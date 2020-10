Moción socialista para gestión de residuos de demolición

Domingo, 18 Octubre 2020 13:06

El PSOE ha anunciado este domingo que presentará en los ayuntamientos de la provincia mociones para instar a la Diputación a que licite, antes de que finalice 2020, el pliego de gestión del servicio de recogida de las áreas de aportación de residuos de demolición y construcción en la provincia de Soria.

Los plenos municipales debatirán esta propuesta de los socialistas que también reclama que se remita a la Junta de Castilla y León.

Hasta el momento, ya se ha aprobado en municipios como Duruelo de la Sierra, Matalebreras o Borobia y en otros como Cubo de la Solana se ha tratado como una declaración institucional.

Las obras de estas áreas de aportación de residuos de demolición y construcción que se materializaron en más de 90 localidades sorianas, finalizaron en el mes de junio de 2019 y actualmente los contendores con los que dotarán están adjudicados y firmado el correspondiente contrato restando únicamente la licitación de la gestión del servicio para que se pueda prestar un servicio esencial para los municipios.

Los residuos de la construcción y demolición procedentes de obras menores han planteado un verdadero problema a los ayuntamientos sorianos. En la legislatura pasada, con gobierno socialista, se dio un primer paso para poner una solución.

Fue la firma por parte de la Diputación Soria de un convenio con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la recuperación ambiental de zonas que estaban degradadas por el depósito de residuos inertes.

Tras él, la institución provincial sacó la convocatoria para la construcción de las áreas de aportación de residuos de demolición y construcción a la que se adhirieron los ayuntamientos interesados.

El compromiso adquirido con la firma del citado convenio era prestar en régimen de cofinanciación con los municipios el servicio de recogida, transporte y la entrega a un gestor autorizado de los residuos de la construcción y demolición procedentes de obras menores.

Junto a ello se planteaba también la autorización para el tratamiento de residuos a la que están sometidos los puntos limpios, e informar a los municipios sobre la obligación de cobrar una fianza previa a las licencias de obras o una tasa por los residuos de obras menores que se depositen en las áreas de aportación, llegando a facilitar los instrumentos necesarios para su implantación desde el servicio de Asistencia Técnica a Municipios.

La inspección y el control de las escombreras recuperadas es otro de los aspectos para los que ofrecía apoyo la Diputación Provincial.

Gestión pendiente

Los ayuntamientos interesados en colaboración con la institución provincial, habilitaron un espacio de titularidad pública para ubicar sendas áreas de Aportación de Residuos de Construcción y Demolición RDCs.

La gestión estaba prevista de manera conjunta con la red de este tipo de áreas creadas en muchos de los municipios de la provincia, sin que a fecha de hoy pueda cumplir con la función para la que fue construida. Además, en aquellos casos en los que el municipio cuenta con Punto Limpio, el contenedor de residuos de demolición y construcción se instalará en el mismo, participando de la gestión conjunta con el resto de Áreas de Aportación de Residuos de Demolición y construcción, licitada por la Institución Provincial.

Todas las obras de estas áreas finalizaron hace más de un año y los ayuntamientos siguen a la espera de que la Diputación licite la gestión del servicio para que puedan cumplir su función.

Subvenciones desescombros

El grupo de Diputados socialistas presentó en un pleno de la institución provincial una moción para la convocatoria de subvenciones para desescombrar y acondicionar inmuebles municipales con población inferior a 1.000 habitantes.

La propuesta era que estuvieran dotadas con 200.000 euros distribuidos a partes iguales entre ayuntamientos y particulares.

Con esta línea se respondería los problemas que tienen los municipios con los numerosos inmuebles que están en estado de ruina. La moción no salió adelante al no conseguir el voto favorable del equipo de gobierno ni el diputado no adscrito de la Diputación de Soria.

Hasta la fecha este tema tampoco se ha tratado en ninguna comisión.