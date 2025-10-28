La Diputación se estrena en Feria de Gastronomía de Valencia

Martes, 28 Octubre 2025 13:10

La Diputación de Soria participa por primera vez en la Feria de Gastronomía de Valencia, uno de los eventos de referencia a nivel nacional, con el objetivo de dar visibilidad a los productos sorianos y reforzar la marca de los productos sorianos, como sinónimo de naturaleza, calidad y sabor.

En el stand institucional se presentan algunos de los productos más emblemáticos de la provincia como la trufa negra, el torrezno, las setas, los vinos, la miel, o los embutidos junto a las empresas Zumos de Ólvega Presumia, Espora Gourmet, Somera Infraestructuras, Bodegas Castillejo de Robledo, Mykes Gourmet, Bodegas de Postín, Cañada Real y Tierras El Guijarral (Rudeles), que participan bajo el paraguas de la institución provincial.

“Es la primera vez que la Diputación de Soria participa en esta feria, y lo hacemos convencidos de que la gastronomía es uno de nuestros grandes embajadores”, ha señalado el presidente Benito Serrano, destacando que “estas ferias son un escaparate fundamental para promocionar el territorio, apoyar a los productores y abrir nuevos canales de comercialización”.

Por su parte, la vicepresidenta María José Jiménez ha subrayado que “la gastronomía soriana es una seña de identidad, que une tradición, sostenibilidad y excelencia. Quien prueba nuestros productos descubre un territorio auténtico y vuelve para conocerlo más de cerca”.

La presencia soriana ha tenido una excelente acogida entre profesionales del sector, distribuidores y público asistente, lo que ha permitido cerrar nuevos contactos comerciales y consolidar el posicionamiento de la provincia dentro del turismo gastronómico nacional.

La participación en esta cita se enmarca dentro del calendario anual de promoción turística de la Diputación, que continuará en las próximas semanas con su presencia en INTUR, donde la gastronomía volverá a tener un papel protagonista dentro de la oferta global de la provincia.

“Cada producto soriano cuenta una historia y transmite los valores del entorno rural,” ha añadido el presidente, recordando que el turismo gastronómico “es también una forma de fijar población y generar oportunidades en nuestros pueblos”, asimismo, ha agradecido a todos los empresarios confiar en la Diputación de Soria para mostrar sus productos en las ferias nacionales e internacionales.