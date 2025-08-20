San Esteban de Gormaz se cita con XXV edición de su mercado medieval

Miércoles, 20 Agosto 2025 12:14

San Esteban de Gormaz volverá a transformarse en escenario medieval los próximos 23 y 24 de agosto con la celebración de la XXV edición de su Mercado Medieval, uno de los más veteranos y consolidados de la provincia y de Castilla y León.

El mercado contará con la participación de alrededor de una centena de artesanos y puestos, que llenarán de vida y color las calles de la localidad, acompañados de un completo programa de espectáculos de música, teatro, animación itinerante y fuego, además de la presencia de seres mitológicos que sorprenderán al público.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las tradicionales justas y torneos a caballo junto al puente de los 16 ojos sobre el río Duero, así como las exhibiciones de cetrería, el campamento medieval y el zoco árabe, con sus camellos y dromedarios. Los más pequeños disfrutarán de un espacio propio con ludotecas, títeres, granjas de animales y otras actividades.

El entorno histórico de San Esteban, con sus iglesias románicas, restos de muralla, bodegas y castillo, es el mejor escenario para revivir la época en la que la localidad fue conocida como la Puerta de Castilla durante la Reconquista, etapa en la que constituyó una de las principales plazas fuertes de la frontera del Duero entre cristianos y musulmanes.

Con este evento, San Esteban de Gormaz reafirma su identidad histórica y cultural, convirtiéndose un año más en referente de los mercados medievales de la región y en una cita ineludible tanto para vecinos como para visitantes.

Programación

Sábado 23

11.00 GRAN INAUGURACIÓN | Desde la plaza del Ayuntamiento por las calles de la Villa medieval, juglares, músicos, animales llegados de otra tierra darán comienzo al mercado medieval.

12.00 TÍTERES | El sueño de volar

12.15 PASACALLES ESSERS

12.15 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA

12.30 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO

12.40 CHARLA EXPLICATIVA | MANUSCRITOS

13.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS” | CRISPÍN D'OLOT (Santa María del Rivero)

13.10 PASEO DE OCAS

13.15 PASACALLES MUSICAL | RITUALS

13.30 PASACALLES TEATRAL | Elfos de ensueño

13.45 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS

13.45 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA

14:00 LA GALERA PATERA ABORDA EL MERCADO | TEATRAKALACALLE

Tabernas: El buen manjar

17.00 PASACALLES ESSERS

17.30 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO

17.45 PASACALLES MUSICAL | RITUALS

18.00 LOS TORNEOS DEL CID (Ubicación: Sotillo, cauce del Río)

18:30 XARIBARI | TEATRAKALACALLE

18.45 PASEO DE OCAS

19.00 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA

19.30 TÍTERES | El mejor regalo del mundo

20.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS”

20.30 CHARLA EXPLICATIVA | MANUSCRITOS

21.00 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO

21.15 PASACALLES MUSICAL | RITUALS

21.15 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS

21.30 PASACALLES TEATRAL | TROLERIAS

22:00 ESPECTÁCULO DE FUEGO | TEATRAKALACALLE

22.30 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA

23.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANIAS”

23.30 MÚSICA Y FUEGO | THE DRAGONS

Domingo 24