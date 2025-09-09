Diputación modifica Plan de Sequía 2025 para reforzar abastecimiento en cuatro municipios

Martes, 09 Septiembre 2025 12:16

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado la modificación del Plan Sequía, Planes 2025, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar el abastecimiento de agua en la provincia.

El nuevo acuerdo del Plan Sequía excluye las actuaciones previstas en Almarza (sondeo de captación de agua subterránea, 46.700 euros) y en Abejar (equipos de descalcificación, 48.279 euros), que no pudieron ejecutarse en los plazos establecidos, e incorpora con el presupuesto sobrante nuevas obras de mejora en Arenillas, Cidones, Gómara y Torrubia de Soria.

Siendo en Arenillas, la actuación de reparación de instalaciones de abastecimiento por 21.690 euros; en Cidones, el acondicionamiento del manantial ‘Caño de la Mora’ por 48.345 euros; en Gómara, cambio de tres bombas de agua y reparaciones de mantenimiento por 22.160 euros; y Torrubia de Soria, reparación del depósito municipal de agua por caída de un rayo por 7.000 euros.

De este modo, el programa queda configurado con un presupuesto total de 195.996,97 euros, de los que 150.917,66 euros corresponden a la Diputación y 45.079,31 a los ayuntamientos implicados.

Además, la Junta ha aprobado el expediente de contratación del suministro de un vehículo de trabajo en altura para el Servicio de Extinción de Incendios, con un presupuesto base de licitación de 450.000 euros y un valor estimado del contrato de 371.900,83 euros.

También se ha dado luz verde al diseño, montaje, mantenimiento y transporte del stand de la Diputación en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR 2025, con un presupuesto de 36.300 euros.

En otro de los puntos del orden del día, se ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento de los ascensores de la institución provincial por un valor estimado de 40.160,64 euros.

Asimismo, se ha aprobado la modificación del contrato de la obra de eficiencia energética adjudicada a la empresa Ríos Renovables S.L.U., al ser necesarios nuevos trabajos no previstos en el inicio del proyecto, pero imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Esta modificación supone un incremento de 40.853,03 euros, fijándose el nuevo importe total en 909.926,91 euros

La Junta de Gobierno ha acordado también la adjudicación del contrato de suministro y montaje de cubiertas para los vehículos y maquinaria del Servicio de Vías Provinciales a la empresa Recauchutados Miguel S.A., por un importe total de 13.414,58 euros.

En materia patrimonial, se ha autorizado la enajenación de 171 acciones de Iberdrola S.A., procedentes de la herencia de Berta Lombán Guerra, cuyos ingresos se destinarán a fines sociales en la provincia.

En octubre de 2024, la Diputación de Soria aceptó la herencia, en la que se incluían 6.694 acciones de Iberdrola, cuya venta ya fue acordada y por la que la institución ha percibido 103.966 euros.

Por último, se han concedido varias prórrogas de justificación de subvenciones culturales a los ayuntamientos de Langa de Duero, Garray y Fuentelmonge, así como a la Asociación de Amigos de Añavieja, todas ellas ampliadas hasta el 15 de noviembre de 2025.