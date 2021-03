Los aviones Hércules aterrizarán en aeródromo de Garray

Sábado, 20 Marzo 2021 18:32

El Aeroparque Tecnólogico Industrial (A.T.I.), impulsado por la Diputación de Soria, continúa avanzando en su hoja de ruta, de tal forma que la próxima semana está previsto que aterricen en el aeródromo de Garray cuatro de los aviones Hércules del Ejército del Aire ha vendido a una empresa norteamericana.



El coordinador del Aeroparque Tecnólogico Industrial (A.T.I.), José Antonio de Miguel, ha confirmado que los cuatro aviones del Ejército del Aire aterrizarán en el aeródromo de Garray el 25, 26 y 29 de marzo.

El Gobierno aprobó a primeros de diciembre en Consejo de Ministros la venta de dos aviones Hércules al Gobierno de Perú y otros dos al de Uruguay mientras otros seis aviones de transporte y material de repuesto fueron vendidos a la empresa norteamericana Blue Aerospace.

De Miguel ha explicado que la empresa TRAGSA ha terminado el hormigonado de la plataforma que servirá para el estacionamiento de estas aeronaves y sólo falta instalar las cámaras de videovigilancia y de iluminación así como la reposición del vallado, retirado para ejecutar las obras de la plataforma.

Además el Somacyl está trabajando en la redacción del proyecto de la prolongación de la pista de aterrizaje, de los actuales 1,3 kilómetros hasta 2 kilómetros, y toda la tramitación ambiental que debe ser presentada en la Agencia Estatal de Seguridad Áerea, que tiene que dar el visto bueno.

"Con esta longitud podrán aterrizar aviones de tipo medio, no los grandes. Estamos a punto de ir a la notaría para firmar la adquisición de 13 hectáreas que harían falta para prolongar en un futuro la pista hasta 2,8 kilómetros, con lo que podría aterrizar cualquier avión", ha avanzado.

La Diputación ha adjudicado a Layonair, empresa adjudicataria del plan director del A.T.I., la parcela solicitada donde tiene previsto construir los hangares por valor de 3 millones de euros y crear 30 empleos.

"En estos hangares serán donde se transformen los aviones que vayan llegando", ha explicado.

De Miguel ha subrayado que el A.T.I. va cumpliendo con la hoja de ruta prevista a la espera de realizar más inversiones, como el acondicionamiento de toda la sala multiusos del aeródromo, que se ha quedado pequeño con los alumnos de la escuela de pilotos de Flyby School.

"Lo deseable sería que tengamos permiso de AESA antes de verano para ampliar la pista y ejecutar las obras en verano. Esperamos que no se demoren más de dos meses, porque mientras duren las obras hay que cortar la actividad en la pista de aterrizaje", ha señalado.

Layonair ha cobrado el 60 por ciento del contrato del desarrollo del plan director (250.000 euros) con la aprobación del documento y el 40 por ciento restante está condicionado al cumplimiento de unos objetivos.

En esta legislatura, De Miguel ha confiado en que se consigan los objetivos marcados.

La implantación de empresas en el PEMA depende de la Junta, pero De Miguel ha resaltado que las condiciones de venta de suelo urbanizado son "muy buenas", con 20 euros el metro cuadrado a pagar en 40 años.

"El objetivo no es hacer caja sino buscar la rentabilidad social a través de las empresas y la generación de puestos de trabajo", ha recalcado.

Por último ha lamentado que el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, que preveía la creación de un millar de puestos de trabajo, es ya irrecuperable, porque las empresas anunciadas han terminado en otras ubicaciones, "gracias a los señores ecologistas que se han ido de rositas con la justicia gratuita después de perder todas las sentencias, hasta en el Supremo".