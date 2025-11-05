Las oficinas de turismo atienden a casi 25.000 consultas en octubre en la provincia

Miércoles, 05 Noviembre 2025 13:30

Octubre se ha cerrado con un total de 24.858 consultas atendidas en las 16 oficinas de turismo repartidas por la provincia de Soria, lo que supone un incremento del 15,27 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

En los diez primeros meses del año las cifras de visitantes atendidos en las oficinas de turismo suman un total de 237.453, frente a los 221.696 del año anterior, lo que supone un aumento del 7,11% en comparación con los diez primeros meses del año de 2024, según ha informado hoy la Diputación provincial.

Este incremento ha sido valorado de forma muy positiva por parte de la responsable de turismo de la Diputación provincial, Elía Jiménez, quién señala que el otoño sigue siendo un foco de atracción importante debido fundamentalmente al tirón de los espacios naturales, sumados a las iniciativas culturales que se realizan en muchos pueblos de la provincia, como Aires de Dulzaina en San Esteban de Gormaz o el Samain en Garray.

A pesar de la falta de producción micológica durante el pasado mes de octubre, que es otro de los grandes atractivos de la provincia de Soria, las cifras de visitantes se han mantenido, incluso aumentado ligeramente, demostrando que cada vez más, el otoño soriano cuenta con su propia dinámica.

Por oficinas, Berlanga de Duero ha sumado 4.606 visitas atendidas, seguida de El Burgo de Osma con 4.585, Almazán con 3.751, Ágreda con 2.314 y San Esteban de Gormaz, en quinta posición, con 1.853 consultas.

Oficinas que superen el millar son también las de San Leonardo de Yagüe con 1.571, Medinaceli con 1.287 y Monteagudo de las Vicarías con 1.264.

Le siguen las oficinas de Vinuesa con 961, Ólvega con 692, Duruelo de la Sierra con 672, Garray con 434, Yanguas con 330, San Pedro Manrique con 243, Villar del Río con 184 y por último, Langa de Duero con 111 visitantes atendidos.

En resumen, durante el pasado mes de octubre aumentaron las visitas en la mayoría de las oficinas provinciales, mientras que descendió solo en seis de ellas, superando en más de tres mil las consultas del mismo mes del año anterior.

Campaña Otoño-invierno

El departamento de Turismo está llevando a cabo una campaña publicitaria centrada en estaciones de metro de Madrid, en el mercado de La Boqueria de Barcelona y en el mercado de la Ribera de Bilbao, además en revistas especializadas en turismo activo, una modalidad que cada vez está teniendo más adeptos y demanda en su práctica, promocionando las grandes rutas como “Soria, Paraíso del Deporte”, GR 86, etc, fomentando todos los atractivos otoñales de la provincia de Soria.

Elia Jiménez ha destacado que confía en que esta promoción anime a recupere el tirón de la micología durante los meses que quedan del año, siempre que se den las precipitaciones adecuadas y no bajen en exceso las temperaturas, ya que la provincia de Soria está muy unida tanto a la riqueza micológica como gastronómica, y podrían permitir un repunte final.