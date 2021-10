Serrano, pesimista sobre aplicación de fiscalidad diferenciada

Lunes, 18 Octubre 2021 14:25

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reconocido este lunes su pesimismo sobre que el Gobierno de España ponga en marcha a partir del 1 de enero de 2022 la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca, para combatir la despoblación.



Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la institución provincial, ha asegurado que, como soriano, le gustaría pensar que el Gobierno implantará esta medida a partir del 1 de enero de 2022, pero ha señalado que ve que "con poco que nos han dado" en la adicional a los PGE de 2022, "hay mucha gente que se conforma, cuando no dice absolutamente nada".

"Vamos a esperar hasta el 1 de enero y ver si es realidad. Pero realmente tengo pocas esperanzas, porque con nada que nos han dado, nos conformamos", ha declarado.

Serrano ha apuntado que el Gobierno debatió y negoció durante toda una tarde, "por salvar los muebles de alguna forma", incluir la adicional a los PGE 2022 que abre al estudio la implantación de la fiscalidad diferenciada, con posibles bonificaciones fiscales de hasta el 20 por ciento para las empresas con menos de 250 trabajadores.

"En esta adicional no viene ni fecha ni hora ni intención. Tengo ilusión porque se haga, pero esperanzas a día de hoy, no", ha señalado.

Serrano ha subrayado que la fiscalidad diferenciada no es difícil de aplicar, como ha asegurado la Subdelegación del Gobierno, por ser una medida que ya se aplica en otras zonas de España, como Canarias, "y aplicarlo tampoco tendría un impacto a nivel nacional significativo".

El presidente de la Diputación ha apuntado que habrá muchas presiones por parte de otros territorios de España para que esta medida no sea una realidad "y desgraciadamente estamos en manos de quién estamos y vamos a ver si se aplica"