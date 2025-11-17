La Junta instalará tres paneles informativos inteligentes en puertos de Soria

Lunes, 17 Noviembre 2025 15:29

La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León instalará 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña en la Comunidad, tres de ellos en Soria, dentro del operativo de vialidad invernal.

El operativo de vialidad invernal está formado por 474 profesionales de carreteras, 147 máquinas quitanieves y 131 infraestructuras de almacenaje de fundentes.

A ello, se suma el helicóptero de Rescate y Salvamento con la unidad adscrita al mismo, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, los casi 3.000 voluntarios de Protección Civil y los casi 800 agentes medioambientales.

También se integran en el dispositivo el sistema de avisos Es-Alert y la plataforma Territorio Rural Inteligente, con más de 100 sensores de prevención para garantizar la seguridad ciudadana.

Como novedad, la Consejería instalará 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña.

La inversión asciende a 346.000 euros, cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estos dispositivos ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía —'Abierto', 'Cadenas' o 'Cerrado'— y podrán gestionarse a distancia desde los centros provinciales.

Además, incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización de forma automática según las condiciones de la calzada.

En la provincia, estos tres paneles se instalarán en los puertos de Oncala, en la Carrasca (Ólvega) y el Corral del Chino (Noviercas).

El consejero de Presidencia ha destacado que “este sistema permitirá mejorar la seguridad en los accesos a zonas de montaña, avisar con antelación a los conductores y facilitar la coordinación entre administraciones”.

Los paneles se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente, que coordina los avisos de incidencias y los partes meteorológicos en tiempo real.

El dispositivo se apoya también en la plataforma Territorio Rural Inteligente, que ya cuenta con 127 sensores operativos y otros 18 que se instalarán próximamente en toda la Comunidad.

Estos equipos recogen datos sobre temperatura del firme, humedad, viento, presencia de hielo y nivel de fundentes en silos y depósitos. La información se actualiza continuamente y permite anticipar la actuación de las máquinas y optimizar la distribución de recursos.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha puesto en marcha la campaña de vialidad invernal 2025-2026 con un dispositivo formado por 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves, 131 infraestructuras de almacenamiento y 10.000 toneladas de sal distribuidas en los principales centros operativos de toda la red autonómica, que supera los 11.500 kilómetros de carreteras.