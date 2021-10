Bodegas Castillejo cierra su vigésimo tercera vendimia

Lunes, 18 Octubre 2021 08:29

Bodegas Castillejo ha cerrado su vigésimo tercera vendimia, corta en producción pero de muy buena calidad.

Castillejo de Robledo, en el límite de la provincia de Soria con Burgos y Segovia, está incluido en la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Bodegas Castillejo ha dado por terminada la que ha sido su vigésimo tercera vendimia y lo ha hecho con un balance positivo, en una primera estimación, según ha valorado el gerente de la bodega, Jerónimo Contreras.

"Es un pelín corta, por debajo de la media, pero con muy buena calidad. Y ha sido una vendimia tranquila, salvo el poco agua de hoy -por el domingo-, pero fenomenal", ha resumido.

Durante la vendimia se han recogido 700.000 kilogramos de uva.

Contreras ha resaltado que septiembre ha vuelto a ser un mes casi normal, tras muchos meses en los que la pandemia ha afectado a las ventas, debido al cierre del sector hostelero.

"Espero que este último trimestre reaccione bien, porque el inicio de octubre no ha sido malo. A ver si reactivamos y logramos salvar un poco el año", ha deseado.

2020 fue un año malo para Bodegas Castillejo, aunque el inicio del año -antes de declararse la pandemia- fue muy bueno y permitió "salvar los muebles".

Ahora Contreras espera que 2021 tenga un comportamiento inverso: un inicio de año "desastroso" y un fin de año de recuperación.

Prácticamente dos tercios de las ventas de Bodejas Castillejo son para la hostelería. Lo que ha condicionado sus cifras durante la pandemia, debido al cierre durante meses de los establecimientos hosteleros.

La exportación, que se frenó en seco con la pandemia, se está reactivando ahora y Bodegas Castillejo tiene perspectivas para este último trimestre, entre ellas Canadá y Estados Unidos.

Transformación

La vendimia se está transformando en los últimos años. Y ha pasado de ser una jornada que alternaba el trabajo y la fiesta de las familias con otra en la que prima el trabajo de jornaleros remunerados.

A Contreras le parece "muy bien" los controles a los trabajadores pero ha pedido que se estudie cómo conseguir que las familias propietarias de las vides puedan seguir participando de estas tareas que significa mucho más en la ribera del Duero.

"¿La parte de fiesta? Me da un poco pena no poder recuperarla. Si pediría un poco a las inspecciones de Trabajo que fueran flexibles cuando ven al abuelo o al sobrino que tiene su capazo y va a cortar 200 kilos de uva. ¡Que no le consideren un trabajador! Ese señor no va a cobrar, va a comer y a divertirse un rato. Se va a llevar su capazo de uvas para tenerlas en casa. Entiendo que es difícil llegar a diferenciar quien está con un jornal y quien no, pero habría que hacer un esfuerzo", ha explicado.

"En una vendimia manual lo importante es recoger pero sobre todo saber seleccionar en campo lo que va a llegar a la bodega", ha resaltado.

Contreras ha señalado que el problema de la mano de obra existe y es grave. Dos cuadrillas de temporeros búlgaros han realizado este año las tareas.

"La vendimia es dura. Al final la gente corta 1.200 kilos de uva al día. Y es duero. Hay que coger el capazo y echarlo al sacauvas", ha explicado.

Bodegas Castillejo ofrece entre sus variedades un albillo, como novedad, de uva blanca, la variedad de siempre.

"El albillo tiene más contundencia que los verdejos. Es muy parecido al trempranillo blanco. Tiene estructura y está mejor en el segundo año si le haces una pequeña crianza en madera, porque aromáticamente el albillo no es una uva demasiado expresiva, pero después la madera se lo da", ha apuntado.