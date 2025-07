El PSOE denuncia baja ejecución de presupuesto de Diputación en 2024

Jueves, 10 Julio 2025 07:59

El Grupo de Diputados Socialistas ha denunciado la parálisis en la que se encuentra la institución provincial que queda evidenciado una vez más en la Cuenta General de 2024.

En el último pleno, se dio cuenta de esta cuentan correspondiente al del presupuesto del ejercicio 2024 pasado que arroja, en opinión del PSOE, una cifra preocupante: solo se ha ejecutado el 48,89 por ciento del total presupuestado, pese a tratarse del mayor presupuesto en la historia de la institución, con 139,6 millones de euros aprobados.

Desde el Grupo Socialista, su viceportavoz Belén Antón ha lanzado una dura crítica a la gestión del equipo de gobierno liderado por Benito Serrano (PP), al que ha acusado de haber convertido este presupuesto “de récord” en “una foto clara de la parálisis de la institución”.

“No hacemos nada con dibujar un presupuesto de 140 millones de euros si luego no se ejecuta ni la mitad. Esa es la realidad que nos muestra la Cuenta General: se presupuesta mucho, pero se hace muy poco”, ha apuntado Antón, quien acusa directamente al presidente de la Diputación de “haber batido el récord histórico… pero en baja ejecución”.

Especialmente alarmante, según el viceportavoz socialista, es la ejecución en el capítulo de inversiones reales, que fue de tan solo el 27,21% a 31 de diciembre.

“Se nos vendió que este presupuesto tenía un carácter inversor, pero la ejecución demuestra justo lo contrario”, ha asegurado.

Antón ha detallado que proyectos clave como el SOAR Rural (2,03% ejecutado), el programa DUS 5000 (0,15%) o el Plan de Sostenibilidad Turística de la Celtiberia (1,91%) evidencian que ni siquiera los proyectos financiados con Fondos Europeos se están gestionando con eficacia: “Los fondos están ahí, pero si no se ejecutan en plazo, se pierden. Y a este paso, no llegamos en algunos de los programas”.

Desde las filas socialistas se apunta que “si lo que presupuestamos no se ejecuta, lo que estamos es incumpliendo el contrato que adquirimos con la ciudadanía cuando les decimos que esta es la previsión de lo que vamos a hacer y, por lo tanto, entiendo que cuando no se ejecuta lo que estamos haciendo es perjudicar a nuestros municipios a quienes nos debemos en la provincia”.

Se añade que “una vez más, que somos incapaces de emplear esos recursos económicos que tenemos y que dejamos sin ejecutar una parte más que importante de esos fondos que tenemos disponibles. En otros tiempos, nuestro problema era que necesitábamos fondos. Ahora, bendito problema, tenemos los fondos, vamos a ejecutarlos y pongámonos a trabajar”.

El PSOE, en palabras de su viceportavoz subraya que “la liquidación debe asemejarse, lo más posible, a lo que inicialmente habíamos previsto porque, de no ser así, o los presupuestos no los hicimos bien o no se han gestionado bien”

Para Antón, “cada año se repite el mismo argumento. La realidad es que hay una falta de planificación y de capacidad de gestión que ya empieza a ser estructural. No se puede culpar siempre a los plazos o al personal como estamos acostumbrados en esta institución por parte del equipo de Gobierno”.

La diputada socialista ha insistido, una vez más, en que esta situación refleja un problema grave de gestión institucional: “Esto desmonta cualquier relato de buena gestión. Es evidente que esta Diputación no está cumpliendo con su responsabilidad de transformar el dinero en mejoras reales para nuestros pueblos”.

A pesar de las críticas, el viceportavoz socialista ha vuelto a tender la mano al equipo de gobierno para trabajar conjuntamente por el interés provincial: “Estamos aquí para trabajar. Si nos lo permiten, aportaremos; pero si no nos escuchan, los datos hablarán solos, como ya lo están haciendo” ha concluido.