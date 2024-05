ASAJA Soria se moviliza en el Foro de Ganadería Extensiva del MAPA en Toledo

Martes, 14 Mayo 2024 15:42

ASAJA Soria estará en Toledo el próximo jueves 16 de mayo a las puertas del Foro de Ganadería Extensiva convocado por el Ministerio de Agricultura.

Será un acto reivindicativo, en forma de concentración, para reclamar soluciones ante la preocupante situación en la que se encuentran las explotaciones ganaderas en extensivo por la falta de precios e ingresos, la sanidad animal, los mataderos y la comercialización, así como el relevo generacional y la incidencia del lobo y los animales salvajes.

Como ya ha dejado claro en numerosas ocasiones, la ganadería es, en opinión de ASAJA Soria, la gran olvidada del documento de propuestas del ministerio de Agricultura presentado el pasado 25 de marzo en respuesta a la campaña de movilizaciones llevadas a cabo por los agricultores y ganaderos españoles, en demanda de medidas para hacer frente a la grave crisis en la que se encuentra inmerso el sector agrario y que ASAJA no ha firmado.

Para la organización profesional agraria se requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera en la PAC; la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.

ASAJA Soria ya salió a la calle en apoyo de los ganaderos de la provincia en una manifestación que tuvo lugar en marzo.

Más de 200 ganaderos de extensivo, junto a algunos agricultores que también quisieron sumarse, se concentraron a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y de la Subdelegación del Gobierno, para denunciar la grave situación que padece el sector y para reclamar un mayor reconocimiento a todos los niveles de las contribuciones que realiza este tipo de ganadería.

La OPA ha realizado un llamamiento a todos los ganaderos a sumarse a esta movilización y ha resaltado que es esencial que todas las voces sean escuchadas para lograr una visión completa y efectiva de los retos y oportunidades a los que se enfrenta nuestro sector y llevar las reivindicaciones a todos los foros en lo que se pueden decidir aspectos esenciales para el futuro de la ganadería.

Por ello, la organización fletará un autobús al que pueden apuntarse todos los ganaderos que lo deseen.

ASAJA no descarta movilizaciones en unos días si en el Foro de Ganadería no hay avances significativos para que el sector sea respetado y protegido ante ataques infundados. Los ganaderos no pueden estar siempre en la diana de campañas de desprestigio que vinculan al sector con el calentamiento global o con enfermedades graves.

La ganadería extensiva y el pastoreo son el mejor cortafuego frente a las catástrofes ambientales.

En líneas generales, ASAJA seguirá batallando por el reconocimiento de la actividad que desarrollan los ganaderos de extensivo en nuestra provincia a todos los niveles.