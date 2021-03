El Ejército del Aire aterriza en el A.T.I.

Lunes, 08 Marzo 2021 13:50

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha firmado este lunes en Madrid un protocolo de actuaciones con el Ejército del Aire para el desarrollo de proyectos conjuntos en el Aeroparque Tecnológico Industrial (A.T.I.), en el aeródromo de Garray.



Serrano ha rubricado esta mañana, junto con el jefe de Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Ignacio Bengoechea, un convenio de colaboración, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo del proyecto del Aeroparque Industrial Tecnológico en el Aeródromo de Garray en Soria.

Al acto privado ha asistido también el vicepresidente primero Saturnino de Gregorio, la vicepresidenta segunda y alcaldesa de Garray, María José Jiménez, el vicepresidente tercero y coordinador del ATI, José Antonio de Miguel, el director general de Layonair, Ignacio Díez y el presidente de Layonair, Carlos Escobar.

"Este acuerdo supone un antes y un después para el desarrollo del proyecto estratégico del Aeródromo Industrial y Tecnológico de la Diputación de Soria", ha subrayado Serrano en un comunicado facilitado por la Diputación de Soria.

El proyecto estratégico del Aeródromo Industrial y Tecnológico tiene como objetivo promover la formación y establecimiento de nuevas tecnologías, la diversificación ocupacional, el incremento poblacional y la apertura al exterior, en las infraestructuras actuales y futuras del aeródromo provincial.

Mediante este protocolo, se establecen los términos generales de colaboración entre ambas instituciones, permitiendo iniciar actividades de colaboración orientadas a implementar soluciones innovadoras que hagan posible alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de alguna de las flotas del ejército del aire.

Asimismo, el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire evaluará y pondrá a disposición de la Diputación de Soria, aquellos servicios de naturaleza operativa, logística, o de instrucción que sean necesarios para el éxito del desarrollo del ATI.



En particular, el Área Operativa se refiere a acuerdos relacionados con el personal, medios aéreos o terrestres, material e instalaciones o equipos, proporcionados por el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire.

Las colaboraciones en el Área Logística son en forma de apoyo para actividades logísticas que reporten beneficio al Ministerio de Defensa.

En el Área de Instrucción se encuadran actividades con carácter formativo y de divulgación que realice el "Centro Integral de Formación Aeronáutica".

Serrano ha recalcado que con este protocolo comienza una relación de beneficio mutuo "que seguro que resulta beneficiosa para nuestra provincia. Nunca hemos estado tan cerca de volar tan lejos. Agradecemos al Ejército del Aire su tutela y su colaboración".

José Antonio de Miguel Nieto, coordinador del ATI y vicepresidente de la Diputación, ha resaltado que esta firma se abre un horizonte de posibilidades, "para llenar de contenido el proyecto del ATI, que busca atraer empresas y empleo de calidad".

El protocolo general tiene una duración de cuatro años, prorrogables por periodos sucesivos de dos años.

Las actividades para desarrollar por este protocolo no implican ningún compromiso financiero para el Ejército del Aire ni para la Diputación de Soria y no supondrán incremento del gasto público, ni generarán algún tipo de gasto.