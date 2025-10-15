Hacienda subasta lotes de fincas rústicas en Arcos de Jalón

Miércoles, 15 Octubre 2025 08:58

La Delegación de Economía y Hacienda de Soria ha sacado en subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, 34 lotes de fincas rústicas en Arcos de Jalón, propiedad de la Administración General del Estado.

La apertura de las mismas tendrá lugar el día 18 de noviembre a las 11,00 horas en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, ubicada en la Calle Caballeros 19, planta tercera.

Son treinta y cuatro lotes de fincas rústicas en Arcos de Jalón.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2130_306ff4f5%232E%23pdf

Para tomar parte en la subasta es necesario constituir una garantía del 5 por ciento del tipo de licitación con los requisitos que se especifican en el pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los licitadores en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, Calle Caballeros, nº 19, planta primera y en la página web del Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.es