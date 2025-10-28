Dominio de Atauta presenta su nuevo vino

Martes, 28 Octubre 2025 12:29

Con la experiencia adquirida tras cinco siglos de tradición vitivinícola en la Ribera del Duero, Bodega Dominio de Atauta ha presentado su nuevo vino: Dos Fincas 2022, una edición especial que nace de un coupage único procedente de la unión perfecta de dos parajes extraordinarios de viñedos de entre 150 y 160 años.

De hecho, Dos Fincas solo ve la luz en las añadas verdaderamente excepcionales: se elabora aquellos años en los que el viñedo y el clima ofrecen una sintonía perfecta; cuando el equipo liderado por Jaime Suárez considera que hay dos parajes excelentes que, al combinar sus uvas, alcanzan un nivel superior.

En este sentido, según ha explicado la bodega de la RIbera soriana, el proyecto Dos Fincas nace en 2020 -con la añada de 2018-, recuperando una etiqueta de 2003, y solo se elabora cuando la añada tiene algo especial que contar y esos dos parajes sobresalen del resto.

"Se trata por tanto de un vino especial, refinado, procedente de dos parajes arenosos elegidos entre 25 distintos, lo que define su autenticidad. Cada terroir tiene su propia identidad, su suelo y su voz", ha recalcado.

En esta ocasión, el primero, delicado, aporta finura, perfume y ligereza. El segundo, más firme, le otorga estructura, profundidad y alma.

Dos Fincas es el punto de equilibrio entre estos dos parajes que los maestros vitivinícolas de Dominio de Atauta han considerado los mejores de su añada. Una edición exclusiva de 4.524 botellas numeradas que representan la elegancia serena del Valle de Atauta y la delicadeza que caracteriza los vinos de esta bodega soriana de la Ribera del Duero.

Estas 4.524 botellas de Dos Fincas 2022 salen al mercado con el objetivo de llegar a más de 35 países.

De esta forma, la Bodega Dominio de Atauta consolida su presencia en nuevos mercados y atiende con más precisión las nuevas tendencias en el sector vitivinícola.

Entre los principales países a los que se exportará esta edición especial se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, China, México y Brasil.

Dominio de Atauta se sitúa en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, en el corazón del Valle de Atauta, un paraje con unas características únicas para el cultivo de la vid debido a las condiciones excepcionales de clima, orografía y variedad de suelos. Cinco siglos de tradición vitivinícola.

El trabajo de un equipo ilusionado con el proyecto, con Jaime Suárez al frente de la enología, e Ismael Sanz, en la viticultura, se ve reflejado en unos vinos que año tras año reciben el reconocimiento de la crítica tanto nacional como internacional

Este lanzamiento confirma, además, el compromiso de la bodega por seguir evolucionando, experimentando con nuevas variantes, pero sin perder sus orígenes, ni abandonar su esencia: tradición y experiencia al servicio de un proceso artesanal.

¿El resultado de este proceso artesanal donde la vendimia se hace de forma manual y la crianza se realiza tras 22 meses en barrica? Un vino irrepetible, delicado, elegante, repleto de matices y con una personalidad propia y auténtica procedente de una añada de alta calidad, potenciada además por una buena maduración gracias a las condiciones climáticas que se pudieron disfrutar en 2022 en el Valle de Atauta.

Un vino de arenas nobles, de estructura precisa y final vibrante. En nariz despliega fruta roja fresca, notas florales y un fondo mineral que evoca la piedra blanca del valle. En boca es largo, sedoso y luminoso, reflejando la altitud y la pureza del entorno.

Características técnicas de Dos Fincas 2022