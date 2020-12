Jiménez Zamora: "La eutanasia es un fracaso"

El arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, ha denunciado este domingo las dos amenazas que tiene la familia hoy en España.

Jiménez Zamora ha presidido la misa de la Sagrada Familia, en Ágreda, su pueblo natal.

https://youtu.be/p4g70jLNacY (A partir del min. 30.30)

El arzobispo emérito de Zaragoza ha reclamado en su homilia valorar a los ancianos, "que nos llevan a lo esencial, que saben conjugar la gramática y distinguir lo esencial de lo accidental".

"Los ancianos tiran de la familia y ayudan a la familia. Muchas veces en los momentos de crisis, han sido los abuelos los que han sacado adelante a la familia y a los hijos, con sus ahorros, con sus pensiones y con sus esfuerzos. Por eso tenemos que venerar por donde pisan los abuelos y los ancianos, que son un tesoro de la Iglesia y de la socieddad", ha expresado.

Monseñor Jiménez Zamora ha señalado que las dos grandes amenazas que tiene hoy la familia en España, son la ley de la eutanasia y la nueva ley de educación.

En cuanto a la ley de la eutanasia, el arzobispo emérito de Zaragoza ha recordado que la vida es siempre un don y "la eutanasia es un fracaso".

"Es verdad que habrá enfermos incurables, pero siempre tendremos que cuidarlos. Y hacerlo con cuidados paliativos, para que no sufran tanto, pero nunca acortando la vida. La eutanasia es un fracaso para el Estado, que en lugar de cuidar y proteger a sus miembros, les infringe la muerte. Es un fracaso también para la medicina y la profesión médica, que tienen por vocación cuidar la salud de todos hasta el final, hasta que Dios quiera, pero no acortando la vida", ha resaltado.

Para monseñor Jiménez Zamora, la ideología impone la cultura de la muerte, "lo que es una mala noticia para España".

"La eutanasia está solo en seis estados, muy pequeños, y nosotros queremos ser avanzado, pero en el mal, no el bien. Una sociedad es más rica y más noble cuando cuida de los ancianos", ha resaltado.

Además ha señalado que la nueva ley de educación hará también mucho daño a la familia y a la sociedad españolas.

""No se respeta el derecho de los padres a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. Los hijos no son del Estado, son de los padres. Y ellos tienen que marcar el modelo de educación para los hijos, porque si no caemos en un estatalismo y en una dictadura dentro de la educación", ha denunciado.

Monseñor Jiménez Zamora ha lamentado que se hayan aprobado estas dos leyes, en tiempos de pandemia, "con nocturnidad y alevosia y sin consultar a nadie".