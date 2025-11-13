Dos nuevos contratos para reforzar digitalización turística del destino Celtiberia Soriana

Jueves, 13 Noviembre 2025 16:47

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la formalización de dos contratos que suman 127.500 euros y refuerzan el componente digital del proyecto “Celtiberia Soriana”, clave para modernizar el modelo turístico de la provincia de Soria.

Las nuevas actuaciones se unen al contrato para la creación de la plataforma digital de datos turísticos del destino, ya formalizado con anterioridad por un importe de 34.000 euros. Con este conjunto de tres contratos, el PSTD Celtiberia Soriana consolida un bloque de actuaciones orientadas a la digitalización, la mejora del conocimiento del destino y una promoción más eficaz de la oferta turística provincial.

El primer contrato ahora formalizado, con un presupuesto de 89.700 euros, tiene por objeto el servicio de creación de experiencias vinculadas a los principales recursos específicos del destino y el diseño y desarrollo de dos Clubs de producto: uno centrado en el Patrimonio Celtíbero y otro en el turismo activo y de naturaleza en la provincia de Soria. La empresa adjudicataria es D’Aleph Iniciativas y Organización S. A., que ha presentado la mejor relación calidad-precio entre las siete ofertas recibidas. El plazo de ejecución es de siete meses y la actuación debe concluir, en todo caso, antes del 27 de febrero de 2026.

Este contrato permitirá estructurar y empaquetar la oferta turística en torno a productos reconocibles, diseñar experiencias adaptadas a diferentes públicos y reforzar la colaboración entre administraciones y empresas.

El objetivo es aumentar la estancia media, diversificar las motivaciones de viaje y generar oportunidades económicas en municipios afectados por la despoblación.

El segundo contrato formalizado, por un importe de 37.800 euros, se destina al diseño de una estrategia de comunicación online y a la gestión integral del entorno digital de la marca “Soria es otra historia”, imagen del destino Celtiberia Soriana. La adjudicataria es la empresa SPK Marketing and Advertising S. L., con sede en Soria, también seleccionada entre siete ofertas por su mejor propuesta técnica y económica.

El plazo de ejecución es de siete meses y la fecha límite de finalización coincide con la del resto de actuaciones: 27 de febrero de 2026.

La estrategia digital contemplará la planificación de contenidos, la gestión coordinada de las diferentes plataformas y perfiles en redes sociales, la mejora del posicionamiento online y la creación de campañas específicas ligadas a los nuevos productos turísticos del PSTD. La gestión del entorno digital de “Soria es otra historia” pretende reforzar la visibilidad del destino, atraer nuevos visitantes y proyectar una imagen coherente con los valores de sostenibilidad, calidad y autenticidad que inspiran el plan.

La Diputación Provincial de Soria actúa como entidad adjudicadora y gestora de estos contratos, en su condición de beneficiaria de la subvención que aporta el Gobierno de España a través del PRTR. Los tres proyectos digitales del PSTD Celtiberia Soriana se encuadran en la Política Palanca 5 del Plan de Recuperación, dedicada a la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, así como a la recuperación del turismo y al impulso de una España nación emprendedora.

El PSTD Celtiberia Soriana cuenta con un presupuesto global superior a 3,5 millones de euros y persigue transformar el modelo turístico provincial a partir de sus recursos arqueológicos, culturales y naturales.

La digitalización, la puesta en valor del patrimonio y la creación de nuevas experiencias en el medio rural forman parte de una misma estrategia. Esta estrategia busca consolidar Soria como destino diferenciado, sostenible y competitivo en los mercados nacionales e internacionales.