TRIBUNA / Soria y el vacío caducado

Miércoles, 05 Abril 2023 05:17

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en las controversias abiertas en Soria por la presunta incompatibilidad de usos para generar empleo en el medio rural, cuando sin actividad humana el horizonte es de clara caducidad.

Angel Coronado el 2.4.23 ha publicado en la Tribuna del Mirón, bajo el título “Las dos grandes, las dos libres”, un comentario y considera un concepto de caducidad de un titular suplente y sin poder de los poderes públicos que si no se crece, se caducara.

Y quizá habría que indicar, la caducidad no es del territorio, es de ellos/as, de los, de las que dicen eso, porque se ven alarmados/as por si no vuelvan o vuelven a repetir, así se lo han dicho, los que les ponen, y hay algunos/as a los que repetir dentro de cuatro años les puede dar igual por, ya, haberse o ser vencidos por el tiempo, y que el mismo les derrote.

Y A. Coronado no ha tenido en cuenta que la caducidad, y eso es lo que molesta, seguramente, al que ha hecho la declaración, que la caducidad se refiere a él, y se referencia en que si no crece en donde se presenta, caducara, vamos que no volverá, pero eso ni se lo imagina y, ello, por el aferramiento al puesto de la nada.

Ya se dirá si ese grupo pasa de cinco a seis, caducarán o seguirán, y seguramente les den las gracias, quizá. Porque cuántos representantes pesan en su idea, o piensan que van a obtener, los mismos, seis, siete u once. Y que no nos digan que ocho o, ¿tal vez?, cuatro.

Pero si no obtienen 11, ¿habrán ganado?, seguramente aquí se han de seguir las tesis de Mario González y que, con razón, ha expresado en reiteradas Tribuna en el Mirón, última Tribuna de 3-4-23, con el título de “Vaciada por atontada”

Y eso se lo han dicho, que caducarían, ¿no? y eso apareció en prensa sobre todo porque, caducando si no ganan, no es-no son mantenible/s los puestos de poderes públicos, cuando esa situación que hay se le está a eso, haciendo imperecedera, casi, y que no le, que no les muevan el sillón.

Es decir, la caducidad se refería a la persona y situación del de los que hace/n ese tipo de declaración-declaraciones, que ya llevan muchos cuatrienios, sin hacer nada, y manteniendo un convenio insípido, y diluido por su ineficacia, el del Cerro de los Moros, o el adoquinado salvaje en contra de la población, o el embudo embudado del Espolón, o la admisión de más de 27 modificaciones de plan, sin hacer nada, porque sólo votar en contra no es suficiente: y eso se ve, pues votar en contra o abstenerse es decir que sí, si no se acompaña con el correspondiente recurso contencioso; y tienen dinero público, el que reciben como grupo para esos gastos; eso se ha visto en la última sentencia de anulación de un acuerdo municipal sobre créditos presupuestarios.

Pero bueno, dejando a un lado lo anterior, lo importante es señalar que la caducidad no es de Soria, ni de su territorio, esa situación sobrevive a todo, como el paisaje del Cerro o la importancia y belleza de los Bienes de interés cultural.

Sí ocurre que hay que solventar, con especial acidez, la crítica, evidentemente ha de ser desabrida, contra el quehacer de la nada de propuestas de subterfugios de apariencia, para que sigan las cosas igual; eso es lo de los 100 folios que se dicen de alegaciones sobre el Cerro de los Moros, (qué trabajos nos manda el Señor), o cuestiones similares que no se han planteado como “ninguno nos vamos a hacer daño”, que diría Fernando García en Tribuna en el Mirón el 19.3.23, pues ni el alcalde, ni la propiedad se van a hacer daño, y nadie se ha planteado los 19 millones de urbanización, que la propiedad ha publicado en la web municipal, en la publicidad por iniciativa privada promovida.

Y, además y, nadie, nadie, se ha preocupado de señalar cuánto tiene que invertir, [parece poco importante, pero lo es, porque el Ayuntamiento tiene que poner una cantidad de tantos ceros para una sola cosa que no parece viable, por falta de liquidez],el Ayuntamiento en los sistemas generales externos de la Unidad, de su competencia, conforme a la Ley autonómica.

Vamos en lo sencillo unos … millones, yo señalo que unos diez.

Por otra parte, nadie de los que se dicen contrarios a la edificación han explicado, nadie ha enseñado el informe de la arquitecta del municipio, del que se menciona en un pleno del estado del municipio, pero que nadie ha explicitado lo que dice, y nadie ha señalado que se haya o no notificado a la propiedad.

Nadie ha indicado el por qué no ha existido por el Pleno del Ayuntamiento acuerdo de no cumplimiento por los promotores, nadie ha dado plazo de cumplimiento del acuerdo de instrumentos de planeamiento y de desarrollo, nadie ha computado el plazo concedido a los promotores, en definitiva, como nadie ha dado plazo, los promotores pueden estar entretenidos en las cosas, porque saben que no les afecta nada en sus derechos; qué cosas.

Y hasta cuándo durara la situación, como dice F. García, como no se van a hacer daños alcalde y propiedad, indefinido el tiempo.

Y Soria sigue sin estar caducada, porque los poderes públicos pasarán, igual que los comentaristas, pero el territorio y su composición seguirá y con población mayor o menor, pero con población.

Los comentaristas lo harán mal, y a mí eso me toca, si lo hiciera, y más si se entretienen en aconsejar -y que hagan o hagamos lo que queramos- o promover que los poderes públicos, sus titulares, hagan tal o cual cosa, pidan ese u otro informe, o deban leer o no o deban de leer o no, porque mientras se siga pensando que están para hacer algo, malo, los que estarán caducados serán los comentaristas, con esas cantinelas; yo a eso no me apunto, procuraré.

Y por ello, y en todo caso, seguirá siendo preciso el asentamiento de población, seguirá siendo necesaria la compatibilización de actividades diversas, eso lo pone de relieve con especial brillantez Félix Villalba el 4.3.23, en Heraldo de Soria, “El Embajador ante … y los Cerdos de Soria”, cuando dice … “Es el choque entre lo urbano, representado …, y lo rural, donde hay gente que vive de los cerdos y estos pueden llegar a obrar milagros como el de San Pedro Manrique. Allí no hay protestas conocidas por los cerdos”.

En el mismo sentido la publicación del “Día de Soria”, del 1.4.2023 “Emprender en tu pueblo”, por vivir en donde se nace, noticia muy agradable e importante que acredita y refuerza la necesaria compatibilización de actividades, las cuales no son excluyentes como pretenden tanto “intelectual así mismo llamado”, y que lo único de lo que se preocupan es que en el “ratito” que están no oigan ni una conversación, ni un olor que aspirar, no sea que se les estropee su reposo en su intelecto que no lo mueven ni para pensar, caso de que alguna vez lo hayan hecho, quizá salvo para recoger setas.

e dice, que cinco empleos no son suficientes, pero sólo eso se sustituye por una influencia cultural de nada, de “un ratito” de los que vienen a ver y marcharse después de “más o menos deleitarse en su interior”, pero abandonando todo a la mayor brevedad y dejando todo con menor población estable y asentada.

Porque la subsistencia es tener varias cosas atractivas para la población y su día a día, pues si eso no se consigue, estaremos en que con setas se asentará la población.

No se nos puede decir, no estimo que se nos diga que el medio ambiente sufre, porque lo que ha de hacerse, y preventivamente, es vigilar y controlar que las actividades se instalen con el cumplimiento de los requisitos que les afecten, no que se deja actuar y poner y ejecutar, y si está mal o funciona mal, ya se inspeccionará, y alguna decisión se podrá llegar a adoptar, siempre previa audiencia, eso es lo que funciona mal, pues la actividad llevará funcionando mucho, mucho tiempo.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco