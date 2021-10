Rechazada moción de Podemos sobre accesibilidad municipal

Viernes, 08 Octubre 2021 07:05

La mayoría de PP y C’s en el Ayuntamiento de Ólvega ha mostrado las contradicciones en su gestión ya que, según Mario Calonge, concejal de Podemos, “admiten, un pleno más, que hay que mejorar, pero no actúan en consecuencia. Se insiste en no fomentar ni mejorar actividad y transparencia con las posibilidades que ofrece la ley y el acceso a las nuevas tecnologías”.

Desde Podemos se está insistiendo durante toda la legislatura en abrir el trabajo del consistorio, situación que a juicio del concejal Calonge “resulta incomprensible que no se haga si se tiene la mínima comprensión democrática, es inaudito el empeño en no ser más accesibles a las ciudadanas de Ólvega y Muro y facilitar todo mecanismo que lo haga posible”. La propuesta ha contado con el voto favorable del Partido Socialista, y contrario de PP y C’s .

Calonge ha insistido, en defensa de su propuesta, “que la base de la política local es escuchar a sus vecinas en todo momento e intentar plasmar esas peticiones en desarrollos normativos municipales”.

Todos los portavoces han señalado que la situación actual es mejorable, pero no lo han trasladado a la votación en la idea de Podemos, justificando el PP su posición en la dimensión poblacional del municipio.

Es decir, desde el equipo de gobierno se asumía que el tamaño importa, cosa que la ley de Régimen Local supo regular dando la opción, y aconsejando, que lo previsto para los grandes municipios se pudiese trasladar igualmente a los pequeños.

“El equipo de gobierno actual, a juicio de Calonge, está desaprovechando muchas posibilidades de acercar las actividades a sus ciudadanos, y esta app, junto a la creación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones suponía una nueva oportunidad, ahora desaprovechada. Que se nos diga que se es transparente, pero no se faciliten los mecanismos para ello es una contradicción más a las que nos tiene acostumbrados este gobierno local, pero insistiremos en ello, y seguiremos recogiendo las demandas de todas las personas allá donde estemos, en el trabajo, en la calle, y en el propio ayuntamiento, pero eso no es motivo para no facilitar otros accesos, estamos en el siglo veintiuno y parece que algunos quieren permanecer en el diecinueve”.

Entre los objetivos de la Comisión propuesta por Podemos, se establecían, según el texto de la misma: “recibir y canalizar las sugerencias y reclamaciones vecinales; estudiar las iniciativas y alternativas propuestas por la ciudadanía; detectar las posibles deficiencias que presente la administración municipal y formular propuestas para su adecuada corrección en el ámbito de la defensa de los derechos de la vecindad; satisfacer las necesidades del a ciudadanía y alcanzar la máxima eficacia en la gestión de los recursos públicos; realización de un informe anual que recoja toda la actividad de la Comisión, así como la actuación y decisión acerca de cada sugerencia y/o reclamación”.

La mayoría del gobierno municipal ha asumido que esto supondría un control paralelo a su actividad, y no ha estado por la labor, según ha lamentado Podemos.

No se han puesto plazos desde el grupo de gobierno para las mejoras que han dicho que se pueden hacer, por lo que cabe pensar que no habrá ninguna medida en el corto plazo.

La defensa de la propuesta también ha manifestado que en la actualidad ya hay aplicaciones informáticas para móviles (apps), algunas utilizadas en otros municipios de la provincia, y a un precio inferior o similar a lo que está costando al ayuntamiento las herramientas con las que dispone en la actualidad y que no están funcionando adecuadamente para las necesidades que se demandan.

“Tanto la Comisión, como las apps multifuncionales, para consultas o encuestas a la ciudadanía, o para la posibilidad de señalar incidencias de desperfectos y deterioro de elementos municipales, y cualquier inconveniente para los vecinos y vecinas, además de las sugerencias y propuestas que puedan tener para Ólvega y Muro, podrían ser elementos activos muy positivos ya que la rapidez es una premisa siempre bienvenida cuando queremos solucionar problemas. Lamentamos que no se haya aprobado, es ir en contra de los propios vecinos y vecinas”, ha concluido Calonge.

En la sesión plenaria de este mes de octubre, en el apartado de ruegos y preguntas se ha pedido que se retomen las reuniones para las bonificaciones sociales y medioambientales en Ordenanzas Municipales, reuniones que empezaron en febrero a raíz de una propuesta de Podemos.

También el ruego de que se empiece a trabajar en el autoconsumo eléctrico en edificios municipales tras el informe de Diputación. Finalmente, se ha preguntado por las soluciones ante el aumento de quejas de algunos residentes y familiares de la Residencia de la 3° edad.