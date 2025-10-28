Diputación publica en BOCyL oferta de empleo público de 2024-25

Martes, 28 Octubre 2025 08:56

La Diputación provincial de Soria ha publicado este martes en el BOCyL el acuerdo de su junta de gobierno por el que se aprueba la oferta de empleo público del personal funcionario y laboral de los ejercicios 2024-25.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria aprobó el pasado 6 de octubre la oferta de empleo público del personal funcionario y laboral de los ejercicios 2024-2025.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/10/28/pdf/BOCYL-D-28102025-31.pdf

Previamente, la Comisión de Régimen Interior y Personal en sesión celebrada el 26 de septiembre, por unanimidad de sus miembros, dictaminó favorablemente la presente OEP para los ejercicios 2024-2025.

La configuración concreta de la Oferta de Empleo Público se llevará a cabo a través de la tasa de reposición de efectivos (TRE), prevista por los Presupuestos Generales del Estado de 2023, cifrada en el 120 por ciento en sectores prioritarios y en aquellas entidades locales que, como es el caso de la Diputación Provincial de Soria, tengan amortizada su deuda financiera al término de 2023 y 2024.

La ejecución de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2024-2025 se desarrollará en el plazo improrrogable de tres años desde la fecha de publicación en el B.O.P. de la misma.

Se incluyen en la presente Oferta de Empleo las plazas que se reservan para el turno de promoción interna.

Se constituirán bolsas de empleo derivadas de los procesos selectivos convocados en cumplimiento de la OEP del ejercicio 2024-2025 en los términos que establezca el Decreto de aprobación de cada una de ellas.

La presente oferta incluye la reserva de plazas para ser cubiertas en el turno de discapacidad, cumpliéndose de este modo el porcentaje del 7% previsto en el Art. 59 de RD 5/2015, DE 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP.