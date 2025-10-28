El cheque bebe llegará a 388 familias de Soria, con subida a 910 euros

Martes, 28 Octubre 2025 11:25

La Diputación provincial de Soria ha resuelto este martes, en su junta de gobierno local, la convocatoria de impulso demográfico 2025, conocida como "cheque bebe".

En concreto, según ha informado el vicepresidente segundo de la institución en rueda de prensa, José Antonio de Miguel, se han recibido 396 solicitudes, de las que se han concedido 388 y se han rechazado 18.

De Miguel ha señalado que la mayoría de rechazos es por el empadronamiento y no estar al corriente de obligaciones tributarias.

En la base quinta, se fijaba un mínimo de 725 euros, pero en caso de no superarse crédito disponible, se podría conceder más dinero, sin sobrepasar los mil euros.

"Las hemos elevado a 910 euros por niño nacido o adoptado. Y todavía hay una pequeña bolsa, para que el caso de que alguna de las alegaciones, pueda ser aceptada", ha señalado.

A mediados de noviembre, la Diputación espera contar con las tarjetas que permiten gastar la ayuda en los establecimientos comerciales de Soria y provincia.

Las subvenciones otorgadas en esta convocatoria tienen como finalidad apoyar a los progenitores y/o tutores que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, ambos inclusive, que hayan tenido hijos o hijas nacidos/as entre el 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2024 y hayan concluido los trámites de adopción de un menor de 6 años entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, o acogimiento permanente de un menor de 6 años, nacidos después del 1 de enero de 2019.ç

Tanto la persona solicitante como el niño/a deberán estar empadronados y tener su residencia habitual de forma ininterrumpida en cualquier municipio de la provincia de Soria desde el nacimiento y hasta el momento de presentar la solicitud.