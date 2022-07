TRIBUNA / Soria verde y deshabitada

Jueves, 07 Julio 2022 17:08

El abogado y secretario de Primera Categoría de Administración Local, Saturio Hernández de Marco, incide en este artículo de opinión sobre la España y Soria vaciadas y lo concreto, porque las generalidades y demás es no hacer nada, porque eso supone cualquier cosa pero negativas porque el efecto es que no sube la población en ningún sitio.

TRIBUNA / Soria verde y deshabitada, sí nucleares, Noviercas ¿Sí?

En estas cuestiones, que luego vamos a delinear, tendría que decir a un muy buen comentario de Angel Coronado sobre Noviercas, y en el que indica que no cree en la utilidad de las competencias de las Confederaciones Hidrográficas, y hago versión libre de su comentario y de la dirección del mismo, pues las competencias no están para eso que él critica.

O yo entiendo que él critica, le haya interpretado bien o mal: da igual.

Y eso lo digo porque nos acostumbran o quieren acostumbrar los organismos a decir que, si se cumple así o de otra manera, tal o cual actividad o implantación se puede implantar, pero no dice, no informa nada de lo presentado por la empresa privada, y no hace mención, normalmente, a si eso está bien o mal. Porque eso es opinar técnicamente y eso no se lleva.

Algún ejemplo podíamos poner, por ahora innecesario.

Pero la ley lo que dice es que, ante una petición concreta, sea de Noviercas, sea en el Cerro de los Moros, que tiene que presentarse con todos los requisitos e informes para la implantación y eso es lo que se ha de informar, y si eso cumple la finalidad de funcionamiento, procede, pero si lo presentado es defectuoso no se ha de autorizar, y no debe permitirse la implantación.

Y es necesario que en las peticiones de instalaciones, o de actuaciones urbanísticas estén todos los informes, pues si la petición y el acuerdo inicial de trámite no los contiene, la apertura del período de información queda inhábil, por no poder alegarse y ver toda la documentación completa.

Porque vamos a ver: la instalación de Noviercas se ha presentado o no con proyectos, con informes sectoriales, con control y tráfico y con control del agua que se consume, y que no debe restringir, ni un ápice el suministro de agua que hoy tengan los vecinos; eso no se informa, lo que se dice es que para la implantación debe hacerse “de una manera u otra”, y si a eso se atiende la implantación se autoriza, pero nadie controla el cumplimiento, se instala, se incumple y luego las medidas de corrección son a muy largo plazo, y ya han pasado muchas cosas.

Y mientras no esté solicitada por escrito, con todos los documentos, con registro la implantación no hay nada.

Esto, es lo que nos permite hablar de lo siguiente.

1.- SORIA VERDE Y DESHABITADA:

Hemos escrito en anteriores comentarios sobre la España vaciada y Soria deshabitada, porque eso es lo que está sucediendo con el beneplácito, aquiesciencia y las ideas inservibles de los poderes públicos, porque ni siquiera aciertan, ni un poco, intensamente cuando sólo se les ocurre premios y ayudas para asentar población, lo que no se consigue con aportaciones o subvenciones de tres mil o cinco mil euros. Ni de ninguna otra cuantía.

Decimos ideas inservibles y no ignoramos las dificultades de la eficacia porque el hecho es que eso necesita un decenio para que vaya existiendo en Soria y provincia más número de habitantes, que no consiguen estabilizarse en Soria, por la falta de atractivo y de otros órdenes, pero el hecho, innegable, es que no se quedan.

Eso es preciso, porque ya se explicará para qué sirve fomentar el comercio, que es necesario, incluso con cien euros, pues el vender más en donde y a quién, más bien a quiénes, si no hay nadie a quien vender, que ha de ser de un importante número para rentabilizar lo que se pone, edifica o ubica en la ciudad y en los pueblos.

Porque otra idea podría ser promocionar una Web que recoja los servicios de las distintas situaciones en la ciudad y provincia, agricultura, ganadería, servicios industriales y otros en que sirva para vender lo que corresponda y los ingresos vayan directamente a la cuenta de cada empresa que se adhiera; esto se ha hecho en algunos otros lugares, con éxito dispar, pero sólo se producen los resultados si se publicita en los diverso canales.

No se nos diga lo de la ilusión, porque aquí rige el principio de “más tortas que amasar, que ideas sin contenido material a exponer y publicitar”, no sea que sólo existan, si existen ideas, pero no hay tortas que llevarse a la boca o lo que es lo mismo eso es hambre para hoy y para el mañana, y ello genera la despoblación, porque no arraiga nada y nadie.

Es por ello el concepto de verde para Soria, no es sólo lo obsoleto de las denominaciones de parques naturales sin arraigo, o lo que sucede, también en Soria, de “mucho paraje a conservar”, pero, luego, esas mismas asociaciones de todo pelaje no son capaces de permitir el arraigo para que haya vida y no despoblación, vacío, vaciamiento de todo territorio, de todo Pueblo, ya vacíos por sí mismos y por una larga trayectoria de abandonos de los poderes públicos en todos los niveles.

Dígasenos, en todo caso, qué pueblo, aldea, entidad local menor, o barrio tiene más número de habitantes, cuando Soria va, constantemente, hacia abajo en la población, sin variación, y sólo Almazán parece ser que ha aumentado un poquito, y esperamos que no sea como esas alegaciones que piden que una edificabilidad se deje, a ver si en el futuro las Casas, las “edificaciones”, sean “más bajas o (digo yo más bajitas)”, y sin variar el porcentaje de edificabilidad y sin variar el derecho de edificabilidad de la propiedad, por lo que no puede restringirse el derecho de la propiedad privada.

Y decimos eso, porque en zonas de Parques Naturales, con fincas privadas preciosas, se dedican las mismas a eventos de fiestas, bodas y similares, eso sí, con usos que no están permitidos en el Municipio, ni en el planeamiento, pero que se ejercitan como situaciones de hecho, de difícil conceptuación, pero dejan vivir y desarrollar comercio y vida económica.

El País, el día 27.6.2022, en página patrocinada, nos habla de “Por qué digitalizar una pyme aporta más empleo”, pero no hay que olvidar, junto a eso que es cierto y muy buen esfuerzo positivo hace Correos, que el anuncio reciente de “Tenemos 70 años, pero no somos inútiles en temas digitales” ha tenido eficacia relevante, pues la brecha digital no debe disminuir la utilización, y eso es asentar con calidad de vida.

Y a eso hay que añadir que si se ha de tender a la digitalización, no debe desconocerse la continuidad del servicio en papel de trámites y peticiones.

Sòlo hemos puesto de relieve algunos aspectos, hay más, pero todo ello debe encuadrarse en una labor de inclusión y compaginación de alternativas que no son, y no tienen por qué ser incompatibles.

Y por este tipo de vías o similares es como se ha de asentar la población, pero eso necesita tiempo.

2.- SORIA SÍ NUCLEARES COMO ENERGÍA VERDE:

Hemos defendido y lo seguimos haciendo que la construcción de minicentrales nucleares es necesaria y precisa como fomento de la energía verde, lo que ha dicho Europa y la Unión Europea cambiado de opinión y sobre todo matizando lo dicho anteriormente.

Eso es conforme con lo que se está haciendo en Francia, Holanda, Alemania, China, Rusia, India, Marruecos. Argelia, y seguro que me olvido de algún país.

Es el hecho preciso y necesario para mantener la calidad de vida en los lugares y más si están deshabitados, ser autosuficiente en energía o seguir ideas, en otro caso, muy absolutamente obsoletas, que si alguna vez fueron de recibo, entiendo que no, hoy son todavía menos de recibo, porque aquí y ahora, y luego como futuro, se está jugando el propio abastecimiento de la población.

Porque no es suficiente el sol o el aire, pues eso necesita acumuladores o depósitos de energía para que no haya saltos de picos de potencia, e incluso su extinción porque no llegan, ni abarcan para las veinticuatro horas de todos y cada uno de los días del año.

Esto que hoy puede ser heterodoxo, es la realidad de la situación y desconocerlo puede darse, pero eso no varía, ni modifica los hechos.

El periódico El Mundo en LOC nos informa, 25-6-2022, recientemente que se ha producido la declaración de que ha de devolverse una finca de 525 hectáreas e Iberdrola tendrá o tendría que desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España, en Usagre, (Badajoz).

Esta situación genera la proximidad de soluciones sencillas porque se produce una situación no reversible ya que la sentencia no es firme y sobre todo no es una cuestión de mantenimiento de la cultura, es una cuestión de dinero.

Se dice por la sentencia que se debe reconocer el derecho a la devolución in natura, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora. Para el tribunal extremeño, "carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años”.

Es decir -añade la sentencia-, “la solicitud de la expropiación carecía de causa o justificación para privar el derecho de propiedad", por lo que se da "inexistencia de causa expropiandi que conlleva la nulidad de todo el expediente

Para ello, Iberdrola realizó las obras de las instalaciones en un tiempo récord de un año sobre una superficie cercana a las 1.000 hectáreas (equivalente a 1.000 estadios de fútbol seguidos) que abarcan los términos municipales de tres localidades a la vez: Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida. El plan es producir cada año en torno a 832 GWh gracias a sus 1.430.000 paneles fotovoltaicos instalados sobre 288.000 cimentaciones, que tienen un peso total de 12.100 toneladas. La inversión rondó los 290 millones de euros y empleó para su construcción a 1.200 trabajadores. Para su financiación, el grupo suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por 145 y 140 millones, respectivamente.

Para realizar dicho proyecto, Iberdrola puso en marcha todos los trámites administrativos para expropiar 525 hectáreas (algo más de la mitad de toda la superficie que necesitaba) a Santos Lázaro Arias, propietario de dichos terrenos. La sentencia obliga ahora a ser restituidos a su propietario al declarar nulo el proceso. La relación entre ambos no era nueva porque antes de la ejecución de la expropiación se había producido entre las partes un contrato de arrendamiento por 25 años, que permitía a la empresa promotora actuar en estos terrenos.

Sin embargo, Iberdrola quiso a la vez que alquilaba los terrenos hacerse con la propiedad de los mismos, argumentando que eran de propiedad pública, cuestión que fue avalada por distintas administraciones públicas, pero no por la Justicia: "Debemos reconocer el derecho a la devolución in natura, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora". Para el tribunal extremeño, "carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir -añade la sentencia-, la solicitud de la expropiación carecía de causa o justificación para privar el derecho de propiedad", por lo que se da "inexistencia de causa expropiandi que conlleva la nulidad de todo el expediente expropiatorio". Y añade: "La actuación (de Iberdrola) es sorprendente. El despropósito no tiene nombre".

Eso parece la actuación del Cerro de los Moros.

Así, la sentencia relata que "al mismo tiempo que pone en conocimiento -mediante burofax- la fecha del inicio del contrato (el mismo día) y que va a comenzar la construcción de la planta, presenta solicitud para convocar las actas previas a la Ocupación, que determina el artículo 52 de la LExF, con el argumento de que no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre el justiprecio". Dicha cantidad estaba fijada de forma unilateral en 3.338.314, 92 euros.

Sin perjuicio de lo que se derive de la próxima sentencia del Supremo, el traer a colación la cuestión es que las instalaciones fotovoltaicas suprimen la utilización agrícola y ganadera, por se incompatibles los dos aspectos y es por ello que, no garantizando la totalidad del suministro sin solución de continuidad, hay que buscar otras alternativas.

Eso Europa lo centra y articula en la construcción de minicentrales nucleares, de gran expansión en sus efectos, sobre todo para el suministro cotidiano y totalmente continuo.

Y los efectos y consecuencias sólo incidirían en lo interno sin perjuicio de qué [-bastantes menos que explanadas de fotovoltaicas con muchos elementos añadidos dependientes de otros complementarios agentes-] niveles tecnológicos sean de otros países, pero ya eso es una cuestión ajena, pero que incide en el desarrollo de pueblos vaciados y totalmente deshabitados.

Es por ello y por aprovechar lo ya existente, El Centro de Lubia, puede ser elemento de impulso para configurar el aprovechamiento de la energía nuclear, aunque fuera para fines militares además, como ayuda o guía o cabecera de minicentrales nucleares.

No desconocemos el estudio de Castro Berrojo “la bomba atómica española. La energía nuclear en la transición”, 1.12.2015, El Correo-Burgos, pero es que han pasado tantas cosas que opiniones ideologizadas sin atenerse a la calidad de vida de los ciudadanos/as y al suministro de energías sin solución de continuidad, lleva a cambios sustanciales, y uno puede ser éste, minicentrales nucleares para potenciar el suministro de energía limpia y verde que dice Europa.

3.- NOVIERCAS ¿SÍ?:

El magnífico artículo de Angel Coronado, el Mirón, el 24.6.2022, “El arroyito sin nombre de Noviercas”, me lleva a señalar y comentar que el estar de acuerdo con la implantación o no, para mí en ningún caso es por las opiniones de los que se han hecho partícipes de asociaciones de un tinte diluido -si alguna vez lo han tenido- ecologista que piden, en alegaciones al efecto, “edificaciones más bajas”, “casitas más bajitas” en una actuación urbanística con 0,65% de edificabilidad, y no se les ocurre y no piensan ir a la raíz del asunto.

O edificabilidad tal y como está o ejercicio del ius variandi; quizá no lo hagan por una premonición de que un cambio puede dar lugar a indemnización, lo que no es cierto en derecho, en pensamiento virtual puede pensar en la realidad del que lo diga o piense lo que quiera y no se sabe para qué.

Lo curioso está o se encuentra en que con D. Ley autonómico 2/2022 alguien ha dicho que en el Cerro existen dos años más hasta octubre o algo así del 2024, lo que no es en ningún caso así, pues el plazo caduca desde que se presentan los instrumentos de planeamiento de desarrollo, lo que no ha sido hecho, y tiene que haber acuerdo municipal, lo que no hay; de qué alguien puede pensar en una prórroga si no se cumplen, previamente, requisitos para ello.

Y por ello lo de Noviercas, en lo que he leído -y siempre ha de leerse más-, se encuentra, no en la destrucción de las explotaciones menores, la incidencia en el medio ambiente, pero se olvida, se sigue olvidando que las actividades además de autorizarse, tienen que vigilarse que se cumplen los requisitos que permiten su establecimiento, lo que no suele hacerse.

En Noviercas la pregunta es la implantación que se pretende cumple con el requisito de suministro de agua suficiente y bastante para la misma o sus necesidades y esa existencia de agua deja sin la misma a la población o no.

Eso es una cuestión sucesiva, y no puede dejarse, no debería dejarse a la frase ”si eso se cumple, puede instalarse”, porque si de inicio se cumple, claro que puede instalarse, pero se tienen que cumplir los parámetros en todo momento sucesivo, e inspeccionado, y no se cumplen, las medidas cautelares ha de ser inmediatas e impuestas sin dilación, lo que no ocurre, por el principio de audiencia y ejecutividad de los actos, cuando sean firmes, que no lo son si sobre ello se alega o se puede alegar.

Si eso no es así, claro es que no se ha de instalar.

Y ello no parece que pueda dejarse a quien/es está/n, (habría que añadir a “quienas”), en la política y en el coche oficial desde siempre, e incluso sigue por haber sido cargo, ya no lo es, desde hace mucho tiempo, y que para en el 103 de la N-II, con chofer y escoltas y va a los campos de fútbol queriendo que todos se aparten a su paso, a esos ni agua, ni luz, ni siquiera la encarecida por su mal quehacer, ni comisiones interadministraciones para ubicar a parientes, y tampoco en asociaciones de todo pelaje.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco, abogado y secretario de Primera Categoría de Administración Local