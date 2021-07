El PSOE se felicita de suspensión de "fracking"

Martes, 06 Julio 2021 12:22

El diputado socialista por Soria Javier Antón ha calificado este martes de "buena noticia" que el BOE haya declarado la suspensión y la extinción de un permiso de investigación de hidrocarburos que afectaba a un amplio territorio de Soria.

Con esta orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se paraliza todo el expediente denominado "Cronos", que se otorgó por un periodo de seis años mediante un Real Decreto en abril de 2013 a un único titular y operador afectando a las provincias de Guadalajara y Soria, según ha informado el PSOE en un comunicado.

En marzo de 2015, dentro del permiso de vigencia del permiso de investigación, el operador solicitó autorización para la ejecución de una campaña sísmica 2D terrestre.

Dos años más tarde, en junio de 2017 y de forma paralela, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente formulaba el informe de impacto ambiental de sometimiento mientras que la empresa renunciaba a dicho permiso de investigación, una vez que han expirado los seis años, el Ministerio ha resuelto el expediente suspendiéndolo.

El diputado socialista ha destacado este martes que "éste es un gran paso para el blindaje y la declaración de nuestra provincia libre de prácticas tan agresivas contra el medio ambiente como el denominado fracking".

El anuncio y la tramitación de los proyectos de fractura hidráulica en la provincia de Soria tuvieron desde su inicio una destacable contestación social y ciudadana.

Casi una treintena de ayuntamientos afectados participaron una iniciativa legislativa contra esta práctica de obtención de gas que se llevó a las Cortes de Castilla y León.

Antón ha recordado que el PSOE siempre se ha posicionado en contra de los proyectos de fractura hidráulica y, en enero de 2013, los procuradores socialistas defendieron una PNL "ante la preocupación de la ciudadanía y la falta de investigaciones que avalaban esta técnica como segura para la población y el medio ambiente".

En esta Proposición No del Ley se instaba a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a paralizar la tramitación de todos los proyectos que afectaran a Soria así como declarar a la provincia libre de explotación de hidrocarburos por medio de la técnica de fracturación hidráulicas mientras no existieran científicas y ambientales suficientes que avalen dicha técnica.

El fracking o fractura hidráulica es un método no convencional de obtener gas que rompe el subsuelo mediante la inyección de agua y elementos químicos a gran presión.