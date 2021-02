¿Es verdad que ahora nieva menos en Soria?

Martes, 09 Febrero 2021 13:56

Hacía años que no se vivía un temporal de nieve como Filomena en España, pero ¿es verdad que ya no nieva tanto como antes? ¿El cambio climático no iba a hacer desaparecer los días de nieve? Eltiempo.es ha analizado la evolución de las nevadas en algunos puntos de la península.

La nieve en España, especialmente en el centro y norte peninsular, es más común de lo que se suele pensar. Mientras que en ciudades como Cádiz o Alicante es un fenómeno extraño, en Burgos o Soria nieva 20 días más al año de media.

A pesar de lo que se podría pensar, en el periodo analizado los días de nieve no han disminuido. De hecho, muchas ciudades han alcanzado su pico máximo de días de nevada en este siglo

En Soria, el año con más días de nieve se produjo en 2018 con 51 días de nieve.

En Burgos el récord también se ha batido en la anterior década, en 2010 nevó hasta 43 días. Mientras que Ávila tuvo 34 días de nieve en 2013 y León registró 31, en 2009

Incluso en ciudades donde la nieve es menos habitual, los años con más días blancos han sido en este siglo.

En 2005 en Vitoria y Pamplona llegó a nevar 32 y 21 días, respectivamente.

2009 es el año con más días de nieve registrados en las ciudades del norte y centro peninsular analizadas, donde destaca Madrid con 11 días de nevadas.

En el periodo de 35 años analizado (1986 - 2020) el número total de días de nieve en las nueve capitales ha sido:

Soria, 803

Burgos, 707

Ávila, 660

León, 445

Vitoria, 386 días

Teruel, 356

Cuenca, 330

Pamplona, 252

Madrid, 104

¿Qué año se ha batido el récord de nevadas

Del periodo 1986-2020, los años que destacan por número de días nevados son: 1986, 2005, 2009, 2010, 2013 y 2018.

Siendo más del 80% en la segunda mitad del periodo estudiado. No solo parece que nieva más, sino que cuando lo hace abarca una mayor extensión y más ciudades se ven afectadas.

Estos años nevó al menos cuatro días en todas las ciudades analizadas, mientras que en 2009 en todas nevó diez días o más.



En el 2018 nevó al menos 15 días en todas las ciudades estudiadas, salvo en Madrid y Pamplona. Tanto en febrero como en marzo de ese año hasta cuatro estaciones registraron el mayor número de días de nieve de la serie para estos meses.

¿Por qué nieva más si las temperaturas están subiendo?

Sabemos que una de las consecuencias del cambio climático, además del aumento global de las temperaturas, es una mayor frecuencia de eventos extremos.

Y, como han señalado expertos, Europa ya ha entrado en una era en la que los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes.

“Además, se han observado cambios en los patrones meteorológicos, como las alteraciones en la corriente en chorro o la disminución de la cubierta de hielo polar. Estas alteraciones impactan en nuestras latitudes medias y pueden favorecer los episodios de precipitación intensa, como fue Filomena”, ha apuntado Mar Gómez, responsable del área de meteorología de eltiempo.es y doctora en Físicas.

Realización del análisi

En Castilla y León se han seleccionado las 4 ciudades más visitadas por la nieve: Ávila, Burgos, León y Soria. En todas ellas nieva más de 12 días al año en promedio.

Además, se ha seleccionado Cuenca, con un promedio de más de 9 días de nieve al año. Teruel, Pamplona y Vitoria, con 10, 7 y 11 días anuales de nieve respectivamente.

Se ha completado la lista con Madrid por sus más de 100 días de nieve del periodo.



