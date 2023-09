Cinco estrenos en Cines Lara

Martes, 12 Septiembre 2023 07:41

Cines Lara llega esta semana con muchos estrenos a partir del viernes. Cinco peliculas se incorporan a su cartelera.

AFTER. AQUÍ ACABA TODO

Llega a nuestras pantallas la quinta y última entrega de la franquicia AFTER que supone la culminación emocional del eterno romance entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. Última película de la saga basada en los libros de Anna Todd, el fenómeno mundial que ha enamorado a millones de personas.

After. Aquí acaba todo - Tráiler Oficial en Español - YouTube

MISTERIO EN VENECIA

En la Venecia del siglo XX, en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, se produce un aterrador misterio en la víspera del día de Todos los Santos que obliga al retorno del mayor detective del mundo. Disfrutando de la jubilación y un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamourosa del mundo, el investigador Hércules Poirot (Kenneth Branagh) se verá arrastrado a regañadientes a un nuevo caso, el más escalofriante de su carrera. Asiste a una sesión de espiritismo en un palazzo en ruinas y supuestamente embrujado. Cuando uno de los invitados a la sesión sobrenatural es asesinado, el detective se verá envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos.

Se suman a este nuevo misterio muchos rostros conocidos del panorama contemporáneo. Entre ellos encontramos a: Michelle Yeoh, Kelly Reilly y Jamie Dornan, que encabezarán el elenco junto al propio Branagh.

Además, tratándose de una historia muy coral, podremos disfrutar de las interpretaciones de Tina Fey, Emma Laird, Ali Khan, Kyle Allen, Camille Cottin, Ricardo Scamarcio y Jude Hill.

Misterio en Venecia | Tráiler Oficial en español | HD - YouTube

EL SOL DEL FUTURO

El sol del futuro narra la vida de Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano que se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, todo se ha puesto en su contra. Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

Esta es la nueva película del cineasta italiano Nanni Moretti. En esta ocasión, el veterano realizador dirige y protagoniza una cinta vitalista y luminosa, una fábula llena de amor al cine y a la vida.

EL SOL DEL FUTURO - TRAILER ESPAÑOL - 15 DE SEPTIEMBRE SOLO EN CINES - YouTube

EL CUCO

Esta es la nueva película de la directora Mar Targarona (Secuestro, El fotógrafo de Mauthausen). En esta ocasión nos presenta un thriller de terror con aire sobrenatural. Con la intención de desconectar de su estilo de vida y rutina, este año las vacaciones de Marc y Anna, embarazada de ocho meses, serán distintas. Han decidido intercambiar su casa con Hans y Olga, una pareja de jubilados alemanes que han conocido a través de una web. Pese a la aparente calma del principio, poco a poco, el intercambio de casas se convierte en una auténtica pesadilla para Marc y Anna cuando descubren que Hans y Olga tienen otros planes para ellos.

La cinta tiene como pareja protagonista a la actriz Belén Cuesta y a Jorge Suquet.

EL CUCO. Tráiler oficial. 15 de septiembre en cines. - YouTube

RICHARD LA CIGÜEÑA Y LA JOYA PERDIDA

Película de animación que nos cuenta la historia de Richard, un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas que pasa el invierno en el norte de África. Cuando se da cuenta de que no será él quien guiará a su bandada de vuelta, Richard decide volar para viajar por su cuenta y se cruza con Samia y su bandada de gorriones, que están cautivos de unos malvados marabús bajo el control del codicioso pavo real Zamano. La única oportunidad de liberarse para los gorriones es resolver un acertijo y encontrar la Gran Joya, lo que requerirá trabajo en equipo, confianza y, sobre todo, habilidades de ‘spork’ (sparrow + stork: gorrión + cigüeña).

RICHARD LA CIGÜEÑA Y LA JOYA PERDIDA - Tráiler (versión doblada al castellano) | HD - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE (2023) CINES LARA HORARIO SALA 1 EL CUCO 18,00 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 2 ¡SALTA! 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA VERANO EN ROJO 20,30 22,35 16 años SALA 3 MISTERIO EN VENECIA 18,00 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 LA MONJA II 17,45 20,25 22,35 16 años SALA 5 CAMPEONEX 17,45 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS SALA 6 AFTER. AQUÍ ACABA TODO 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 BARBIE 17,45 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EL SOL DEL FUTURO 20,30 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 8 RICHARD LA CIGÜEÑA Y LA JOYA PERDIDA 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL THE EQUALIZER 3 20,15 22,35 16 años solo sábado y domingo SALA 1 NINJA TURTLES. CAOS MUTANTE 18,00 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA EL CUCO 20,15 22,35 16 años