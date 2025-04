Alumnos de la UPV visitan sabinares sorianos dentro del proyecto SocialForest

Miércoles, 30 Abril 2025 09:14

Una treintena de alumnos de la Universitat Politècnica de València (UPV) visitó recientemente la provincia de Soria para conocer sobre el terreno el funcionamiento de los sabinares locales de la mano de la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO).

Estas masas arbóreas son muy abundantes en territorio soriano y actualmente están siendo objeto de estudio dentro del proyecto SocialForest, que aborda la búsqueda de soluciones para luchar contra los efectos que el cambio climático genera en los bosques del sur de Europa.

Tanto la organización soriana como la institución académica valenciana forman parte del consorcio de socios de esta iniciativa a nivel europeo, que cuenta con fondos FEDER para su desarrollo.

La jornada de campo abarcó todos los aspectos de funcionamiento de un sabinar en diferentes espacios de la provincia de Soria, desde la repoblación hasta la visita al bosque maduro de sabina albar (Juniperus spp.).

La actividad comenzó en la pedanía de Alcozar (Langa de Duero), donde la asociación forestal ha promovido una repoblación.

En este espacio se mostró a los alumnos de la UPV las tareas realizadas en cuanto a plantación en terrenos muy degradados y susceptibles de sufrir erosión. El grupo se trasladó posteriormente hasta el sabinar ubicado en el paraje Campoespacio de Abejar para profundizar en los tratamientos selvícolas de acondicionamiento de la masa forestal y su preparación para un uso más ganadero.

Finalmente, se visitó el Sabinar de Calatañazor. Esta reserva natural acoge algunos de los ejemplares más longevos y elevados de esta especie de la península ibérica. La jornada de campo estuvo guiada por técnicos de ASFOSO y en ella también participó el catedrático de la UPV y miembro investigador de SocialForest Antonio del Campo.

Gestión para una mayor resiliencia

La sabina albar es un árbol de carácter excepcional por su increíble resistencia ante las adversidades ambientales.

Sin embargo, las investigaciones que se están desarrollando a través de SocialForest indican que ni siquiera esta especie se encuentra al margen del cambio climático, aunque su impacto se ve atenuado cuando existe gestión.

En el caso de Soria se han muestreado 1.433 puntos de sabinares ubicados en diferentes zonas de la provincia.

En ellos se ha evidenciado cómo su capacidad de adaptación frente a los cambios propiciados por el clima mejora significativamente cuando se aplican trabajos selvícolas y son pastoreados, algo que pudieron comprobar los alumnos valencianos durante su visita.

Estrategia común frente al cambio climático

Financiado por el programa Interreg SUDOE 2021-2027, SocialForest reúne a nueve socios de España, Francia y Portugal que buscan una estrategia común para luchar contra el cambio climático en los bosques del sur de Europa.

El proyecto está liderado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, y está integrado por Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola; Universitat Politècnica de València, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente; INRAE Centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, UMR 1391 ISPA; Asociación Forestal de Soria (ASFOSO); Université Toulouse III - Paul Sabatier, Observatoire Midi-Pyrénées, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, UMR 5563; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad; EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, y Xylofutur.