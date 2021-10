Borobia presenta proyecto turístico al Gobierno

Sábado, 09 Octubre 2021 14:11

Borobia ha presentado al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo (MINCOTUR) el Plan de sostenibilidad turística en Destino “Cielo y Naturaleza al sur del Moncayo” por valor de 2,07 millones de euros.

Un Plan muy estudiado, muy claro, viable y potente y muy justificado, localizado en el eje de la Serranía Celtibérica, que entra directamente al meollo de la motivación de este tipo de Planes de sostenibilidad turística en destino: competitividad, transición verde, eficiencia energética y transición digital puestos a disposición de la lucha contra la despoblación, según ha subrayado el Ayuntamiento borobiano en un comunicado.

El Ayuntamiento de Borobia, a partir del potente recurso cultural, turístico y educativo que representa el Observatorio Astronómico El Castillo, así como los recursos naturales del entorno, ha confeccionado un Plan turístico que presentó el pasado 20 de septiembre al Ministerio.

Este Plan, como todos los demás solicitados por otras entidades, será evaluado por los técnicos del Ministerio y sometido a consideración conjuntamente con la Junta de Castilla y León para su posible aprobación.

El Plan proyecta, de una forma absolutamente realista y con los pies en la tierra, un completo conjunto de infraestructuras y servicios turísticos aprovechado los ricos y naturales recursos existentes en el municipio, de forma que el visitante no solamente podrá visitar el Observatorio Astronómico, sino que tendrá a su disposición una rica variedad de atractivos turísticos que le harán disfrutar de esta zona natural en el Sur del Moncayo.

Precisamente, uno de los ejes principales que ha orientado todo el abanico de actuaciones es la próxima declaración del Moncayo soriano como Parque Natural, es decir que todos los servicios se pondrán en completa disposición para el visitante de este rincón de la provincia, motivado por sus importantes recursos naturales, paisajísticos y de cielos limpios para la observación astronómica. Se espera crear al menos 8 empleos directos, pero muchos empleos indirectos en su preparación y con una incidencia muy importante en el empleo y empresas todo el sector turístico de la comarca y provincia, en la hostelería y el comercio soriano.

Serán 16 las actuaciones las que se pondrán en marcha, caso de ser respaldado por Gobierno y Junta, con cuatro actuaciones importantes totalmente integradas en el objetivo del astroturismo cultural, de cielo y naturaleza:

A)-. La ampliación del Observatorio astronómico con un Planetario será el núcleo atractivo y reclamo más importante, cuya cúpula representará lo que se denomina “una tierra paralela”, un recurso divulgativo y didáctico de elevado interés. Consistirá en un edificio anexo al actual Observatorio, cuyo ascensor ya instalado compartirán, que contará con salas de audiovisuales, de exposiciones y la cúpula, donde un potente proyector permitirá ver múltiples producciones audiovisuales, incluso en 3D. Este potente recurso que constituirá el Planetario, permitirá impulsar definitivamente desde el punto de vista del astroturismo cultural el proyecto que se inició ya en la localidad en 2002, (20 años hará en junio del año 2022), lo que significó una extraordinaria y reconocida iniciativa innovadora, moderna en un entorno rural despoblado,

aprovechando los cielos limpios de contaminación para diversificar la actividad propia de ese mundo agrario. Hoy, es este precisamente el proyecto que se necesita en esta provincia y región, cuando otras muchas CCAA se ha potenciado posteriormente este tipo de turismo y en Castilla y León no se aprovechó toda la potencialidad que se tiene. Borobia, en Soria… fue pionera, pero hasta la fecha los apoyos han sido meramente testimoniales: es este el momento de apoyar un proyecto cultural, que aprovecha un recurso absolutamente sostenible, cual es la limpieza de los cielos. El proyecto de astroturismo se completa con un parque astronómico, que se denominará Hipatia, en homenaje al papel de las mujeres astrónomas y científicas de la historia, así como una ruta estelar, precisamente la que se realiza para las sesiones de la marcha de las Perseidas.

También se potenciará plenamente el recurso a través de la certificación como Destino Turístico Starlight, que ya desde Borobia promovimos para se realizara a toda la provincia, y cuyos trámites se iniciarán en breve y que se pretenda también se acojan a esta certificación los pueblos limítrofes del Moncayo Sur que deseen compartirlo.

-. El siguiente eje de actuación es el turismo de naturaleza, donde el Plan se centrará en desarrollar y potenciar con las infraestructuras necesarias tres áreas: Ecoturismo del LIC Sabinares y Lagunas, Area Recreativa Gandalia y recuperación de caminos y sendas para el senderismo y la BTT:

En primer lugar, el Plan de Ecoturismo Sabinares y Lagunas pondrá en valor los importantes recursos naturales, ornitológicos, fauna y flora de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sabinares de Ciria y Borobia y sus Lagunas, de la Red Natura 2000, que junto con el Cañón del Manubles y sus numerosas cuevas y su paisaje kárstico, tiene un potencial extraordinario esperando que se le ponga en valor: Observatorio de aves en las lagunas, rutas, cuevas señalización, parajes increíbles desconocidos para muchos. Borobia y Ciria van unidos trabajando en el desarrollo de esta iniciativa. En este particular proyecto está comprometida una colaboración público-privada con la empresa Magsor.

2.- En segundo lugar, está previsto el desarrollo del Área recreativa natural Gandalia, que partiendo de la bella laguna generada en la antigua mina de oligisto, en el espacio natural de la Ermita y el Hueco, a 2 km del pueblo, permitirá el disfrute de todo este paraje por parte del visitante: se instalarán 2 pantalanes en la laguna, más de 200 árboles en el denominado Huerto botánico de la Ermita, un Parque de Naturaleza indoor en la antigua nave de la mina y un parquin de caravanas; además, se señalizarán en la zona 2 rutas senderistas que recorrerán el perímetro mirador de la laguna y la falda de la Peña del Cuco en la Sierra del Toranzo; también está previsto instalar una tirolina de 175 m.

3.- Y el tercer recurso natural será la recuperación de varios de los antiguos caminos y sendas que recorrían los distintos parajes y que constituirán las nuevas rutas de recorrido de senderismo y BTT, por la Sierra del Toranzo, los sabinares, el Monte Carrascal, antiguo camino de Malanquilla, el Tablado y su antiguo camino de Purujosa, ruta arqueológica del antiguo camino de Pomer, etc. que complementarán los ya existentes GR-56 y el GR-260 o Vuelta al Moncayo.

-. La tercera importante actuación será la construcción de un Centro museo cultural que servirá para exponer 4 partes de la riqueza cultural de la localidad y su entorno: geología (Borobia, rico pueblo minero), rica historia (Celtiberia: acuñación de moneda ceca UIROUIA, Tristán de Luna y Arellano nacido en Borobia, conquistador y primer gobernador de Florida) arqueología de la zona y cultura etnográfica.

-. Para todo ello se precisará también de la creación de un Albergue para 60 personas, en lo que constituirá una importante infraestructura para el alojamiento del número de personas que porta un autobús, que no existe en la zona y que servirá para toda la comarca, pensando en el Parque Natural del Moncayo. El atractivo turístico y didáctico que es el Observatorio, se ha visto limitado precisamente por la limitación del número de plazas de alojamiento, de forma que por ejemplo colegios de Madrid que se han interesado han debido desistir por la imposibilidad de poder pernoctar un autobús de personas.

Además de todo ello, atendiendo a los requisitos de la convocatoria. Se harán un completo sistema de gestión digital (al que va el 12% del presupuesto), con medidas adecuadas para permitir una transición verde (19,6%) o de eficiencia energética (15%): por ejemplo, se instalará un parque de paneles solares generadores de energía eléctrica, en el techo del futuro polideportivo, que permitirá la generación de la energía necesaria para el mantenimiento de las instalaciones, cuya climatización será por aerotermia. Asimismo, se instalará una zona autorizada para la recarga de vehículos eléctricos.

Pensamos que es este puede ser un ejemplo de como un pueblo pequeño en zona despoblada, con 3’8 habitantes por Km2, lucha por un futuro real, viable y posible a partir de sus propios recursos. Esta zona del sur del Moncayo, en el eje de la denominada serranía celtibérica, largamente olvidada y apartada institucionalmente, lleva tiempo esperando una oportunidad como la que ofrece una convocatoria como esta de los fondos Next Generation para impulsar su desarrollo. Se lleva ya mucho tiempo trabajando en el diseño de todo este proyecto, que partió en el año 2000, por lo que ha sido fácil elaborarlo y ponerlo a disposición de las administraciones competentes para lo vean, se lo crean y lo apoyen, más allá de las palabras testimoniales a las que estamos demasiado acostumbra