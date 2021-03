Rastreo en San Esteban tras positivo en fiesta

Martes, 23 Marzo 2021 12:59

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha anunciado que realizará esta tarde un rastreo entre los participantes en una fiesta celebrada este fin de semana en San Esteban de Gormaz, tras registrarse un positivo entre los asistentes.

De Gregorio ha declarado este martes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para valorar la moción de censura frustrada en las Cortes regionales, ha señalado que como consecuencia de esa fiesta hay una persona que ha resultado positiva por Covid, lo que obligará a realizar un rastreo ampliado.

En este sentido, ha explicado que las personas que han tenido contacto con alguna de las personas que asistieron a esa fiesta en San Esteban de Gormaz, se les realizará las pruebas diagnósticas de PCR para comprobar si resultan o no positivas o negativas.

"Hago un llamamiento a la sociedad soriana para que no haga estas fiestas. Las vidas humanas siguen en peligro, la gente se sigue contagiando y no bajaremos esta tasa de incidencia si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte", ha reclamado.

De Gregorio ha informado que actualmente hay 37 personas afectadas por Covid 19 ingresadas en planta en el hospital Santa Bárbara, con cinco ingresos nuevos y tres altas en la última jornada.

En el último día no se han registrado fallecidos y en la UCI, de 25 puestos, están ocupados 14, nueve de ellos por Covid 19.

En el colegio de Quintana Redonda se ha registrado un brote que afecta a cuatro niños y en Borobia han aparecido dos nuevos casos más, con lo que la cifra total se eleva a 24.

La delegada territorial de la Junta en Soria y presidenta del PP de Soria ha asegurado que su preocupación actual es la evolución de la crisis sanitaria y la reactivación económica de la provincia, lejos de una posible convocatoria del congreso provincial de su formación y su posible interés en presentarse o no a la reelección.

En cuanto a la vacunación a los profesores, De Gregorio ha explicado que se ha decidido que el momento ideal será del jueves al lunes, porque si alguno tiene una sintomatología y tuviera que ausentarse de su puesto de trabajo, no perjudicarían a las clases.

"Lo que está muy claro es lo que ha dicho la ministra de Sanidad: aquellas personas que declinen su vacunación, es que no se quiere vacunar. No estamos para cuándo yo quiera o no", ha puntualizado.