San Esteban de Gormaz se cita con XXV edición de su mercado medieval
San Esteban de Gormaz volverá a transformarse en escenario medieval los próximos 23 y 24 de agosto con la celebración de la XXV edición de su Mercado Medieval, uno de los más veteranos y consolidados de la provincia y de Castilla y León.
El mercado contará con la participación de alrededor de una centena de artesanos y puestos, que llenarán de vida y color las calles de la localidad, acompañados de un completo programa de espectáculos de música, teatro, animación itinerante y fuego, además de la presencia de seres mitológicos que sorprenderán al público.
Entre las actividades más destacadas se encuentran las tradicionales justas y torneos a caballo junto al puente de los 16 ojos sobre el río Duero, así como las exhibiciones de cetrería, el campamento medieval y el zoco árabe, con sus camellos y dromedarios. Los más pequeños disfrutarán de un espacio propio con ludotecas, títeres, granjas de animales y otras actividades.
El entorno histórico de San Esteban, con sus iglesias románicas, restos de muralla, bodegas y castillo, es el mejor escenario para revivir la época en la que la localidad fue conocida como la Puerta de Castilla durante la Reconquista, etapa en la que constituyó una de las principales plazas fuertes de la frontera del Duero entre cristianos y musulmanes.
Con este evento, San Esteban de Gormaz reafirma su identidad histórica y cultural, convirtiéndose un año más en referente de los mercados medievales de la región y en una cita ineludible tanto para vecinos como para visitantes.
Programación
Sábado 23
- 11.00 GRAN INAUGURACIÓN | Desde la plaza del Ayuntamiento por las calles de la Villa medieval, juglares, músicos, animales llegados de otra tierra darán comienzo al mercado medieval.
- 12.00 TÍTERES | El sueño de volar
- 12.15 PASACALLES ESSERS
- 12.15 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 12.30 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
- 12.40 CHARLA EXPLICATIVA | MANUSCRITOS
- 13.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS” | CRISPÍN D'OLOT (Santa María del Rivero)
- 13.10 PASEO DE OCAS
- 13.15 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 13.30 PASACALLES TEATRAL | Elfos de ensueño
- 13.45 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS
- 13.45 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 14:00 LA GALERA PATERA ABORDA EL MERCADO | TEATRAKALACALLE
- Tabernas: El buen manjar
- 17.00 PASACALLES ESSERS
- 17.30 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
- 17.45 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 18.00 LOS TORNEOS DEL CID (Ubicación: Sotillo, cauce del Río)
- 18:30 XARIBARI | TEATRAKALACALLE
- 18.45 PASEO DE OCAS
- 19.00 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 19.30 TÍTERES | El mejor regalo del mundo
- 20.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS”
- 20.30 CHARLA EXPLICATIVA | MANUSCRITOS
- 21.00 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
- 21.15 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 21.15 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS
- 21.30 PASACALLES TEATRAL | TROLERIAS
- 22:00 ESPECTÁCULO DE FUEGO | TEATRAKALACALLE
- 22.30 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 23.00 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANIAS”
23.30 MÚSICA Y FUEGO | THE DRAGONS
Domingo 24
- 11.00 APERTURA
- 11.30 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 11.45 TÍTERES | La bailarina y el dragón
- 12.00 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
- 12.15 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS” | CRISPÍN D'OLOT (Santa María del Rivero)
- 12.30 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 13.45 PASEO DE OCAS
- 13:00 LA GALERA PATERA ABORDA EL MERCADO | TEATRAKALACALLE
- 13.15 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 13.30 PASACALLES TEATRAL | SERES DEL BOSQUE
- 13.30 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS
- 13.45 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 14.00 PASACALLES ESSERS
- Tabernas: El buen manjar
- 17.00 CHARLA EXPLICATIVA | MANUSCRITOS
- 17:30 DESPERTAD DE LA SIESTA | TEATRAKALACALLE
- 17.45 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
18.00 LOS TORNEOS DEL CID (Ubicación: Sotillo, cauce del Río)
- 18.30 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 18.45 PASEO DE OCAS
- 18.45 PASACALLES ESSERS
- 19.00 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 20:00 XARIBARI | TEATRAKALACALLE
- 20:15 TÍTERES | La bailarina y el dragón
- 20.30 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS” | CRISPÍN D'OLOT (Santa María del Rivero)
- 21.00 AVES RAPACES | EXHIBICIÓN Y VUELO
- 21.15 PASACALLES MUSICAL | RITUALS
- 21.15 CHARLA EXPLICATIVA | LOS CÁTAROS
- 21.30 PASACALLES TEATRAL | Los Druidas
- 22.00 PASACALLES MUSICAL | GÁLATA
- 22.30 CHARLA "LEYENDAS ÉPICAS CASTELLANAS” | CRISPÍN D'OLOT (Santa María del Rivero)
- 23.00 CLAUSURA DEL MERCADO