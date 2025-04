SAJA Soria viaja a Bruselas para transmitir a la UE la perspectiva soriana del sector primario

Miércoles, 30 Abril 2025 09:20

Una delegación de ASAJA Soria -encabezada por su presidenta, Ana Pastor- se ha desplazado esta seman a Bruselas, aprovechando la festividad del Día del Castilla y León, para trasladar a las instituciones comunitarias la realidad de la agricultura y la ganadería de la provincia y defender los intereses del sector con vistas al futuro.

Durante este viaje, la organización profesional agraria mantuvo una intensa agenda de trabajo; una ronda de contactos con las principales instituciones europeas relacionadas con el sector agrario y también con europarlamentarios, así como con representantes de los distintos organismos de la Comisión Europea.

La representación de ASAJA Soria entregó en todos los encuentros de trabajo un documento titulado ‘Efecto de las medidas de redistribución de ayudas PAC basadas en el tamaño de las explotaciones’, que sirve para trasladar a los órganos oportunos de la UE las dificultades que enfrentan las explotaciones profesionales de esta provincia derivadas de la aplicación de las medidas de redistribución de las ayudas directas y aquellas de desarrollo rural de la Unión Europea, basadas en el tamaño de las explotaciones.

Ello llevó a ASAJA Soria a tomar la decisión de elevar la exposición de la situación del agro provincial a más altas instancias pidiendo amparo a la UE, para que tome conciencia de cuál es el resultado de la puesta en marcha de estas medidas en la agricultura y ganadería real para zonas con un escaso desarrollo, ahora que se ha iniciado el proceso para el establecimiento de la nueva reforma de PAC 2027-2032.

En todas las reuniones se dejó claro el panorama agropecuario provincial, con el análisis de las variables de orografía (la mayor parte de las actividades se realizan por encima de los 1.000 metros) y del clima (un corto periodo entre heladas, muchos días por debajo de 0 grados y con un algo riesgo de fenómenos atmosféricos dañinos como el pedrisco).

A la vez, se expusieron las principales variables socioeconómicas de la provincia y cómo afectan en ese sentido algunas políticas europeas (PAC, Red Natura, secano y regadío y estructura por tamaño de las explotaciones y porcentaje de propiedad).

Para ASAJA, era el momento de acometer este viaje justo ahora que la nueva PAC está gestándose y llevar a donde se toman muchas de las decisiones cruciales del futuro del campo la realidad de la provincia.

Es una forma de que los máximos responsables políticos españoles en Europa y para que desde Lisboa a Varsovia sepan cómo es el agro soriano.

Se trata de clamar contra quien confunde reparto de ayudas con reparto de rentas, para decir que hay que eliminar los mecanismos de redistribución como la degresividad, el pago redistributivo basado en el tamaño de la explotación porque lesionan gravemente a la agricultura profesional de una provincia en la que la agricultura y la ganadería es la única actividad económica casi en 500 pueblos.

En la mañana del 23 de abril, destacaron las reuniones mantenidas con miembros de la conocida como D.G. AGRI (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural).

En primer lugar, con Gregorio Dávila y Sandra Sanmartín, para tratar acerca de la sostenibilidad medioambiental y estrategia de relevo generacional.

También se abordó el cuaderno de explotación, del que ASAJA criticó que vaya enfocado al control, la necesidad de un mayor desarrollo del regadío para una mayor posibilidad de resiliencia y estabilidad de rentas, o el establecimiento de granjas y el asunto de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, concretamente de la BCAM 4.

En cuanto al registro de productos fitosanitarios, ASAJA puso el acento en que no se especifican las mezclas y eso puede generar sanciones. Asimismo, se habló del paquete de simplificación previsto para el 14 de mayo y del lobo.

En este caso el foco fue para que se actualizasen los censos, para recordar que en la directiva comunitaria no se dice nada de zonificación y por tanto no hay razón para no ampliar el control al sur del Duero.

En cuanto al relevo en el campo, desde la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, se adelantó que hay en marcha una recopilación de datos, un grupo de trabajo interno y un proceso consultivo para detectar las necesidades de los que quieren incorporarse a la agroganadería.

Desde ASAJA se pidió la aplicación efectiva de transiciones entre el jubilado y el incorporado, exenciones fiscales y flexibilización en plazos y dimensión mínima exigible y ayudas específicas en almacenamiento de agua.

Después tuvo lugar el encuentro con Ricard Ramón, que es jefe de unidad adjunto en la Comisión Europea, dentro de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.

En este caso, los temas cruciales fueron sobre perspectivas políticas y la nueva PAC, así como el análisis del pago redistributivo, degresividad y capping y algunas medidas de simplificación.

En este encuentro, Ramón reconoció que al menos hasta julio no se sabe el presupuesto con el que contará la nueva PAC ni cómo se va a organizar.

Para este responsable en la DG Agri, en materia de la PAC, se está detectando un cambio sustancial, ya comprobable en el documento que presentó la Comisión en febrero denominado ‘Visión para la agricultura y la alimentación’.

Para él, esta hoja de ruta incorpora términos que nunca habían aparecido, como hablar de empresas y hacer énfasis en la producción. La prioridad va ahora por la competitividad y la rentabilidad, y eso no es cosa solamente del comisario de Agricultura, sino que es algo consensuado por toda la Comisión. Ese consenso va también encaminado a dejar claro que la PAC es para producir alimentos y para los que los producen.