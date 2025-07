El PSOE reitera petición de refuerzo de servicio de Pediatría en centro de salud de Ólvega

Jueves, 03 Julio 2025 20:39

El Grupo Municipal Socialista de Ólvega ha vuelto a denunciar la precariedad que arrastra el servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad, que ahora ha ratificado la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León.

Los concejales del PSOE desde hace años vienen mostrando su preocupación porque “el tercer pueblo con más población de Soria y por tanto, uno de lo que más población infantil tiene en la provincia no disponga de un servicio diario de pediatría”.

Es una situación que trasladaban las madres y padres de la localidad y ahora corroboran los propios profesionales que han indicado que es “incontestable la precariedad” de la pediatría en la provincia porque hay 2.000 niños y adolescentes que no disponen de un profesional que los atienda en su centro de salud y zonas “infra atendidas como Ólvega y Ágreda” en las que cerca de mil niños y adolescente solo dispongan de pediatra dos días a la semana.

Los socialistas han insistido que son conscientes que “los niños olvegueños son atendidos perfectamente por los médicos de familia del Centro de Salud, pero consideramos que un pediatra es un servicio esencial, básico e imprescindible y debe estar garantizado en la cartera que ofrece la consejería de sanidad”.

La continua excusa de falta de profesionales no puede ser óbice para justificar continuamente la pérdida de médicos en nuestra provincia, “la Junta de Castilla y León no está haciendo sus deberes en materia sanitaria y no desarrolla un plan efectivo que haga atractiva la contratación de doctores y otros profesionales en nuestra tierra”.

Esta reclamación de los socialistas coincide plenamente con la que han hecho desde la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, que en una noticia de la agencia ICAL, señalan que “en estos momentos se dispone de dos profesionales especialistas en pediatría en Soria que deberían realizar su labor asistencial en Atención Primaria en la proporción legalmente establecidas y las autoridades sanitarias están incumpliendo la normativa legal”.

Desde septiembre de 2024, estos dos pediatras, realizan su actividad asistencial de forma exclusiva en el Hospital.

El refuerzo del servicio de pediatría en Ólvega es una reivindicación que se remonta en el tiempo.

Hace unos años, esta carencia desembocó en una lucha de un grupo de madres y padres que recogieron firmas y consiguieron que en el centro de salud pasará consulta un pediatra de lunes a viernes.

Con el tiempo el servicio se había reducido a tres días en semana y ahora lamentablemente, a dos. Desde el PSOE de Ólvega exige a la Junta de Castilla y León una solución inmediata.