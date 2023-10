TRIBUNA / Junta de Castilla, bien, y empresas potenciadas

Jueves, 12 Octubre 2023 07:45

Saturio Hernández de Marco resalta la labor promocional realizada por la Junta en la feria Anuga, la más importante del mundo en el sector agroalimentario, en el que se han dado cita seis empresas sorianas. Iniciativas como éstas son las que asientan población en el despoblado páramo soriano.

El 7-10.2023 Heraldo de Soria daba cuenta, 8-10-2023 que la Junta lleva de Soria a 6 empresas y esla la mayor feria mundial de alimentos de la mano de la Junta; Embutidos y patés, transformados de setas y hongos y aperitivos representan a la provincia en Anuga, que se celebra en Colonia (Alemania) ante los ojos de 170.000 compradores.

Por Antonio Carrillo se señala y referencia que los alimentos de Soria dan la talla para brillar por el mundo.

La materia prima y el buen hacer de las empresas agroalimentarias que los transforman está este fin de semana ante un escaparate mundial.

Hasta seis empresas de Soria lucen sus productos en la feria Anuga de Colonia (Alemania) bajo el paraguas de la Junta, además de las que lo hayan podido hacer de forma independiente. Allí se reúnen productores de más de un centenar de países ante los ojos de 170.000 potenciales compradores.

La noticia daba cuenta de las empresas que van a la feria y que son:

Mykes Gourmet: productos premium con trufa y setas Desde quesos y aceites a mantequilla. Embutidos La Hoguera: una de las principales cárnicas de Soria y motor económico de Tierras Altas, donde trabaja de forma natural embutidos, jamones y nuevas líneas de mercado. Canard: Bajo su marca Malvasía ha creado un nuevo estándar de calidad en los productos del pato, desde foies y parfaits hasta magrets o platos semicocinados. Elfos Gourmet:Trabaja numerosas variedades de setas de Soria elaborando productos premium, desde sus clásicos patés hasta aceites trufados. Espora Gourmet: especializados en la trufa, la trabajan tanto fresca como con técnicas novedosas de conservación y transformados como las perlas. Aperitivos de Añavieja: Apetitivos y snacks de calidad con las patatas fritas criadas en altura, los productos ecológicos y sus distintos sazonados como emblema.

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín ha visitado a las treinta y dos empresas de Castilla y León presentes en la 37ª feria internacional Anuga, que se celebra en Colonia (Alemania) a lo largo de este fin de semana. De esta forma la Consejería de Economía y Hacienda traslada su apoyo a estas empresas y a un sector especialmente destacado en las exportaciones de la Comunidad.

Esto es lo que asienta población en los despoblados páramos de la Comunidad. Y eso es esencial en la composición de la estructura de las empresas, que tienen que crecer para no desaparecer.

Eso de asentar es positivo y a eso también ayuda iniciativas como la del restaurante de Venerable Palafox de Soria Garoa que quiere ampliar su servicio de comidas a domicilio, siempre que haya suficiente demanda, pero eso ya no está en ellos, no está ni siquiera en los poderes públicos, se encuentra, es claro, en que en Soria y pueblos haya más personas con esas necesidades, que no son pequeñas, y como bien están haciendo esta empresa como otras iguales, que se encuentran que el servicio y la expansión no está en el precio, menos de 11 euros, no está en el servicio y en la calidad, que supera la media, es por ello positivo este tipo de actuaciones, aunque chocan con la falta de personal suficiente para hacer rentable las cosas, y eso es siempre difícil.

Fdo. Saturio Hernández de Marco