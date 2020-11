El PSOE urge ayudas para hostelería, comercio y turismo

Lunes, 02 Noviembre 2020 14:10

El procurador socialista Ángel Hernández interpelará a la Junta de Castilla y León a que ponga en marcha las medidas que sean necesarias para que ninguna persona y ningún trabajador, se quede atrás en esta crisis económica que estamos atravesando.

En pleno de las Cortes que arranca mañana martes, recordará que hay determinados sectores que están sufriendo de una manera más severa la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid 19 como es la hostelería, el comercio y el turismo.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista “respetamos completamente las decisiones que se toman para paliar la pandemia sanitaria pero si somos más restrictivos habrá que poner en marcha medidas necesarias para que la crisis económica que conlleva se pueda afrontar”.

El sector de la hostelería y el turismo en Soria tiene un peso del 10,2 por ciento del PIB, hay más de 1.300 empresas con 3.650 empleos, “estamos hablando de alrededor de un 3 por ciento de la población de la provincia y los ERTES que se han presentado en este sector rondan el 35 por ciento del total de presentados” ha argumentado este lunes Hernández.

“Hay que tener en cuenta que desde el Gobierno de España se han puesto en marcha dos medidas fundamentales, tanto los ERTES como los créditos para avales ICO, pero la Junta de Castilla y León tiene que poner en marcha medidas contundentes para paliar esta crisis económica”, ha apuntado.

Créditos y ayudas

Las propuestas de los socialistas se centran en primer lugar en hacer más atractivos los créditos que ofrece Iberaval, ya que por cada una de las empresas que los solicitan, hay nueve para los créditos ICO del Gobierno.

En segundo lugar, es reforzar y diversificar las ayudas que está dando la Junta de Castilla y León. Hace siete meses convocó una línea para el sector del turismo donde dejaba fuera a gran parte de las empresas del sector de la provincia de Soria, alrededor 225 empresas podían haberse acogido a estas ayuda de las 1.300 que hay en el sector de la hostelería y el turismo.

Se trata de una línea que no está resuelta en su totalidad “a fecha de hoy no han llegado a cobrarlas todos los solicitantes por lo tanto necesitamos que se pongan en marcha medidas que agrupen a todo el sector de la hostelería y que no dejen fuera como ya dejó la primera línea a los bares y cafeterías, ayudas para sostener un sector que representa un peso muy importante dentro de la economía de la provincia de Soria y que más está sufriendo la pandemia”.

En criterio del procurador socialista “no podemos alargar más esta situación de la crisis económica, ahora se anuncian 17 millones de euros que todavía no hemos visto las convocatorias para ellos en el Boletín Oficial de Castilla y León para que los empresarios se puedan acoger y probablemente van a tardar otros ocho meses en pagarlas”, insiste Hernández que no se pude permitir dejar a un lado a un sector que da empleo al 3 por ciento de la provincia de Soria.