Diputación aprueba segunda convocatoria para mejorar acuíferos contaminados

Martes, 28 Octubre 2025 12:34

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado hoy la segunda convocatoria de subvenciones dirigidas a ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades para dar solución a problemas de abastecimiento de agua potable en núcleos de población con acuíferos contaminados.

Se destina para ello una cuantía de 688.844,72 euros para financiar como máximo el 77 por ciento del importe de la aportación municipal y hasta un importe máximo de 75.000 euros.

Se saca una segunda convocatoria con los remanentes de la primera, a la que se había destinado un millón de euros y finalmente se aprobaron ocho actuaciones por un importe de 311.155 euros.

Una vez que las bases se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia, los ayuntamientos interesados tendrán un mes de plazo para presentar sus solicitudes y pueden incluir obras realizadas entre el uno de enero de 2025 al 1 de noviembre de 2026.

La Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Garray, Golmayo, Medinaceli, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique y Vinuesa, redactado por el técnico del departamento de Arquitectura y Urbanismo, Jaime Miguel Pérez, con un presupuesto de ejecución de 205.886,95 euros. Proyecto que se enmarca dentro de la subvención de Fondos Europeos, DUS 5000, dentro del Plan de Movilidad Sostenible en el entorno rural.

En el capítulo de adjudicaciones se contrata el servicio de diseño, montaje, mantenimiento, almacenamiento, desmontaje y transporte del stand de la Feria de Turismo de Interior a la empresa Dosnomadas 2023 SL por un importe de 35.695 euros.

La Feria INTUR 2025 tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre de 2025 y la Diputación provincial volverá a estar presente.

También se adjudica el contrato de suministro e instalación de una unidad de silo para cloruro sódico a la empresa Equipos Invernales SL por un importe de 33.795 euros. Nuevo silo de sal que se instalará en la CP.SOP-4003, punto kilométrico 3.600, margen derecha, dew N-110 en san Esteban de Gormaz a SO-135 en Montejo de Tiermes, por variantes de Atauta y Morcuera.

También se aprueba prorrogar el contrato de servicio de conservación y mantenimiento de carreteras de la zona suroeste de la provincia a la empresa Hernando y Dueña SLU hasta el 18 de noviembre de 2026, que fue adjudicada en el año 2024 por un importe de 30.250 euros y un precio/hora de 169,40 euros.

Por último, se aprobado el expediente de contratación de una póliza de seguro de accidentes para los bomberos voluntarios y se ha aprobado el expediente de contratación de suministro de electricidad para los edificios propiedad de la Diputación.