por ello. Lo supo meter en la canasta. Primeramente lo recibió con dos buenas verónicas, tras un segundo tercio difícil porque el bicho se arrancaba a oleadas, Rubén brinda la faena a dos buenos aficionados muy seguidores Juan Salazar y Rafael Gómez. Con la muleta le cambió los terrenos y lo fue haciendo con esmero y le pudo sacar varios pases marca de la casa, es decir, con mucha personalidad. Además del toreo fundamental vuelve a destacar en torerísimos remates. Esta vez mata mal con los aceros y pierde los trofeos recibiendo eso sí una cariñosa ovación.

El que cerraba plaza ha sido otro buen novillo que como todo el encierro no ha estado sobrado de fuerzas. Con él el novillero sevillano vuelve a estar animoso mostrando un buen concepto aunque primando, esta vez, más en su faena la cantidad que la calidad. Mata de estocada atravesada recibiendo pero que hace guardia y dos descabellos y es premiado con una oreja.

Con la salida a hombros de los dos actuantes termina el festejo

Ficha del festejo

Lleno en plaza de toros de San Esteban de Gormaz

Se han lidiado cuatro erales de López Vicente bien presentados salvo el chico primero y de buen juego salvo el tercero con más complicaciones. Todos con poca fuerza

Rubén Sanz: Dos Orejas y Saludos

Manuel Dominguez: Dos Orejas y rabo y una Oreja