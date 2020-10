Serrano: "Hacemos un llamamiento a responsabilidad para tomar medidas"

Lunes, 19 Octubre 2020 13:42

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha apelado este lunes a la responsabilidad individual de los ciudadanos para frenar la propagación del coronavirus Covid 19 en la provincia, ante el crecimiento de los casos en los últimos días.

"Se trata de hacer un llamamiento a la responsabilidad personal, para que cada uno tomemos medidas y seamos conscientes de la situación que estamos viviendo y a la situación tan grave a la que nos volvemos a enfrentar", ha resaltado este lunes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación provincial.

Serrano ha apuntado que tras haber mejorado la pandemia durante los meses de verano, la nueva ola ha vuelto a poner en evidencia que "día a día estamos batiendo el récord incluso de la anterior ola".

En este sentido ha subrayado que sin la colaboración de los ciudadanos será "bastante" complicado "vencer a este dichoso virus".

El presidente de la Diputación ha reclamado que todos asuman medidas que ayuden a paliar esta situación, porque de lo contrario será muy complicado y "probablemente dentro de pocos días tendrán que tomar medidas que nadie queremos y que además afectarán no sólo a nuestra forma de vivir sino a nuestra economía y nuestra salud".

A preguntas de los periodistas, Serrano ha reconocido que no es "ni médico ni pitoniso" para avanzar si habrá un nuevo confinamiento en España, pero sí que está observando lo que sucede en otros países y en otras comunidades.

"Se está poniendo de manifiesto que las zonas que fuimos más golpeados en la primera ola, ahora parece ser que está viviendo un poco más tarde", ha señalado.

El presidente de la Diputación ha explicado que lo más importante para solventar la falta de cobertura de nueve plazas de médicos en la provincia, ante el traslado de los que estaban ejerciendo a otras provincias de la región, es trabajar para solventar esta situación, porque sería dramático perder estos médicos.

"La forma de trabajar no es organizar al día siguiente concentraciones y recogida de firmas, como he visto que ha salido el PSOE", ha lamentado.