Podemos critica visita de Mañueco

Lunes, 10 Mayo 2021 20:02

Podemos Soria ha salido al paso de la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a las instalaciones del aeródromo de Garray.

“Parece mentira que estemos atravesando unos tiempos tan duros para autónomos y PYMES, que reclaman las ayudas que son de justicia, y en el Partido Popular se sigan empeñando en impulsar proyectos que ya se han probado fallidos y hasta catastróficos, como la CMA, hoy PEMA”, han señalado en un comunicado.

Podemos Soria ha señalado que apuesta porque el presidente Mañueco deje de hacer promesas y se acerque a los sorianos y sorianas con más realidades y menos bolas de cristal.

“Cúpulas de cristal, subestación eléctrica, ampliación de la pista del aeródromo y un largo etcétera de incierto desarrollo… No es necesario recordar la larga lista de agravios y temas pendientes desde que el Partido Popular gobierna la comunidad”, han asegurado.

“Nosotras apostamos por las medidas medioambientales, por la sostenibilidad, pero también por las realidades sociales, por lo tanto, no es verdad el ‘apostamos por Soria’ con el que se ha despachado el presidente”.

Desde la formación morada han instado al Gobierno autonómico a tomar conciencia de la realidad social a pie de calle.

“Bien podría acercarse a cualquiera de las 13 localidades de la provincia que padecen una sangrante falta de agua potable debido a la contaminación por nitratos que su legislación está permitiendo, como, por ejemplo, Fuentecantos, apenas a 5 kilómetros de Garray, o desplazarse a Soria capital y dar solución a la tan prometida Unidad de Radioterapia, que tantas personas necesitan”, ha reclamado.

Además de recordar la falta de claridad en el proyecto del aeródromo, el partido morado se ha posicionado una vez más del lado de ASDEN: “Se les trata de cargar las culpas de que esos proyectos faraónicos y poco transparentes no lleguen a buen puerto, cuando en realidad son quienes están luchando a brazo partido para evitar una debacle ecológica en nuestra tierra, que a la larga es la garantía de futuro sostenible. Progreso sí, por supuesto, pero no a cualquier precio. Aplaudiremos todas y cada una de las realidades que fomenten el progreso de la provincia, pero no podemos creer en las palabras vacías. Esto no ha sido más que una visita más del señor Mañueco”.