Caja Rural incentiva mundo digital en medio rural

Lunes, 24 Enero 2022 16:36

Soriactiva, Fundación de Caja Rural de Soria, y La Exclusiva, han firmado un convenio para impulsar la formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al medio rural de Soria.

Caja Rural de Soria y su Fundación Soriactiva han señalado en un comunicado que, conscientes de la importancia de impulsar y apoyar al medio rural, han firmado un acuerdo de colaboración con La Exclusiva y Luís Mundo Digital con el objetivo de revertir el desconocimiento en del uso de nuevas tecnologías al que se enfrentan las personas mayores residentes en las zonas rurales escasamente pobladas, aisladas y mal comunicadas de la provincia de Soria.

Esta alianza creada por Soriactiva, La Exclusiva y Luís Mundo Digital responde a dar solución a cientos de personas que viven en los pueblos y que no tienen un conocimiento en nuevas tecnologías.

Ambas partes conocedoras de la realidad del entorno rural coincidieron en que se debía reforzar y ayudar a las personas en materia de digitalización doméstica con el fin de evitar la exclusión financiera, como ya está haciendo Caja Rural de Soria manteniendo 36 oficinas abiertas totalmente al público con presencia física en sus oficinas.

Este objetivo coincide con la filosofía de Caja Rural de Soria que pretende evitar la exclusión del mundo rural en todo tipo de actividades, financieras, formativas, internet, etc, manteniendo su amplia red de oficinas en el medio rural para dar cobertura física a toda la provincia e intentar frenar la continua despoblación de nuestras localidades, y, además, responder a las demandas planteadas por sus socios y clientes para formar a las personas mayores en las operaciones cotidianas para que puedan realizar por Internet diversas actividades a medida que se introducen innovaciones tecnológicas y mejoras que no les limite en su vida diaria en el medio rural.



Objetivo

Este proyecto, que responde a las demandas de las personas mayores para conectarse a Internet, persigue:

1. Impulsar la transformación digital de zonas rurales, con especial atención a la inclusión financiera de las personas mayores con vulnerabilidad digital mediante acciones de sensibilización, información y formación de herramientas, para que naveguen con seguridad y confianza y puedan realizar operaciones cotidianas, especialmente las relacionadas con la sanidad, las administraciones y la banca online.

2. Fomentar el uso positivo y saludable de herramientas tecnológicas, poniendo especial atención a programas que potencien la seguridad y confianza digital.

Actividades

Las actividades formativas de este programa se engloban dentro de unas jornadas presenciales, gratuitas de 2-4 horas duración total repartidas en una o en dos sesiones.

En ellas se imparten los siguientes módulos:

• Videollamadas, fotografía y Whatsapp.

• Entretenimiento y ocio: Páginas Web, Redes Sociales, etc.

• Gestión para el día a día: salud y banca online a través de Ruralvía.

Estas jornadas se desarrollarán en forma de taller y están centradas en el uso de móviles y tabletas (no ordenadores) y constará de una parte teórica y una serie de casos prácticos.

Para dar solución a este problema se impartirán talleres sobre diferentes temáticas vinculadas a las necesidades domésticas, tales como conocer el teléfono móvil, aplicaciones, hacer una fotografía, utilizar WhatsApp, realizar video llamadas, entretenimiento y ocio (redes sociales, etc), o gestión para el día a día con actividades relacionadas con la salud y la banca on line (páginas relacionadas con la Salud, Ruralvía y Ruralvía Pay), para que no sea un quebradero de cabeza para aquellas personas que viven en el medio rural.

Estos talleres serán impartidos por Luís Aguirre Abad, de Mundo Digital, experto en la materia y se desarrollarán en los núcleos que lo soliciten a La Exclusiva, fundamentalmente los sábados por la tarde y otro día de la semana sobre aplicación práctica de banca on line a través de Ruralvía.

Serán presenciales, pero guardando todas las medidas de seguridad que se exijan en cada momento de distancia y mascarilla.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En dichos talleres pueden participar todas las personas que lo deseen, principalmente agricultores, ganaderos, o personas mayores de 45 años residentes especialmente en zonas rurales y serán totalmente gratuitos para los asistentes.

Podrán participar entre un mínimo de ocho asistentes y un máximo de 15 asistentes, pero que dependerá del aforo del lugar donde vayan a impartirse, para poder atender dudas o consultas de manera sencilla.

Los talleres se están ya desarrollándose y se darán tantas Jornadas como sean necesarias y no es necesario un aula de ordenadores, porque los usuarios solo van a utilizar su móvil Smartphone, y para ello es suficiente un aula o espacio que tenga internet por wifi con cobertura para navegar.

Así pues, todo Ayuntamiento, Asociación Cultural, etc que dispongan de ese punto de Internet, puede solicitarlo a La Exclusiva, en la oficina de Caja Rural de Soria más cercana o en la Fundación Soriactiva (teléfono 975212769) y facilitar los nombres de los participantes, DNI, localidad, dirección y teléfono y se ajustarán las fechas para impartir la formación.