TRIBUNA / El chiringuito de la despoblación

Domingo, 04 Febrero 2024 08:28

Fernando García reflexiona en este artículo de opinión, al hilo de la adquisición de un local para la Oficina de la Innovación contra la Despoblación, sobre las iniciativas que se pueden afrontar para luchar contra esta lacra de la que, según algunos expertos, no hay manera de salir.

Si uno se da una vuelta por la Diputación, enseguida percibirá que lo que hay es espacio, mucho espacio, parece que sobra espacio. Se podría decir incluso, que por la Diputación se puede pasear. ¡ Hay ¡…si en la pandemia todos hubiéramos podido disfrutar de un espacio como la Diputación.

Pero no. El Presidente de la Diputación ha decidido que no hay espacio suficiente y que hay que comprar un local para la ubicación de La Innovación contra la Despoblación. Vaya nombrecito. Igual se pretende así justificar semejante despilfarro que no tiene ni pies ni cabeza.

No sé si el Sr. Presidente pretende ahora ser el Don Pelayo de la repoblación, pero vamos, que para empezar empiece con un localito extraordinariamente bien pagado (544.000 euros) no tiene pase.

Si lo quiere hacer, ¡hombre!, hágalo a lo grande, imite Vd. al Sr, alcalde, que ahora lo tiene cerca pues es también diputado provincial, y que no se anda con chiquitas y compra un palacio por más de tres millones de euros, para ya veremos cuando llenar y disfrutar del triángulo de la cultura.

Incluso, pídale Vd. prestado una parte y con ese casi millón de euros que se va a gastar, darle más relieve a la Innovación contra la Despoblación. Fíjese si esto le sale bien y a partir de este hito, Soria se empieza a repoblar.

Qué distinto, qué diferente, sería registrar como lugar de nacimiento de la repoblación, ése localito, o el Palacio de los Alcantara, símbolo además del noble empeño de la colaboración del PP y PSOE en la lucha contra la despoblación.

Pero Señor Presidente. No sería mejor, en lugar de despilfarrar el dinero de los contribuyentes, que empezáramos, por una reunión pública. Sí en la Diputación pues en eso estamos de acuerdo en que es el mejor lugar, para iniciar ése debate, tan difícil como necesario, sin necesidad de tirar el dinero.

Y le digo difícil, pues hace un par de semanas que bajo el título de Llenar lo vaciado, tengo escritos unos folios, que no acabo de terminar, no me acaban de gustar y que le había prometido al Director de El Mirón, para iniciar ese debate y dejar en paz El Cerro de Los Moros. Pero tendrá que esperar, pues no salen las ideas y sobre todo el cómo materializarlas.

Pero por azar, recuperé una muy interesante entrevista de El Confidencial, con Jesús Fernández Villaverde, que desde hace 25 años y “desde su cátedra en Pensilvania, se ha convertido en una de las voces más autorizadas para hablar del colapso demográfico, un tema que ya es una realidad en buena parte del planeta.” Y el titulo de la entrevista se las trae;

“Salir a protestar contra la España vaciada es como salir a protestar porque hace frio”.

Pero a pesar de todo esto, algo deberíamos empezar a hacer, o al menos intentarlo, me parece a mí. Sin comprar locales claro.

Por eso le insisto en ésa convocatoria pública, en la Diputación, con asistencia de los diputados provinciales, que dé inicio a este primer debate y a otros que deben seguir para si es conveniente y da, promover un Congreso ya se vería a qué nivel.

También podría convocar un concurso de ideas, dotándolo económicamente y seguro que leeríamos cosas interesante. Incluso una colaboración con la Universidad, me parecería también muy interesante. La solución es muy, muy difícil y sin el concurso del gobierno central y una coordinación del resto, esto es casi imposible. Por eso me extraña, el localito y su titular.

Sé que Vd. va a seguir a la suyo y enseguida se presupuestará para el acondicionamiento del local INNOVACIÓN CONTRA LA DESPOBLACIÓN, al que seguirá, supongo yo, la contratación de personal. Una, dos o tres secretarias/os para esos 5 despachos en los 172 metros y un director, gerente, o lo que sea. Con tanto tiempo por delante, convoque pronto las bases del concurso, para que las plazas, las ocupen los/las mejores y no espere que el tiempo se le eche encima y tenga que hacerlo por el procedimiento de urgencia.

Del PSOE no espere críticas, pues el silencio ellos es el mismo con el que Vds., los del PP les compensan en el Ayuntamiento. En uno días lo veremos.

Inversiones y conductas como esta son las que hacen que las instituciones, como la que ahora Vd. preside de la Diputación se vayan degradando, lo que no es bueno para ninguno.

Pero tenga Vd. presente, que todas esas personas, la mayoría autónomos, que resistiéndose a marcharse de Soria, han creado con su esfuerzo su pequeño taller, bar, tienda, fábrica, comercio o negocio, con resultados diferentes, pero con esfuerzo y sacrificio continuado, generando incluso muchos puestos de trabajo, han contribuido más a la lucha contra la despoblación, que la aportación de los políticos. Al menos escúchelos.

No me gusta, pero le deseo suerte.

Fdo: Fernando García Aparicio