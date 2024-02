Soria ¡Ya! pregunta por políticas de natalidad de la Junta

Lunes, 05 Febrero 2024 15:21

Soria ¡Ya! retoma esta semana la actividad parlamentaria llevando al pleno de las Cortes de esta semana dos preguntas orales y la defensa de una proposición no de ley, sobre las políticas de natalidad de la Junta y la implantación de un helicóptero medicalizado en la provincia.

Mañana martes, Ángel Ceña será el encargado de preguntar al presidente de la Junta cómo evalúa la eficacia de las políticas de fomento de la natalidad de su gobierno.

“Nosotros creemos que no se están haciendo bien las cosas con este asunto, pero seguro que el presidente no opina lo mismo y nos saldrá que la provincia ha ganado más de mil habitantes, pero esto no ha sido precisamente por el aumento de la natalidad. Se niegan a ver que sus políticas no son útiles para las familias”, han defendido desde Soria ¡Ya!.

Vanessa García, procuradora por Soria, preguntará a la consejera de Educación, Rocío Lucas, por la falta de servicio de transporte escolar a los alumnos y alumnas del primer ciclo de educación infantil.

Esta cuestión viene motivada por una petición de una familia que reside en una localidad del Campo de Gómara a la que le han negado la posibilidad de ofrecer este servicio a sus hijos menores de 3 años.

Para Soria ¡Ya! es una contradicción que la Junta presuma de haber implantado la gratuidad en todos los ciclos de educación infantil, pero que no tenga alternativas de transporte escolar para alumnos de primer ciclo de infantil que deben trasladarse desde su pueblo al centro CRA asignado, en este caso al colegio de Gómara, para favorecer la conciliación familiar y laboral.

Helicóptero medicalizado con base en la provincia

En la sesión del miércoles, Soria ¡YA! volverá a exigir a la Junta de Castilla y León el establecimiento de un helicóptero medicalizado con base en la provincia, más concretamente en San Esteban de Gormaz.

Juan Antonio Palomar será el responsable de defender esta proposición no de ley ante el pleno de las Cortes. Esta es una iniciativa largamente reivindicada por el movimiento ciudadano.

En ella se solicita que este servicio asista a las provincias de Soria y Segovia y a la comarca de la Ribera de la provincia de Burgos.

Soria ¡YA! tiene como objetivo que, gracias a esta PNL, se reduzca el tiempo que tarda el helicóptero con base en Burgos en acudir a una emergencia. Insisten en que “la mayor parte de la provincia está a más de 30 minutos de este servicio, llegando a la hora en zonas del extremo oriental de provincia como Ágreda, Ólvega, Deza, Santa María de Huerta o Arcos de Jalón, por lo que disponer de este helicóptero en Soria reduciría considerablemente los tiempos de actuación en caso de emergencias, tanto en la provincia como en el noreste de Segovia y en la comarca de la Ribera de Burgos”.

Soria ¡Ya! ha señalado que por las características de la provincia, con carreteras convencionales, muchas de ellas en pésimas condiciones de conservación que afecta al traslado de accidentados en ambulancia, la dispersión poblacional, extensión y contar con un único hospital, hace que estos helicópteros medicalizados sean el dispositivo más rápido y eficaz para la atención de las emergencias sanitarias en los puntos más lejanos.