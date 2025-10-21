Diputación desvela ganadores de sus premios de poesía 2025

Martes, 21 Octubre 2025 11:59

El XLIV premio Leonor de Poesía ha correspondido a la obra ·Como si hubiera muerto una niña”, de Javier Parra Artime, de Santander.

El jurado ha valorado, por mayoría, la congregación en este bestiario de múltiples presencias entre la reflexión, el humor, la muerte o la ternura.

El diputado responsable de Cultura, Enrique Rubio, ha desvelado el nombre el ganador, con el que ha contacto de forma telefónica.

El ganador ha señalado que es la primera vez que se presenta a un concurso literario, aunque tiene publicadas obras.

Además ha señalado que ya conoce Soria al haber sido profesor de la Escuela de Artes de Soria.

resaltado el valor de la poesía, que debe servir para hacer pensar y hacer un mundo más humano y más consciente.

“Es un símbolo de la poesía en la provincia y también de estos premios”, ha resaltado.

Se han recibido más de 1.500 obras en las dos convocatorias de poesía, procedentes de 32 países.

Por otra parte, el XLI premio Gerardo Diego de poesía para autores noveles ha correspondido a la obra “En un punto final habita el tiempo”, de la profesora colombiana, de Bucaramanga, Diana Carolina Gómez Meneses.

El jurado, por unanimidad, ha valorado el anuncio de una voz poética fuerte, fresca y audaz, donde la belleza y el sentido del humor se dan la mano.

El jurado ha estador integrado por la periodista Laura Barrachina, la escritora Ángela Segovia, el crítico literario y profesor José Belmonte, el poeta Mario Obrero y el profesor y escritor Carlos Villar Flor.