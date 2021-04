ASOHTUR califica de "auténtica vergüenza" nuevos cierres

Martes, 06 Abril 2021 15:31

El presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), Pablo Cabezón, ha calificado de "auténtica vergüenza" la falta de criterio sanitario de la Junta de Castilla y León en el nuevo cierre del interior de los establecimientos hosteleros en Soria y El Burgo de Osma.



"Si los datos sanitarios la semana pasada no acompañaban, ¿por qué no cerraron entonces? ¿Por qué no limitaron la movilidad? ¿Por qué no nos confinaron o cerraron perimetralmente los municipios o las provincias?" ha preguntado el responsable de ASOHTUR.

Cabezón ha asegurado este martes en un comunicado que el sector hostelero de la región sufre desde hace un año las limitaciones y restricciones más duras de las impuestas en España, en el que han estado cerrado 181 días, "medio año", una situación que ha subrayado les deja "absolutamente hundidos" a los hosteleros.

En este sentido ha señalado que hay informes sectoriales que apuntan a una destrucción de empleo de hasta el 50 por ciento en el sector que representa.

Ñas consecuencias de las nuevas limitaciones que han entrado este martes en vigor van más allá de las pérdidas que acumulan los negocios del ramo.

"Ponen a bares y restaurantes nuevamente en el disparadero y están creando miedo entre los consumidores, que asocian erróneamente nuestros negocios a una mayor tasa de contagios", ha subrayado el presidente de ASOHTUR.

Los profesionales del sector, según ha señalado Cabezón, no entienden la falta de rigor de la autoridad sanitaria regional, que ya sabía antes de Semana Santa, y así lo declaraban ante los medios de comunicación, que los contagios estaban aumentando.

"Si la preocupación era contener la pandemia, deberían haber evitado los viajes, cerrando localidades y provincias y dejándonos en casa, pero no. Los políticos, con los sueldos que ellos sí siguen ganando, han podido disfrutar libremente de sus vacaciones y ahora lo fácil es demonizarnos y no dejarnos a nosotros trabajar", se ha lamentado.

Para ASOHTUR, el cierre del interior de los establecimientos en El Burgo y la ciudad de Soria, los dos municipios con mayor volumen de negocios de hostelería y turismo, es "inexplicable" desde el punto de vista sanitario.

Cabezón ha criticado la arbitrariedad de la Junta de Castilla y León en esta gestión, que no ha venido acompañada, además, de las ayudas prometidas que son, a día de hoy, "cero patatero", según ha confirmado.

"La Junta de Castilla y León no nos ha dejado trabajar durante medio año y solo ha dado 100.000 euros para todos los establecimientos de Soria. Es de vergüenza la facilidad que tienen los políticos para seguir cobrando mientras impiden a muchas familias tener un sueldo a fin de mes", ha concluido.