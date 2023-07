Quinto domingo del trasto en San Esteban de Gormaz

Jueves, 06 Julio 2023 22:25

San Esteban acoge su Quinto Domingo del Trasto el próximo domingo, 9 de julio, en la Plaza Mayor.

A partir de las 11:00 horas y hasta las 14:30 horas, San Esteban acogerá su quinta edición del Mercado del Trasto en la Plaza Mayor.

En este mercado de objetos usados, promovido por el Ayuntamiento, se pueden encontrar productos hechos a mano como muñecos de trapo y de ganchillo o bisutería, o de segunda mano como ropa y accesorios, juguetes, cuadros, lámparas, antigüedades, artículos de decoración, artesanía reciclada, CDs y libros, etc.

Cada participante podrá colocar su puesto, sin coste económico, en el horario establecido, y se encargará de traer su propia infraestructura (mesas, sillas, etc.) y de responsabilizarse de colocar el puesto al inicio del mercado y de recogerlo al final. Seguro que todos tenéis trastos que ya no usáis y que no sabéis dónde guardar.

Esta es vuestra oportunidad. Pueden participar en el mercado todas aquellas personas, de forma individual, o que representen a una asociación.

No pueden participar los profesionales del comercio o las empresas dedicadas a la artesanía, al coleccionismo o a la venta ambulante.

Se permite la venta, compra, intercambio o regalo. Si estás interesado en participar o tienes alguna duda, ponte en contacto con el Ayuntamiento en el 975350002 o en cultura@sanestebangormaz.org Inscripciones, a través de este formulario: https://forms.gle/993ZYNkEM9bXRwe47