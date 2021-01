Cuatro niveles de alerta en las carreteras

Viernes, 08 Enero 2021 22:02

La borrasca Filomena llega a Soria y conviene reducir la movilidad. Si es imprescindible coger el coche, conviene saber lo que significa cada uno de los cuatro niveles de alerta, en forma de colores, que utiliza la Dirección General de Tráfico.

Fotos: David Peñalba

NIVEL VERDE

Es cuando comienza a nevar.

Prohibido pasar de 100 km/h. en Autopistas y Autovías. En el resto de carreteras no se puede superar los 80 km/h.

Los camiones tienen que circular por el carril derecho y no pueden adelantar.

Evitar los puertos de montaña.

NIVEL AMARILLO

La carretera comienza a cubrirse o está parcialmente cubierta de nieve.

Los camiones tienen prohibido circular.

Los turismos y autobuses no deben pasar de 60 km/h.

Evitar las maniobras bruscas.

En las curvas y en los descensos disminuir más la velocidad.

NIVEL ROJO

La carretera está cubierta de nieve.

Se prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses.

Sólo se permite circular con cadenas o neumáticos de invierno a 30 km/h..

No adelantes a un vehículo inmovilizado si no estás totalmente seguro de poder continuar.

NIVEL NEGRO

Hay mucho espesor de nieve en la calzada.

Con este nivel está prohibida la circulación.

Alto riesgo de quedarse inmovilizado.

Si te quedas bloqueado, usa la calefacción y no salgas del vehículo si no hay un refugio.

Para no obstaculizar la vía (por ejemplo al quitanieves), deja el vehículo lo más orillado posible.