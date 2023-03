San Esteban de Gormaz estrena mercado de segunda mano

Viernes, 10 Marzo 2023 12:57

San Esteban de Gormaz estrena este fin de semana la primera edición de su mercado de segunda mano. La plaza Mayor será el domingo el escenario de esta iniciativa municipal.

En este mercado de objetos usados, promovido por el Ayuntamiento, podrás encontrar productos hechos a mano como muñecos de trapo y de ganchillo o bisutería, o de segunda mano como ropa y accesorios, juguetes, cuadros, lámparas, antigüedades, artículos de decoración, artesanía reciclada, CDs y libros, etc.

Se llevará a cabo un domingo al mes, y comenzará su andadura el próximo 12 de marzo.

Cada participante podrá colocar su puesto, sin coste económico, en horario de 10:30 horas a 14:00 horas, y se encargará de traer su propia infraestructura (mesas, sillas, etc.) y de responsabilizarse de colocar el puesto al inicio del mercado y de recogerlo al final. Para este domingo tenemos confirmados trece participantes.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha animado a todos a darse una vuelta el domingo 12 de marzo, de 10:30 horas a 14:00 horas, por la Plaza Mayor de San Esteban de Gormaz, y quizá puede encontrar un auténtico "tesoro".

"Seguro que todos tenéis trastos que ya no usáis y que no sabéis dónde guardar. Esta es vuestra oportunidad. Pueden participar en el mercado todas aquellas personas, de forma individual, o que representen a una asociación. No pueden participar los profesionales del comercio o las empresas dedicadas a la artesanía, al coleccionismo o a la venta ambulante", ha señalado.

Se permite la venta, compra, intercambio o regalo.

Si estás interesado en participar o tienes alguna duda, ponte en contacto con el Ayuntamiento en el 975350002 o en cultura@sanestebangormaz.org. Inscripciones, a través de este formulario: https://forms.gle/993ZYNkEM9bXRwe47